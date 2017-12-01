Уничтоженные древние летописи…



В "Российском государственном архиве древних актов" (бывш. древлехранилище хартий и рукописей)- всего ~400 единиц хранения. Это остатки архивов великих и удельных князей, архивов Великого Новгорода и Пскова, московского великокняжеского архива и так называемого Царского архива ХVI века.



Самым древним документом архива является договорная грамота Великого Новгорода с великим князем тверским и владимирским Ярославом Ярославичем 1264 года.



Помещенная в Ипатьевской летописи перечневая роспись коллекции книг, пожертвованных владимиро-волынским князем Владимиром Васильковичем в разные церкви и монастыри Волыни и Черниговской земли – это первая опись, дошедшая до нас, датированная 1288 годом.



Наиболее ранняя из дошедших до нас описей Кирилло-Белозерского монастыря составлена в последнюю четверть XV века. Дошел до нас и перечень рукописей Слуцкого Троицкого монастыря, составленный в 1494 году. Хранятся списки (копии) Русской Правды, Судебника 1497 года Ивана III (единственный известный науке список), Судебника Ивана IV 1550 года, а также подлинный столбец Соборного уложения 1649 года.



Самая древняя – грамота XIII века, но где все славянские летописи I—XII вв., где они? Т.н. "старые" архивы созданы в конце XVIII века и старые летописи они – не собирали вообще.



Так, Межевой архив создан по указу Сената от 14 января 1768 года, Московский архив был образован в 1852 году при объединении Разрядно-Сенатского архива (существовал с 1763 года) и Архива прежних вотчинных дел (с 1768 года), Государственного архива старых дел (с 1782 года).



На Западе книги просто массово жгли. И свои, и наши.



Например, в XI веке, все исторические материалы были вывезены из киевских земель Святополком Окаянным во время его бегства от Ярослава Мудрого к своему шурину и союзнику польскому королю Болеславу Храброму в 1018 году. Больше о них никто не слышал.



Еще факты…



С именем папы Павла IV связана не только борьба против науки и ученых, но и чудовищное истребление книг.



Был "Индекс запрещенных книг", первое официальное издание которого вышло в Риме в 1559 г. В "Индексе" значились Декарт и Мальбранш, Спиноза и Гоббс, Локк и Юм, Савонарола и Сарпи, Гольбах и Гельвеций, Вольтер и Руссо, Ренан и Штраус, Тэн, Минье, Кинэ, Мишле, Золя, Флобер, Жорж Санд, Стендаль, Виктор Гюго, Лессинг, Прудон, Мицкевич, Метерлинк, Анатоль Франс, ряд энциклопедий.



В "Индекс" включались и католики, которые критиковали принцип непогрешимости папы, например – богослов Игнатий Деллингер (Иоанн Игнатий фон Dollinger, 1799-1891 гг., проф. Мюнхенского унив.).



Специальная "конгрегация по Индексу" под председательством самого папы Пия V (1566-1572г) была создана в 1571г. Эта конгрегация просуществовала в своем первоначальном виде до 1917 г.(!), когда она передала свои функции т.н. конгрегации Святой инквизиции, учрежденной еще в 1542 г. С XVI по XX в. включительно вышло 32 издания списка запрещенных книг.



Последнее издание "Индекса" было предпринято в 1948 г., в понтификат папы Пия XII. По ТВ не говорят, что выполняя решение Тридентского собора (XIX Вселенский собор католической церкви, 1545-1563 гг), огромный массив книг, содержащих тексты с датировкой событий не по Христу – был сожжен.



В России принято официально утверждать, что документы гибли во время войн, восстаний, вследствии плохих условий хранения и стихийных бедствий (особенно пожаров и наводнений) – т.е. гибель документов носила случайный массовый характер.



Признается, что многие старые документы гибли уничтожались уже позже – в XVI-XVII веках из-за того, что современники не видели в них исторической ценности и использовали старые документы на пергамене в качестве поделочного или вспомогательно материала – например, оклеивали ими крышки переплетов книг.



Распространенной была практика уничтожения нежелательных документов: согласно логике того времени, уничтожение договорного документа освобождало от выполнения его обязательств. Была и практика уничтожения документов, юрисдикция которых аннулировалась.



