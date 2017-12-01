Уничтоженные древние летописи…
На днях в издательстве „Концептуал” вышла очередная видеопрезентация ещё одного автора. Однако мы помещать ролики с данным издательством больше не будем. И вот почему.
Создатели общественного течения, получившего название „КОБ” (одно из ключевых слов которого – концепция), уже опубликовали не один десяток книг, которые можно купить. За деньги, естественно. Однако те же авторы все свои произведения поместили в свободном электронном доступе, ибо считают институт авторского права черезвычайно вредным, губительным для нормального развития общество.
Деятели, создавшие упомянутое выше издательство, наоборот, очень тщательно вычищают Сеть от любых книг, с авторами которых они заключили договоры. Которых купили, если сказать проще. Презентация, о которой идёт речь – это по книге Белоусова Дмитрия Витальевича „Хозяева Великой Евразийской империи”.
Самое интересное в том, что до июля этого года книги автора были выложены для чтения на его сайте. Сегодня там остались следы тогдашнего объявления о размере файлов, однако есть и новое: информация, что по требованию того-самого издательства книги на авторском сайте более недоступны для публики.
Если бы упомянутое издательство называлось как-нибудь по-другому – никаких вопросов с моей стороны не возникло бы. В конце-концов мы существуем при капитализме. Однако мне видится, что налицо – чистой воды спекуляция на добром слове „концепция”. Ведь понятно, что контекст этого слова – КОБ. КОБ, где брать деньги за авторские права считается не просто неприличным, а вредным для общества.
В общем, алчные граждане издатели „Концептуала”, ждите обратку от Матрицы. Убеждён, она не заставит себя долго ждать.
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Официальные архивы
… Если посмотреть на имеющиеся архивы, то обнаружим две странности: полное отсутствие летописей народов Евразии I-XII веков н.э. и все русские архивы созданы только с XVIII века.
Например в РНБ есть греческие рукописи III-IX вв. н.э., славянские и древнерусские рукописные книги XIII-XIX вв., актовые материалы XIII–XIX вв., архивные материалы XVIII-ХХI вв.
В "Российском государственном архиве древних актов" (бывш. древлехранилище хартий и рукописей)- всего ~400 единиц хранения. Это остатки архивов великих и удельных князей, архивов Великого Новгорода и Пскова, московского великокняжеского архива и так называемого Царского архива ХVI века.
Самым древним документом архива является договорная грамота Великого Новгорода с великим князем тверским и владимирским Ярославом Ярославичем 1264 года.
Помещенная в Ипатьевской летописи перечневая роспись коллекции книг, пожертвованных владимиро-волынским князем Владимиром Васильковичем в разные церкви и монастыри Волыни и Черниговской земли – это первая опись, дошедшая до нас, датированная 1288 годом.
Наиболее ранняя из дошедших до нас описей Кирилло-Белозерского монастыря составлена в последнюю четверть XV века. Дошел до нас и перечень рукописей Слуцкого Троицкого монастыря, составленный в 1494 году. Хранятся списки (копии) Русской Правды, Судебника 1497 года Ивана III (единственный известный науке список), Судебника Ивана IV 1550 года, а также подлинный столбец Соборного уложения 1649 года.
Самая древняя – грамота XIII века, но где все славянские летописи I—XII вв., где они? Т.н. "старые" архивы созданы в конце XVIII века и старые летописи они – не собирали вообще.
Так, Межевой архив создан по указу Сената от 14 января 1768 года, Московский архив был образован в 1852 году при объединении Разрядно-Сенатского архива (существовал с 1763 года) и Архива прежних вотчинных дел (с 1768 года), Государственного архива старых дел (с 1782 года).
На Западе книги просто массово жгли. И свои, и наши.
Например, в XI веке, все исторические материалы были вывезены из киевских земель Святополком Окаянным во время его бегства от Ярослава Мудрого к своему шурину и союзнику польскому королю Болеславу Храброму в 1018 году. Больше о них никто не слышал.
Еще факты…
С именем папы Павла IV связана не только борьба против науки и ученых, но и чудовищное истребление книг.
Был "Индекс запрещенных книг", первое официальное издание которого вышло в Риме в 1559 г. В "Индексе" значились Декарт и Мальбранш, Спиноза и Гоббс, Локк и Юм, Савонарола и Сарпи, Гольбах и Гельвеций, Вольтер и Руссо, Ренан и Штраус, Тэн, Минье, Кинэ, Мишле, Золя, Флобер, Жорж Санд, Стендаль, Виктор Гюго, Лессинг, Прудон, Мицкевич, Метерлинк, Анатоль Франс, ряд энциклопедий.
В "Индекс" включались и католики, которые критиковали принцип непогрешимости папы, например – богослов Игнатий Деллингер (Иоанн Игнатий фон Dollinger, 1799-1891 гг., проф. Мюнхенского унив.).
