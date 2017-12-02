Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2017

Дело Мастикашевой: СБУ убивает политзаключенную психотропными препаратами (ФОТО)

Резонансное дело Дарьи Мастикашевой, в августе текущего года похищенной СБУ и подвергаемой пыткам, на сегодня не имеет аналогов по нарушению прав человека на Украине. Стоит отметить, что в стране победившего маразма нарушаются права сотен политзаключенных, но с таким идиотизмом в исполнении вышиваночных идиотов адвокатам и правозащитникам пришлось столкнуться впервые. То, что творят бесславные ублюдки в отношении беззащитной Дарьи Мастикашевой, не поддается никакому объяснению! Она — не политик и не государственный деятель. Она — трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо, волею судьбы оказавшаяся заложницей политических игрищ тех самых бесславных ублюдков, возомнивших себя после госпереворота хозяевами жизни. Пусть и ублюдочной, но, все-таки, жизни. Теперь, в загнивающей постмайданной Украине, у них исключительное право определять, кто должен жить, а кто должен умереть… Читайте также: Спортсменка и диверсантка? Почему Дарья Мастикашева томится в украинском СИЗО Дарью Мастикашеву пытали, выбивая показания, что подтверждается видео и фотодокументами. Спортсменке предъявили обвинения по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.1 ст.263 УК Украины, что грозит тюремным заключением на 15 лет. Дарья не признает своей вины, открыто заявляя о пытках и издевательствах. Она готова опознать каждого ублюдка, совершившего по отношению к ней насилие… Именно по этой причине утром 24 ноября каратели в погонах, заметая следы своих преступлений, без заседания апелляционного суда поместили ее в 15-е отделение Днепропетровской клинической психиатрической больницы, подконтрольной СБУ. Эксперты МОПЧ (International Society for Human Rights) отмечают, что в случае признания Дарьи Мастикашевой сумасшедшей она будет лишена дееспособности, а это означает, что все её заявления (о похищении, пытках и т. д.) не будут иметь юридической силы. Таким образом, бесславные ублюдки из силовых структур смогут избежать ответственности за эти действия. Читайте также: Тайная доктрина хозяев мира (ВИДЕО) В распоряжение ИА «Антифашист» поступила записка от Дарьи. Из психбольницы. Текст записки приводится без изменений (имя и телефоны скрыты — прим. ред.): «***, это Даша. Я в психушке. Позвони любым образом к адвокату или маме и скажи, чтобы это срочно передали Сергею.***, любым способом позвони — это срочно, я так долго не протяну. Мне в чай подмешивают психотропные и снотворные препараты, от которых глючит. Я очень сильно заболела, у меня температура, ангина, горло, кашель. Если Сергей меня не вытащит до 4.12 — я сдохну. Я не шучу. Я на износе. Скажи, чтобы адвокат срочно приехал. Ты скажи, если я к 4.12 не выйду, тогда Сергей меня больше не увидит, из меня делают овощ, чтобы дискредитировать. Ничем от простуды не лечат и свои лекарства не разрешают. Я очень боюсь. Мне страшно. Я не могу больше так. Пусть Сергей включает все ресурсы, абсолютно все и ничего не ждет больше. И срочно!!! И пусть это срочно скажут Сергею». Упомянутый в записке Сергей — это супруг Дарьи Сергей Соколов, экс-руководитель службы безопасности Березовского, эксперт ФИЦ «Аналитика и безопасность», проживающий в Москве. «К сожалению, все мои прогнозы сбываются. Я был бы очень рад ошибиться, но, увы, события развиваются по самому худшему сценарию, предсказанному мной ранее. И я понимаю, что помощи или сострадания ждать неоткуда, кроме как от моих друзей. СБУ уверенно доводит свой кровавый спектакль к запланированному концу. И доведет. Но я заранее заявляю каждому участнику этого действия: ни одна слезинка Даши не останется без последствия! То, что испытала она, испытают все участники этого зверства, даже если мне понадобится на это весь остаток моей жизни. Ходите, твари, и оглядывайтесь! Я вас знаю всех, поименно!», — заявил он в комментарии нашему изданию. Читайте также: Как донецкий «Шахтёр» превратился в «Шахтар-ВСУ» (ВИДЕО) 1 декабря Дарье Мастикашевой исполнилось 30 лет. Свое тридцатилетие она встретила в психбольнице, куда ее поместили с целью физического уничтожения. На свободе ее ждет 10-летний сын Даниил, который чуть более недели назад обратился к российскому Президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении мамы.

