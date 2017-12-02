Оливер Стоун — Путину: «Вы — истинный сын России» (ВИДЕО)

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время работы над фильмом о нем.

«Я всегда стараюсь оставаться верным правде. В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины. Я не лукавил и, по-моему, сразу сказал президенту:

«Меня впечатляет, что вы — истинный сын России», — сказал режиссер в эфире программы SophieCo на RT.

Стоун добавил, что во время интервью задавал собеседнику жесткие вопросы.

В июне на канале Showtime был показан четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с Владимиром Путиным, записанных с июля 2015 года по февраль 2017-го. В России картина под названием «Путин» вышла в эфир Первого канала.

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