Почему Россия не делает компьютеры? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
10:06. 2 декабря 2017 Просмотров - 307 Один комментарий Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Почему Россия не делает компьютеры? Почему мы не можем делать потребительскую электронику?
Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Почему в России дорогой бензин?”: https://youtu.be/oPI14DOPPxc
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Источник: www.youtube.com
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Это напоминает хрущёвщину. Издал Указ и страна начала производить компьютеры. Но для этого нужна база машиностроения производства микроэлектроники. А это уже эволюция, на которую уходят многие годы.