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“Убил Ярополка”: в Киеве требуют снести памятник князю Владимиру

фото:© РИА Новости / Сергей Пятаков

Петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве появилась на сайте городского совета украинской столицы.

Пока она набрала только 35 подписей из десяти тысяч, необходимых для рассмотрения. До окончания сбора подписей осталось еще 80 дней, передает РИА Новости.

Авторы петиции называют князя Владимира “самозванцем”, который захватил престол в Киеве и убил законного князя Ярополка, а также обвиняют его в том, что он “принудительно крестил киевлян”.

“Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года”, — говорится в петиции.

Крещение Руси в 988 году связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Памятник князю открыли в 1853 году на крутом берегу Днепра в месте, которое затем получило название Владимирской горки.

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Донбасс резко ответил на предложение из Москвы о восстановлении доверия к Украине:”Пусть держатся от нас подальше”



“Какая амнистия? Мы что – преступники? В одном месте мы видели их прощение”: Донбасс четко дал понять – никакого доверия к Украине не будет, ЛДНР никогда не войдут в состав Незалежной.



У себя на странице в Facebook известный украинский журналист Юрий Кот, который вынужден был покинуть Украину после государственного переворота и переехать в Москву, разместил пост, в котором указал, что по его мнению должна сделать Незалежна, чтобы вернуть доверие Донбасса.

“Как нам восстановить доверие Донбасса к Украине?

1. Амнистия для всех, кроме совершивших тяжкие преступления и тех, кто не получил, не вымолил прощения у своих жертв.

2. Денацификация Украины с принятием соответствующих законов и проведения целого ряда мер в этом процессе.

3. Федерализация страны и принятие русского языка вторым государственным”, – написал журналист. Но это всё, по мнению Кота, будет только после трёх важных процессов: установления мира, наведения порядка (изъятие оружия), восстановления справедливости (расследование госпереворота, расстрела сотни, сожжения Одессы, развязывания гражданской войны на Донбассе – с установлением и наказанием виновных).

“После всего этого комплекса, думаю, доверие мы, не нынешние, но восстановим”, – отметил Кот.

Однако многие не поддержали идею Кота. Люди стали писать в Сети, что восстановление доверия Донбасса к Украине просто невозможно после того, что Донецку и Луганску пришлось пережить. Поэтому Донбасс больше никогда не вернется в Украину. “

- Какая амнистия? Мы что – преступники? В одном месте мы видели их прощение.

- Никак! Пусть держатся от нас подальше!

- Расскажу вам одну историю. Мужик за 50 лет, ранее служил в силовых структурах Украины. Говорит: “Я уже пожил, хорошо пожил, дом построил, дитятку вырастил, а вот дайте мне самолет с бомбами и научите, на какую кнопку давить, я как камикадзе на Раду сброшу бомбу и сам погибну”! Это о чем-то говорит?

- Помечтайте! На постсоветском пространстве – это самая длинная война (можно ли после этого назвать нацию умной?).



Националисты, радикалы, свободовцы и прочие профашистски настроенные организации этого не допустят. Идет развал страны и остановиться он сможет только после развала, а правящая банда этому процессу только способствует еще больше, раскручивая маховик вражды и недоверия востока и запада.

- Донбасс никогда не будет с Украиной, хотя бы потому, что там живут русские, а не украинцы. А Минские соглашения – удобная фитюлька, их не собирается выполнять!”