Специальная "конгрегация по Индексу" под председательством самого папы Пия V (1566-1572г) была создана в 1571г. Эта конгрегация просуществовала в своем первоначальном виде до 1917 г.(!), когда она передала свои функции т.н. конгрегации Святой инквизиции, учрежденной еще в 1542 г. С XVI по XX в. включительно вышло 32 издания списка запрещенных книг.
Последнее издание "Индекса" было предпринято в 1948 г., в понтификат папы Пия XII. По ТВ не говорят, что выполняя решение Тридентского собора (XIX Вселенский собор католической церкви, 1545-1563 гг), огромный массив книг, содержащих тексты с датировкой событий не по Христу – был сожжен.
В России принято официально утверждать, что документы гибли во время войн, восстаний, вследствии плохих условий хранения и стихийных бедствий (особенно пожаров и наводнений) – т.е. гибель документов носила случайный массовый характер.
Признается, что многие старые документы гибли уничтожались уже позже – в XVI-XVII веках из-за того, что современники не видели в них исторической ценности и использовали старые документы на пергамене в качестве поделочного или вспомогательно материала – например, оклеивали ими крышки переплетов книг.
Распространенной была практика уничтожения нежелательных документов: согласно логике того времени, уничтожение договорного документа освобождало от выполнения его обязательств. Была и практика уничтожения документов, юрисдикция которых аннулировалась.
Старинных русских карт даже XV-XVIII веков – почти нет. Карта Як.Брюса 1696 г, "Книга Сибири" Ремезова (1699-1701 гг), "Карта полушарий" В.О. Киприянова 1713 года, Атлас Кирилова 1724-1737 гг – все! Хотя иностранных карт этого периода – тысячи и тысячи.
Русские карты либо уничтожили, либо они лежат в архивах под грифом "секретно" (официально в архивах Библиотеки РАН хранится аж 10.000 старинных карт). Спрятано потому, что в них – совсем другая история России.
Т.е. найти исследователям хронологии документы первой половины второго тысячелетия – безумно сложно. Даже те древние рукописи, что сохранились, доходят до нас не в оригинале, а в списках, иногда очень многочисленных и всегда имеющих большие или меньшие отличия от исходного текста.
Каждый список начинает жить своей собственной жизнью, являясь как образцом для подражания, так и материалом для компиляций и фальсификаций.
Факты…
На Руси накапливать старые документы раньше других начали князья, архиереи и монастыри. Письменные документы в Древнерусском государстве были распространенным явлением.
И документы, и книги, и материальные ценности и сокровища имели общее место хранения – в скотнице, казне, сокровищнице (в Западной Европе – scrinium, thesaurum, tresor).
В уцелевших летописях содержатся весьма ранние упоминания о существовании княжеских скотниц: например, в них есть сведения о том, что у князя Владимира существовала скотница, или о том, что Изяслав Мстиславич в 1146 году захватил скотницу во владениях Ольговичей.
С появлением христианства на Руси большие комплексы документов складываются в церквах и монастырях, сначала в ризницах (вместе с церковной утварью, облачением, культовыми книгами), потом отдельно.
В архивах монастырей и церквей (на местах) хранилось просто огромное количество документов. А согласно Судебнику 1550 года старосты, сотские и десятские должны были вести "разметные книги" – с указанием имущественного положения и повинностей посадских людей.
Еще были документы периода Золотой Орды. Это так называемые "дефтери" (писанные на пергаменте), "ярлыки" (называвшиеся также "тарханными грамотами") и "пайцзы" ("байсы"). В золотоордынских диванах (канцеляриях) письменное делопроизводство было столь развито, что там были трафаретные образцы официальных бумаг (называемые на Западе формулами).
Где все это? Почти ничего нет, жалкие крохи, а остальное – исчезло…
Кстати, с угрозой пожара боролись: "...для приказов было выстроено каменное двухэтажное здание… Комнаты, в которых хранились документы, были оборудованы железными дверьми с засовами, на окнах были железные решетки.." (С.Ю.Малышева, "Основы архивоведения", 2002 год). Т.е. камень специально, так как – не горит.
Рассмотрим известные пожары с XVII века:
- ценные документы гибли по всей России в Смутное время польско-шведской интервенции (1598-1613 гг);
- 03 мая 1626 года случился страшный "московский большой пожар", пострадали документы приказов, в частности, сильно пострадали архивы Поместного и Разрядного приказов. Сгорели едва ли не все московские архивы: документы с более ранней датировкой сегодня встречаются редко;
- в годы восстания Степана Разина (1670-1671 гг). Вопрос: почему при крестьянской войне на Волге "погибло большое количество ценных источников" в столицах?;
- в пожаре 1701 года пострадал архив приказа Казанского дворца;
- с утра 19 июля 1701 года загорелись кельи Новоспасского подворья в Кремле. От жара на колокольне Ивана Великого лопнули колокола. Сгорели царские сады и примыкавшая к ним Садовническая слобода, "…даже струги и плоты на Москве-реке погорели без остатку. И земля сырая горела на ладонь толщиною..".