Старинных русских карт даже XV-XVIII веков – почти нет. Карта Як.Брюса 1696 г, "Книга Сибири" Ремезова (1699-1701 гг), "Карта полушарий" В.О. Киприянова 1713 года, Атлас Кирилова 1724-1737 гг – все! Хотя иностранных карт этого периода – тысячи и тысячи.



Русские карты либо уничтожили, либо они лежат в архивах под грифом "секретно" (официально в архивах Библиотеки РАН хранится аж 10.000 старинных карт). Спрятано потому, что в них – совсем другая история России.



Т.е. найти исследователям хронологии документы первой половины второго тысячелетия – безумно сложно. Даже те древние рукописи, что сохранились, доходят до нас не в оригинале, а в списках, иногда очень многочисленных и всегда имеющих большие или меньшие отличия от исходного текста.



Каждый список начинает жить своей собственной жизнью, являясь как образцом для подражания, так и материалом для компиляций и фальсификаций.

Факты…



На Руси накапливать старые документы раньше других начали князья, архиереи и монастыри. Письменные документы в Древнерусском государстве были распространенным явлением.



И документы, и книги, и материальные ценности и сокровища имели общее место хранения – в скотнице, казне, сокровищнице (в Западной Европе – scrinium, thesaurum, tresor).



В уцелевших летописях содержатся весьма ранние упоминания о существовании княжеских скотниц: например, в них есть сведения о том, что у князя Владимира существовала скотница, или о том, что Изяслав Мстиславич в 1146 году захватил скотницу во владениях Ольговичей.



С появлением христианства на Руси большие комплексы документов складываются в церквах и монастырях, сначала в ризницах (вместе с церковной утварью, облачением, культовыми книгами), потом отдельно.



В архивах монастырей и церквей (на местах) хранилось просто огромное количество документов. А согласно Судебнику 1550 года старосты, сотские и десятские должны были вести " разметные книги " – с указанием имущественного положения и повинностей посадских людей.



Еще были документы периода Золотой Орды. Это так называемые "дефтери" (писанные на пергаменте), " ярлыки " (называвшиеся также " тарханными грамотами ") и " пайцзы " ("байсы"). В золотоордынских диванах (канцеляриях) письменное делопроизводство было столь развито, что там были трафаретные образцы официальных бумаг (называемые на Западе формулами).



Где все это? Почти ничего нет, жалкие крохи, а остальное – исчезло…



Кстати, с угрозой пожара боролись: "... для приказов было выстроено каменное двухэтажное здание… Комнаты, в которых хранились документы, были оборудованы железными дверьми с засовами, на окнах были железные решетки.. " (С.Ю.Малышева, "Основы архивоведения", 2002 год). Т.е. камень специально, так как – не горит.



Рассмотрим известные пожары с XVII века:





ценные документы гибли по всей России в Смутное время польско-шведской интервенции (1598-1613 гг);







03 мая 1626 года случился страшный "московский большой пожар", пострадали документы приказов, в частности, сильно пострадали архивы Поместного и Разрядного приказов. Сгорели едва ли не все московские архивы: документы с более ранней датировкой сегодня встречаются редко;







в годы восстания Степана Разина (1670-1671 гг). Вопрос: почему при крестьянской войне на Волге "погибло большое количество ценных источников" в столицах?;







в пожаре 1701 года пострадал архив приказа Казанского дворца;







с утра 19 июля 1701 года загорелись кельи Новоспасского подворья в Кремле. От жара на колокольне Ивана Великого лопнули колокола. Сгорели царские сады и примыкавшая к ним Садовническая слобода, "… даже струги и плоты на Москве-реке погорели без остатку. И земля сырая горела на ладонь толщиною.. ".

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в пожаре 1702 года – пострадали документы Посольского и Малороссийского приказов;







в пожаре 13 мая 1712 года выгорел центр Москвы, Новинский монастырь, патриарший Житный двор, 11 церквей и 817 дворов;







в 1713 году на Троицу, 28 мая, загорелся двор бояр Милославских за Боровицким мостом. Огонь уничтожил более 2.500 дворов, 486 лавок, множество церквей, Кремль;







29 мая 1737 года от пожара в Москве сгорела большая часть учреждений и их архивов.







