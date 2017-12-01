Силуанов рассказал о рисках ареста валютных резервов России

Правительство России готовило федеральный бюджет к возможности ужесточения санкций со стороны США в 2018 году, однако если в рамках санкционных ограничений будут арестованы золотовалютные резервы РФ, это будет расцениваться как “объявление финансовой войны”.

Об этом, как сообщает “Интерфакс”, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

“Если наши золотовалютные резервы могут быть арестованы, даже если мысль такая у кого-то есть, это просто финансовый терроризм, самый настоящий”, – сказал Силуанов.

По его словам, в бюджете учтены риски недополучения доходов: на этот случай проект верстали исходя из сценария с ценами на нефть в 40 долларов за баррель, что почти на треть ниже текущих уровней.

Кроме того, сокращаются расходы (на 340 млрд рублей) и увеличиваются сборы с несырьевого сектора экономики, следует из проекта документа, который был одобрен Госдумой в пятницу и теперь поступит на утверждение в СовФед и на подпись президенту Владимиру Путину.

По словам Силуанова, бюджет “имеет запас прочности на случай ограничений и санкций”. Речь идет в том числе о запрете на инвестиции в российские гособлигации для иностранных фондов, возможность которого Минфин США проработает до марта 2018 года.

“Если бы мы не имели запас прочности, тогда легко было бы нас расшатать и тогда бы, действительно, все наши так называемые друзья говорили бы – хочешь получить помощь из (международного) валютного фонда, сделай это, это и это”, – объяснил министр.

Если же санкционные ограничения будут включать заморозку зарубежных счетов ЦБ, на которых находятся ценные бумаги и валюта из российских резервов, это будет равносильно “объявлению финансовой войны России”, заявил Силуанов.

Он добавил, что считает такой сценарий маловероятным. “Думаю, что, безусловно, до этого не дойдет”, – заявил глава Минфина.

Три года назад, однако, такой уверенности у российских властей не было: каквыяснил Reuters от источников в ФРС и Казначействе США, в марте, в считанные дни после присоединения Крыма и введения первого пакета персональных санкций, затронувшего лишь избранных чиновников и людей из окружения Путина, российский центробанк вывел из США 115 млрд долларов – сумму, которая на тот момент была эквивалентна 23% от российских ЗВР.

“Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США”, – рассказал Reuters бывший чиновник ФРС. По его словам, примерно через полмесяца “деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции могут заставить Россию выводить резервы”.

На конец сентября общий объем российских ЗВР достиг 424,7 млрд долларов. С начала года эта сумма выросла на 47 млрд долларов, или 13,2%: помогла скупка валюты Минфином за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, возврат в резервы долларов, которые была выданы банкам в кредит на пике кризиса 2014-15 гг, а также рост курса евро: в единую европейскую валюту вложено почти треть резервов.

Из общей суммы, доступной ЦБ, 73,4 млрд долларов, или 17% приходится на золото: российский центробанк является крупнейшим суверенным покупателем драгметалла на планете, приобретая больше, чем все остальные ЦБ вместе взятые.

Больше половины резервов – 252 млрд долларов – вложено в ценные бумаги зарубежных стран. Из них почти 40% приходится на США.

По данным американского казначейства, в государственных облигациях Штатов на 1 октября ЦБ хранил 103,9 млрд долларов. За год эти инвестиции были увеличены на 27,4 млрд долларов, или 35%.

Еще около 10 млрд долларов приходится на резервную позицию в МВФ и вложения в SDR – корзину валют, которые признаны фондов резервными.

Наконец, остаток – 82,8 млрд долларов – ЦБ держит в наличной форме на банковских депозитах. Из них 25,7 млрд долларов – в центральных и национальных банках, а 57,1 млрд – в коммерческих.

У ЦБ уже есть опыт ареста зарубежных активов, рассказывал ранее finanz партнер адвокатского бюро “Линия права” Олег Бычков: его счета блокировались по иску швейцарской компании NOGA к российскому правительству. ЦБ пришлось доказывать в суде, что он не входит в структуру кабинета министров, независим от него и поэтому не может отвечать по его обязательствам. В итоге центробанк выиграл дело, и арест был признан незаконным, рассказывает Бычков.

Впрочем, добавляет он, тогда политические реалии были иными – Россия рассматривалась Западом как партнер, теперь же риски утраты средств ЦБ в случае ареста в разы выше.

По всей видимости, сложной геополитической обстановкой объясняется масштабная скупка центробанком золота, говорит аналитик Macquarie Group Матью Тернер: физические слитки, в отличие от валюты, невозможно арестовать.

Источник: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-rasskazal-o-riskakh-aresta-…