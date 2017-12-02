Гробница Ти. Западная Саккара. Египет

Известно, в Египте были приняты пышные похороны, а место захоронения тщательно подготавливалось и обустраивалось. И это касается не только фараонов, чьи останки, по древнему обычаю, покоятся в пирамидах. Частные лица, занимающие высокую должность при дворе, могли строить для себя индивидуальные гробницы.

Одной из таких гробниц Каира, посещение которой сейчас довольно популярно у туристов, является гробница Ти, которая находится в Саккаре, примерно в 30 км от Каира. Гробница Ти Каира относится по времени постройки к 25-24 векам до н.э. Ти жил во времена правления V династии и был крайне влиятелен и богат. Согласно историческим данным, он занимал пост Надзирателя пирамид Ниусерре и Нефериркара. Гробница Ти устроена согласно всем традициям того времени.

Как и все прочие подобные сооружения, гробница выстроена из блоков, сделанных из известняка и песка. В подземной камере хранится саркофаг Ти, в запечатанном сердбаде гробницы Ти Каира можно увидеть копию его статуи в натуральную величину, оригинал статуи находится в Каирском музее. Основной ценностью гробницы Ти в Каире являются ее стены.

Они целиком и полностью покрыты великолепными рельефами и росписью, на этих стенах можно увидеть множество сцен из жизни самого Ти и его окружения. Хозяйственная жизнь также нашла свое отражение на стенах гробницы, так, к примеру, можно рассмотреть барельеф, на котором изображен процесс строительства лодки или сбора папируса (эта сцена на стене гробницы Ти сохранилась очень хорошо).

Есть также сцены охоты на гиппопотама, при этом на стене гробницы Ти изображен наблюдающим за процессом, можно заметить, что его фигура значительно больше фигурок простолюдинов, т.е. таким образом передан высокий статус Ти. Процесс жертвоприношения Ти тоже отражен на стенах гробницы: множество людей несут в руках колосья пшеницы. Рассматривая все изображения в гробнице Ти, можно получить общее представление о хозяйственной и духовной жизни древних египтян.

Во время путешествия по Египту автор данного видео посещает Гробницу Ти, которая находится в Западной Саккаре. Местные исследователи и по совместительству гиды рассказывают ему о происхождении слова фараон, его изначальном смысле, а также о значении изображений, которые украшают гробницу.