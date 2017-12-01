Российские политические и бизнес-элиты срочно заберут детей на родину из-за атак США

Крупным бизнесменам и чиновникам Кремль настоятельно рекомендовал вернуть в Россию детей, которые сейчас проживают за рубежом. Связано это с ужесточением санкций США, которые сейчас утверждают в конгрессе и Белом доме.

Закон о новых санкциях в отношении России предусматривает, что американские власти нанесут точечный удар по владельцам крупного капитала из России и их семьям. Как уточнил в интервью «Новой газете» эксперт, работавший над законопроектом, старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, большие богатства российской элиты не должны быть определяющим фактором «наказания». Внимание власти США обратят на тех, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности. «Наша цель — не наказать российских бизнесменов за то, что они являются бизнесменами, а предложить им правильный стимул не идти на преступное сотрудничество с Кремлем», — отметил эксперт.

Он уточнил, что под санкции попадут семь категорий бизнесменов: предприниматели, которые работают с Кремлем над агрессивными действиями за рубежом; близкий круг Путина, идентифицированный Борисом Немцовым и Владимиром Миловым в отчетах; дети чиновников и бизнесменов, которые получили внушительное богатство и высокие руководящие посты; личные друзья Путина, которые держат его значительное богатство в своих руках, а также предприниматели, которые служат «ширмой для кремлевских лидеров».

Аслунд уточнил, что под санкционные меры попадет далеко не вся российская золотая молодежь, которая проживает за границей. «Мы предложили таких детей, которые стали высокопоставленными руководителями и получили огромное богатство», — говорит эксперт.

Между тем в Кремле уже отдали распоряжение чиновникам вернуть в Россию своих детей, проживающих за рубежом. «Кремль дал рекомендацию, которая носит характер приказа, что дети и члены семей должны вернуться. К бизнесменам это не относится, но к чиновникам — да», — уточнил политолог, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей. Он предположил, что в среднесрочной перспективе санкции США не навредят России, но в дальнейшем они могут принести «колоссальный ущерб».

PS:

А по мне лучше бы они не возвращались по тому, что в основной массе эти дети чиновников кучка раздолбаев с барыжным мышлением ( яблоко от яблони...), спрашивается зачем нам этот человеческий мусор в России, своего хватает. Да к томы же на в ряд ли они захотят возвращатся обратно, вот пусть там и находятся!