Евгения Александрова

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Население Украины сократилось до 32 млн. человек

Истерика приключилась по поводу вот этого заявлениям Михаила Папиева, указавшего на ускорение депопуляции Украины.И 32 млн. жителей Украины, это по мнению Папиева еще оптимистичный результат, к которому надо прибавить примерно 10 млн. выехавших с Украины.Стоит напомнить, что на момент провозглашения незалежности, в УССР проживало почти 52 млн. человек.В результате "чудесного руководства" украинских патриотов, кол-во людей проживающих на Украине сократилось примерно на 18-19 млн. человек.Стоит отметить, что даже в период голода 1932-1933 годов население УССР выросло.

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Великий проходимец: о ложном покаянии Филарета

Журналист Андрей Бабицкий — о «покаянном» письме Филарета в адрес Русской православной церкви и почему от мошенников нельзя ждать раскаяния. Каждый, кто имел возможность хотя бы вскользь ознакомиться с личностью и деяниями человека, именующего себя патриархом Православной церкви Киевского патриархата, мог заведомо, не гадая, сделать точный вывод, что в «покаянном» письме Филарета в адрес Архиерейского собора Русской православной церкви нет ничего от подлинного раскаяния. Для того, чтобы это понять, вовсе не обязательно было заглядывать в текст послания. В постсоветской биографии бывшего митрополита киевского и галицкого, бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Филарета (в миру Михаила Денисенко) нет ничего, что позволило бы предположить, что этот прохиндей, мошенник международного масштаба способен испытывать чувство вины за всё им содеянное. Более того, будучи уже по возрасту почтенным старцем — Денисенко 88 лет, — он продолжает бессчётно множить число собственных грехов, кажется, даже не задумываясь о том, с каким багажом ему довольно скоро придётся предстать перед Создателем. Читайте также: Лжепатриарх Филарет назвал условие для диалога КП с РПЦ Буквально два слова о том, как священнослужитель РПЦ высокого ранга стал раскольником и был отлучён от церкви. Филарет был кандидатом на Патриарший престол в ходе избрания патриарха на Поместном соборе в июне 1990 года. Господь отвёл от России эту угрозу, прохиндею не суждено было возглавить РПЦ, правда, через это испытание пришлось пройти российскому государству. В 1992 году Филарет объявил о создании Украинской православной церкви Киевского патриархата, не признанной ни одной из поместных православных церквей и не имеющей ни малейшего шанса на это признание. За раскольническую деятельность Денисенко был лишён сана и предан анафеме. С самого начала своей новой раскольничьей карьеры патриарх-самосвят вошёл в тесное сотрудничество с украинскими националистами, которое достигло высшего расцвета в последние годы, когда сам Филарет многократно награждал «героев АТО», включая ныне проходящих по уголовному делу по обвинению в мародёрстве, изнасилованиях, грабежах, пытках и убийствах отморозков из батальона «Торнадо», а священники УПЦ КП духовно окормляли сначала погромщиков на Майдане, а потом и нацистов перед боями в Донбассе. На сегодняшней (1 декабря, – прим. ред.) пресс-конференции Филарет, как это легко можно было предсказать заранее, заявил, что он не намерен был каяться, а хотел лишь возобновить молитвенное общение между православными общинами и просил снять с него анафему. Своей вины в расколе он не признаёт и не видит. В попытке получить автокефалию (признанную независимость) самозванец пытался достучаться до Константинопольского престола, но там ответили категорическим отказом, пояснив лишь, что какие-либо просьбы могут быть рассмотрены лишь после того, как Филарет урегулирует свои проблемы с РПЦ. Ещё вчера (30 ноября, – прим. ред) высказывались предположения, что целью послания как раз и является попытка начать диалог, в ходе которого украинский авантюрист постарается добиться смягчения позиций РПЦ. Однако на сегодняшней (1 декабря) пресс-конференции Денисенко отпёрся от всего им написанного и вновь призвал к гонениям на своего конкурента — Украинскую православную церковь Московского патриархата, прихожанами которой сегодня остаётся большинство граждан Украины. Читайте также: В РПЦ ответили на заявления лжепатриарха Филарета Долгие годы Филарет посвятил тому, чтобы натравить украинское государство на каноническую церковь, и в последнее время его старания стали приносить весьма ощутимые плоды. В Верховной раде зарегистрирован законопроект «О статусе религиозных организаций», в котором государственные органы наделяются правом налагать запрет на конфессии, сотрудничающие с государством-агрессором, то есть Российской Федерацией. Кроме всемерной поддержки самого одиозного нацизма и неприкрытого желания уничтожить УПЦ МП, Денисенко отметился и на ниве бесцеремонного и неприкрытого грабежа. Практика захвата храмов и приходского имущества с использованием силы (известны случаи загадочных смертей священнослужителей) насчитывает уже два десятка лет, но в последние годы в связи с особой ролью нацистской раскольничьей церкви и тем, что в ряды её мирян влились «ветераны АТО», масштаб и наглость грабежей возрастают. Поэтому, я думаю, члены Архиерейского собора, отреагировав положительно на послание Филарета — иначе они просто не могли в силу церковной этики — отдавали себе отчёт, что человек, отринувший путь высокого служения и ставший раскольником, покровителем нацистов и военных преступников, сам погрязший в бандитизме, который он старательно культивирует среди мирян и клира, едва ли чудесным образом в одно мгновение исцелился и решил вернуться в лоно канонической церкви. Мне кажется, что цели Денисенко достаточно просты и читаемы с далёкого расстояния. Не имея никакой надежды на то, что образованная им церковь будет признана, он нуждается в постоянно возобновляемой вражде с Русской православной церковью, ибо видимость диалога создаёт иллюзию паритетного отталкивания сторон друг от друга. То есть самозваная церковь общается с канонической как бы на равных. Понятно, что это мошеннический трюк, ибо никто в диалог с Филаретом вступать не собирается, кроме как по вопросу о признании им совершения тягчайших грехов и преступлений против веры. Поэтому Денисенко и прибег на сей раз к дешёвому и беспроигрышному трюку — его письмо было оформлено как предисловие к явке с повинной, но без детализации и списка прегрешений. Что и позволило сегодня заявить, что никакого покаяния не было и быть не могло. Читайте также: Опубликован полный текст письма Филарета к РПЦ (ДОКУМЕНТ) Можно считать, что фокус удался. Непосвящённым могло показаться, что РПЦ хотела бы установить отношения с раскольничьим украинским приходом, но это не так. Церковь радуется возвращению любого грешника в её лоно, но признание греха — это обязательное условие. Зло, обретшее в лице Филарета одного из вернейших своих слуг, сегодня прибрало к своим рукам Украину, но кажется, что руки эти разжимаются с каждым днём всё более, не в силах удержать свою жертву. И когда они совсем ослабят свою хватку, великому проходимцу, если всё ещё будет жив, придётся искать себе надёжное убежище. А такое едва ли сыщется и на этом и на том свете. Андрей Бабицкий, Life