В течение мая 1748 года Москва горела шесть раз. Сгорело, как докладывал генерал-полицеймейстер, " дворов 1227, покоев 2440, да разломано 27. Да людей мужеска полу 49, женска — 47 ".

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документы гибли в период восстания Емельяна Пугачёва (1773—1775 гг);







в 1774 году в г.Черкасске сгорел дотла Донской архив, содержащий все материалы о казачестве;







много документов погибло в Отечественную войну 1812 года. Почти полностью уничтоженны архивы Смоленска и Московский Архив коллегии иностранных дел и Разрядно-Сенатского, Поместно-Вотчинного, Межевого архивов. Трагична была судьба неэвакуированных частновладельческих архивов и коллекций: они погибли в московском пожаре, в том числе коллекции А.И. Мусина-Пушкина, Д.П. Бутурлина. Вопрос: все-все списывают на французов и пожар в Москве, но по любому(!) конкретному документу вообще нет подтвердения, что он там был ДО пожара. Это как?;







в 1866 году сильно пострадал от огня архив Екатеринославской казённой палаты;







въ Варязькой божници





архивы тверских, рязанских, ярославских и др. княжеств в период объединения русских земель вокруг Москвы вошли в "Царский архив в Москве". К концу XVI века они составляли не менее 240 ящиков, но в начале XVII века – во время польско-шведской интервенции – большая часть этого архива была вывезена в Польшу и бесследно исчезла.







М.В. Ломоносов пришел в ужас, когда узнал, что немец А. Шлецер получил доступ ко всем сохранившимся на тот момент древним русским летописям. Надо ли говорить, что тех летописей больше нет?







К XV веку сформировался Государственный архив Новгородской феодальной республики. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году этот обширный архив не был уничтожен великокняжеской властью (см. разыскания И.П. Шаскольского), а просто был перевезен в здание на Ярославовом Дворище, где без надлежащего ухода в XVII-XVIII вв. пришёл в естественную ветхость.







12 января 1682 года на Руси было отменено местничество. И тут же все "книги, содержащие местнические дела, были сожжены". В т.ч. были сожжены знаменитые "разрядные книги", содержащие историю государственных назначений на Руси в XV-XVI веках. " Местничество – порядок назначения на высшие государственные должности… в Русском государстве XV-XVII вв. на основании родовитости происхождения и иерархического положения предков на великокняжеской и царской службе… Все назначения на государственные должности происходили на основании этой иерархии и записывались в особые "разрядные книги ";

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при Петре I, Указами 1721 и 1724 годов, предписывалось присылать с мест в Синод и на Печатный двор старинные рукописи и книги, которые использовали раскольники, и вообще " подозрительные сочинения ". С другой стороны, появляются указы 1720 и 1722 годов о присылке с мест в Сенат и Синод (губернаторами и епархиями) материалов исторического характера – в подлинниках или копиях. На места посылались и специальные "немцы-эмиссары", как командированный на Восток страны и в Сибирь Готлиб Мессершмидт (1685-1735 гг.). Конечно обратно – ничего не вернулось. А "могильщик" Д.Г. Мессершмидт ныне назван родоначальником русской археологии!

". С другой стороны, появляются указы 1720 и 1722 годов о присылке с мест в Сенат и Синод (губернаторами и епархиями) материалов исторического характера – в подлинниках или копиях. На места посылались и специальные "немцы-эмиссары", как командированный на Восток страны и в Сибирь Готлиб Мессершмидт (1685-1735 гг.). Конечно обратно – ничего не вернулось. А "могильщик" Д.Г. Мессершмидт ныне назван родоначальником русской археологии!





древнерусский летописный свод нам составил немец Миллер на базе утерянных оригинальных русских летописей. Даже комментариев не надо…







Не слишком ли много пожаров в именно XVIII веке, начале правления Романовых? Гибель документов при пожарах в более ранние века тоже имела место, например 1311 год – в Новгороде сгорели 7 каменных церквей, в том числе "". 12 апреля 1547 года полностью сгорел Кремль и большая часть Москвы. Но не надо "сгущать краски"- летописи пережили и войны, и пожары… Но летописи не пережили сознательное уничтожение и поджоги. Примеры: