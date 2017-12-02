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Почему Россия не делает компьютеры? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:06. 2 декабря 2017 Просмотров - 307 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Россия не делает компьютеры? Почему мы не можем делать потребительскую электронику?
Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Почему в России дорогой бензин?”: https://youtu.be/oPI14DOPPxc
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2617 580
    nikolay 2 декабря 2017 в 13:35 Ссылка Пометить
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    Это напоминает хрущёвщину. Издал Указ и страна начала производить компьютеры. Но для этого нужна база машиностроения производства микроэлектроники. А это уже эволюция, на которую уходят многие годы.

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