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США перешли все грани разумного

Источник: www.politnavigator.net

США никогда не хотели достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Наоборот – именно с целью развязывания долгой и кровавой войны производился государственный переворот на Украине. Об этом «ПолитНавигатору» заявил писатель Николай Стариков, комментируя последние высказывания Курта Волкера относительно ситуации в Донбассе. «Специальный представитель Соединённых Штатов Америки по Украине Курт Волкер, на мой взгляд, перешёл все возможные дипломатические рамки. Он с солдатской прямотой говорит о том, о чём мы давным-давно догадывались: США не хотят урегулирования конфликта в Донбассе. Сегодня они сказали об этом прямо. Потому что разговоры о том, что «мирное урегулирование невозможно, пока Россию возглавляет тот или иной лидер», — есть ни что иное, как попытка уйти от необходимости заставить киевские власти договариваться с теми, кто отстаивает свою свободу с оружием в руках на территории ДНР и ЛНР. Думаю, что достойным ответом Курту Волкеру может быть такое же заявление со стороны наших дипломатов: до тех пор, пока в Киеве правят люди, приведенные Соединёнными Штатами Америки к власти в результате государственного переворота, попытки мирного урегулирования гражданской войны на Украине будут ими блокироваться. Потому что развязывание братоубийственного конфликта и было одной из главных целей государственного переворота. Вот с этим пониманием республики Донбасса и Россия должны подходить к переговорам с американцами и Киевом», – заявил публицист.

