Почему Россия не делает компьютеры? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему Россия не делает компьютеры? Почему мы не можем делать потребительскую электронику?

Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Почему в России дорогой бензин?”: https://youtu.be/oPI14DOPPxc

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Источник: www.youtube.com