- в пожаре 1702 года – пострадали документы Посольского и Малороссийского приказов;
- в пожаре 13 мая 1712 года выгорел центр Москвы, Новинский монастырь, патриарший Житный двор, 11 церквей и 817 дворов;
- в 1713 году на Троицу, 28 мая, загорелся двор бояр Милославских за Боровицким мостом. Огонь уничтожил более 2.500 дворов, 486 лавок, множество церквей, Кремль;
- 29 мая 1737 года от пожара в Москве сгорела большая часть учреждений и их архивов.
- В течение мая 1748 года Москва горела шесть раз. Сгорело, как докладывал генерал-полицеймейстер, "дворов 1227, покоев 2440, да разломано 27. Да людей мужеска полу 49, женска — 47".
- документы гибли в период восстания Емельяна Пугачёва (1773—1775 гг);
- в 1774 году в г.Черкасске сгорел дотла Донской архив, содержащий все материалы о казачестве;
- много документов погибло в Отечественную войну 1812 года. Почти полностью уничтоженны архивы Смоленска и Московский Архив коллегии иностранных дел и Разрядно-Сенатского, Поместно-Вотчинного, Межевого архивов. Трагична была судьба неэвакуированных частновладельческих архивов и коллекций: они погибли в московском пожаре, в том числе коллекции А.И. Мусина-Пушкина, Д.П. Бутурлина. Вопрос: все-все списывают на французов и пожар в Москве, но по любому(!) конкретному документу вообще нет подтвердения, что он там был ДО пожара. Это как?;
- в 1866 году сильно пострадал от огня архив Екатеринославской казённой палаты;
- архивы тверских, рязанских, ярославских и др. княжеств в период объединения русских земель вокруг Москвы вошли в "Царский архив в Москве". К концу XVI века они составляли не менее 240 ящиков, но в начале XVII века – во время польско-шведской интервенции – большая часть этого архива была вывезена в Польшу и бесследно исчезла.
- М.В. Ломоносов пришел в ужас, когда узнал, что немец А. Шлецер получил доступ ко всем сохранившимся на тот момент древним русским летописям. Надо ли говорить, что тех летописей больше нет?
- К XV веку сформировался Государственный архив Новгородской феодальной республики. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году этот обширный архив не был уничтожен великокняжеской властью (см. разыскания И.П. Шаскольского), а просто был перевезен в здание на Ярославовом Дворище, где без надлежащего ухода в XVII-XVIII вв. пришёл в естественную ветхость.
- 12 января 1682 года на Руси было отменено местничество. И тут же все "книги, содержащие местнические дела, были сожжены". В т.ч. были сожжены знаменитые "разрядные книги", содержащие историю государственных назначений на Руси в XV-XVI веках. "Местничество – порядок назначения на высшие государственные должности… в Русском государстве XV-XVII вв. на основании родовитости происхождения и иерархического положения предков на великокняжеской и царской службе… Все назначения на государственные должности происходили на основании этой иерархии и записывались в особые "разрядные книги";
- при Петре I, Указами 1721 и 1724 годов, предписывалось присылать с мест в Синод и на Печатный двор старинные рукописи и книги, которые использовали раскольники, и вообще "подозрительные сочинения". С другой стороны, появляются указы 1720 и 1722 годов о присылке с мест в Сенат и Синод (губернаторами и епархиями) материалов исторического характера – в подлинниках или копиях. На места посылались и специальные "немцы-эмиссары", как командированный на Восток страны и в Сибирь Готлиб Мессершмидт (1685-1735 гг.). Конечно обратно – ничего не вернулось. А "могильщик" Д.Г. Мессершмидт ныне назван родоначальником русской археологии!
- древнерусский летописный свод нам составил немец Миллер на базе утерянных оригинальных русских летописей. Даже комментариев не надо…
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забыли приписать два больших пожара года лва три назад. Это в Москве в центральном хранилище сгорел этаж со славянской отделом. И в Америке так де сгорела большая часть библиотеки.
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Мне кажется надо сильнее внедрять написанные в современно время прорусские историографические записи,выдавая их за найденные натуральные.Писать историю России от 20 веков до нашей эры,в стиле покойного Задорнова.Естественно под руководством и присмотром ученых-историографиков,и внедрять,внедрять,внедрять! Со всемирными “гебельсами” надо действовать только перехватом и прорусским усилением их метод! Иначе никак!Иначе “мальчики коли” повылазят многими тысячами!Благо возможности сейчас есть.Еще бы пророссийское руководство найти…