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В ОБСЕ назвали число россиян и американцев в наблюдательной миссии на Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в миссию ОБСЕ на Донбассе входят представители 40 стран, среди них — 39 россиян и 66 американцев. Об этом он заявил на брифинге Хельсинской комиссии. «40 стран направляют наблюдателей в миссию ОБСЕ в Украине. 50–60% наблюдателей — из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны — это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. Россия имеет контингент (численностью) 39 наблюдателей», — пояснил Хуг. «Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран. После проведения патрулирования все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6–8 участников — разных по национальности и происхождению», — уточнил принципы работы СММ ОБСЕ ее замглавы. Читайте также: ВСУ понесли серьезные потери и отступили из оккупированных населенных пунктов в ДНР

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Порошенко: Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России

В последнее время украинские политики, чувствуя, что на украинском национализме далеко не уедешь, решили потихоньку переписать историю Древней Руси, так как ни самого государства Украина в древности не существовало, так и его истории.



Президент Украины Петр Порошенко назвал “Русскую правду” — первый свод законов Киевской Руси — “одним из древнейших документов правосудия на Украине” и заявил, что она “не имеет никакого отношения” к России.

“Русская правда” к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало”, — заявил Порошенко, выступление которого транслировало украинское телевидение.



Данное выступление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал заявление президента Украины о том, что свод законов “Русская правда” не имеет отношения к России, новой попыткой Киева приписать себе великую историю.





“Если, как утверждает Порошенко, свод законов “Русская правда” не имеет отношения к России, то к Украине, которой не было аж до XX века, тем более. Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл №1 — “древнеукраинские князья”. Об их существовании знает только Порошенко”, — написал Пушков в Twitter.



“Русская правда” является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.

источник

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«Население не верит в успех реформ вообще», — украинские социологи

Население на Украине не верит в успех реформ вообще, прогресса в этом процессе не видят 70% украинцев, передает корреспондент «Политнавигатора». Такие данные социологического исследования обнародовала на форуме в пятницу директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. «Население не верит в успех реформ вообще, а эксперты надежды пока не оставляют. Причем, из года в год количество населения, которое не верит в успех совсем, растет. Было два года назад 30%, потом — еще 30%, сейчас — 40%», — сообщила она. По словам социолога, среди экспертов отношение к реформам чуть более оптимистичное, чем у населения. «Теперь, что касается оценки прогресса реформ. Большинство населения считает, что-либо не делается ничего — так считает 40%, или сделано примерно 10% — это еще 30%. Видим, 70% особенно прогресса не видят. Среди экспертов ситуация лучше. Большинство считает, что сделано не более трети, или сделано примерно 10%. И если брать среднюю экспертную оценку, по 5-балльной шкале она 2,66. В прошлом году было 2,50, кажется. То есть, это немного не дотягивает до удовлетворительно», — рассказала Бекешкина. По ее словам, эксперты выделили пять проваленных властью реформ. «Пять провалившихся реформ, они провалены из года в год, и с точки зрения экспертов, и с точки зрения населения. Это — судебная реформа, реформа правоохранительных органов, антикоррупционная реформа, антикоррупционный суд, реформа государственной службы и избирательная реформа», — отметила она. Читайте также: Россия выстояла, а мы потеряли все, — украинский политик (ВИДЕО) ПолитНавигатор

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Точка невозврата: Как Украина потеряла Крым

В субботу исполняется вторая годовщина прорыва энергетической блокады Крыма. 2 декабря 2015 года в присутствии президента Владимира Путина была запущена первая нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым. Наверное, уже стоит напомнить, что незадолго до того — 22 ноября 2015 года — группа боевиков под предводительством Ленура Ислямова организовала подрыв опоры ЛЭП на энергомагистрали в Херсонской области, через которую на полуостров поступало до 80% необходимой ему электроэнергии. Без энергоснабжения остались почти 2 миллиона человек. Начался знаменитый крымский блэкаут. Сегодня в освещённом, мирном, активно строящемся Крыму мало вспоминают драматические события тех дней, поскольку человеческая память инстинктивно стремиться избегать плохих воспоминаний. А если и вспоминают — как далекое «в той жизни». Именно через этот рукотворный блэкаут пролегла невидимая психологическая черта, отделяющая Крым от Украины. После блэкаута и звериной радости майданщиков по поводу обрушившихся на полуостров рукотворных несчастий, стало очевидно, что жизнь в одном государстве с ними более невозможна. Человек, ведущий разговор о возвращении под власть мучителей, рискует — как минимум — прослыть сумасшедшим. Вторым важным следствием блэкаута явилось абсолютное молчание международных структур о чудовищном террористическом акте и его последствиях для миллионов жителей полуострова. Это те же самые западные структуры, которые сегодня едва ли не каждый день оглашают пространство заявлениями о «нарушениях прав человека в Крыму». Но ведь именно они «не заметили» брутальное нарушение прав миллионов людей в попытке организовать гуманитарную катастрофу через сознательное обесточивание систем жизнеобеспечения, включая водоснабжение и отопление. И упорно молчат до сих пор. На основании каких «заслуг» к этим выборочно слепым «борцам за справедливость» будут прислушиваться крымчане? Я хорошо помню начало блэкаута, поскольку именно в это утро прилетел из Москвы. О том, что прервана подача электричества, толком никто ничего не знал. Симферополь сопротивлялся, но выздыхал: светофоры работали через один, погасли витрины магазинов, начались перебои со связью. Окончательно мобильная связь и электричество исчезли за Ангарским перевалом, на ЮБК. Здесь вообще ничего понимали — в том числе, и по причине отсутствия теле- и радиосигнала. Как раз накануне на побережье прошёл сильный шторм и отключение света местные жители поначалу связывали с его последствиями. Однако постепенно просачивалась информация, что дело обстоит куда серьёзней. Кое-кто уже начинал во дворах многоэтажек разводить костры для того, чтобы приготовить еду (плиты в новых домах, в основном, электрические), в квартирах воцарился холод, а сами города погрузились в средневековую тьму. Огромные пространства черных зданий, с где-то промелькнувшей в окне свечкой. Немногим лучше была ситуация в Севастополе, где к системе электроснабжения были оперативно подключены силовые установки кораблей Черноморского флота. А в остальных городах и сёлах, в том числе и татарских, электричества не было сутками. Свечи, фонари, батарейки к ним — всё это мгновенно стало дефицитом. Постепенно полуостров заполнился тарахтением генераторов — их раздавали власти, их продавали, ими спекулировали. Неумолчный треск стоял на улицах, в магазинах, на частных подворьях. Та генерация, которая вырабатываясь маломощными крымскими электростанциями, шла лишь на самое необходимое — школы, больницы, насосные. Немного больше электричества становилось ночью и тогда оживали АЗС, вокруг которых скапливалась огромные очереди. Постепенно с материка подвозили и запускали мощные стационарные генераторы, вместо тотального отключения в жизнь крымчан прочно и надолго вошёл «график подачи электроэнергии», который определял жизнь сотен тысяч человек. По два, по три часа в день. А некоторым и такая малость не досталась. В таких сверхэкстремальных условиях прошло два недели. Прорыв блокады прошёл 2 декабря, с вводом первой нитки энергомоста. Но как не сразу была прорвана блокада Ленинграда и удалось полностью отбросить врага от стен города, так и не сразу удалось ликвидировать последствия блэкаута. Ещё полгода Крым жил в экстремальных условиях дефицита живительной энергии: графиков, веерных отключений, стоящих лифтов и электротранспорта, разнообразных ограничений. Выстоял, повзрослел и очень хорошо осознал, кто воцарился за перешейком. Конечно, это не относится к обычным, вменяемым гражданам Украины, которые сами страдают от всевластия боевиков и «активистов майдана», и которые упорно едут в радушный Крым отдохнуть от беснования киевской пропаганды. В этом году на полуостров с Украины приехало людей больше, чем за все предыдущие годы — 800 тысяч человек. Почти миллион людей, которые своими глазами могут увидеть Крым мирный и возрождающийся — назло всем блокадам. Сегодня объём энергоресурсов, которой располагает Крым, превышает уровень, который был до насильственного обесточивания полуострова. А скоро, благодаря двум запускаемым возле Симферополя и Севастополя новым электростанциям, электричества станет избыток. Разговоры официального Киева о том, что территория Крыма является «оккупированой», а они (вкупе с меджлисовскими подрывниками) являются его потенциальными «освободителями» ничего, кроме отвращения, у натерпевшегося от их проделок населения, не вызывают. А добавьте к этому организованные Киевом блокаду водную, продовольственную, транспортную, да и саму перекошенную физиономию пришедшего к власти в результате государственного переворота режима — и становится совершенно очевидно, что «вопрос Крыма» Украина может решить только через насилие: путём войны, геноцида и этнических чисток всего населения полуострова. Собственно, в Киеве этого и не скрывают. Так, заместитель главы меджлиса* Ильми Умеров в интервью «Цензор. НЕТ» излагает свои планы по «деоккупации» полуострова: «Нынешняя демографическая ситуация в Крыму сложилась искусственно, насильно. Если есть возможность от этого избавиться, то нужно избавляться. И Украина сейчас должна бороться не за население, а за территорию». Итак, в случае гипотетической победы Киева, речь идёт об «очистке территории» путём депортации миллионов людей. Это то же самое, что они обещают и Донбассу. К слову сказать, 600 тысяч крымских украинцев один из руководителей меджлиса Умеров тоже считает достойными зачистки, поскольку они, цитирую, «являются русскими или пророссийскими». Истинные планы Киева в отношении Крыма абсолютно прозрачны и когда киевский режим очередной раз слюняво зовёт полуостров в свои якобы дружеские объятия, достаточно сказать «блэкаут». И мираж рассеивается. Украина.ру Читайте также: Россия выстояла, а мы потеряли все, — украинский политик (ВИДЕО) * запрещенная в РФ экстремистская организация

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Что у Порошенко под пиджаком: депутат открыл тайну

В свое время снимок президента Украины Петра Порошенко, на котором что-то явно выпирает из-под пиджака, вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсетей. Выдвигались самые разнообразные предположения о том, что же находится под пиджаком украинского лидера — от фляги до «пояса шахида». Украинскому изданию «Вести» якобы удалось разгадать загадку. Один из депутатов от БПП, имя которого не называется рассказал изданию, что Порошенко вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу. «Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него», — сказал он. Инсулиновая помпа- это работающий от батареек прибор, который вводит в кровь инсулин, если нет возможности сделать инъекцию. С помощью помпы больные диабетом могут изменить дозу гормона, чтобы избежать возникновения гипергликемии или гипогликемии. Оба состояния могут обернуться резким ухудшением самочувствия вплоть до потери сознания. Официально у Порошенко состояние его здоровья не комментируют. Однако ранее он говорил журналистам, что не ест конфет и в его доме никогда не бывает сладкого. Читайте также: «Снаряд попал в лицо, собирались хоронить»: на Украине восхищаются боевиком «АТО», который «чудом выжил» (ФОТО)

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Благословенный 2013-й год

Если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то стране грозит еще четыре "майдана" в ближайшие 15 лет.Сможем вернуть уровень жизни 2013 года только к 2032 году. Кого такая модель и экономический план устраивают? (с) ЮщенкоPS. Вот так вот – уровень жизни при Януковиче при текущих темпах развития и формах организации экономики в ближайшие 15 лет достигнут не будет. Зато есть вероятность сразу 4-х майданов. Так сказать оцените нарисованные "самым проевропейским президентом" перспективы.Вполне логично, что на фоне нынешних "управленцев", времена Януковича постепенно начинают выглядеть утраченным золотым веком, на который пытаются ровняться.

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