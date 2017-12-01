Апперкот Запада

Какое-то время назад на глаза попалась статья известного экономиста Хазина, так вот он там говорил о раскулачивании российского олигархата. Как в воду глядел. Сразу приходят некоторые тезисы о назначении нашего народа на этой земле, но об этом не сейчас.

Сейчас же мне хочется обратить внимание вот на что. Понятное дело, что Россия как государство, которое уже без Путина и не Россия, хорошенько стоит поперек горла так называемым "западным партнерам". Ну, потому что они там строят один вектор жизни, а тут им из-за угла готовится такой нормальный удар битой по всей их толерантности и вообще по их современному пониманию человека. Типа все должны ходить строем, ну и верховенство закона само собой.

Так вот поход строем и верховенство закона - там это проходили. Спасибо солдату Красной армии - проходили не долго. Но урок усвоили. Это настолько циничные понятия в отношении человека, особенно когда сами блюстители этого понятия плюют на закон, на людей, и сграбленные денежки складывают "за бугор". Ну там их ждут, там им рады. У них там тоже есть законы. И верховенство закона, к слову, с философской точки зрения там понимают несколько иначе.

Вот о понимании. Маленькое отступление. Мы понимаем победу во Второй мировой - как то, что СССР больше всех потерял в этой войне людей, что советский солдат дошел до Берлина и поставил там свой флаг. В США воспринимают слово победа иначе - win. Выйгрыш. Ну, это как джек-пот. Кто сорвал в результате этой войны самый большой куш?! Вот это в их понимании и есть победа. Надеюсь, вам теперь все ясно о разнице понимания мировой истории.

Итак дальше, о понимании верховенства закона. Когда в конце 90-х ФСБ напало на след какой-то группы, которая выводила капиталы зарубеж, в Австрию и Швейцарию, там был запрос. Официальный. Ну, все знают, что тогда была тайна вклада и все такое. Но все-равно запрос отправили. И получили ответ. Вежливый. Краткая суть его заключалась в том, что если в законодательстве РФ есть дыры, позволяющие кому-то воровать бюджетные деньги и выводить их за границу, то это не означает, что за границей должны нарушать свои законы о тайне вклада. Перевожу с русского на русский: проблемы вашего законодательства - это ваши проблемы. И то что если у вас кто-то ворует - это тоже ваши проблемы.

И как мы сейчас видим, это были, по версии Запада, наши проблемы ровно до того момента, пока эти воровитые люди не набрались такой смелости, что решили, что раз им можно воровать в России, то можно это делать и за ее пределами.

Тут же будет следующее маленькое отступление. Вот как вы понимаете слово "быдло"? Ну, быдло, гопничество - это явления одной природы. Одним словом, это серость человека, сродни штанам пожарного. То есть можно ездить на Бентли и быть гопником. В России. В Европе вряд ли. Так вот это явление оно очень характерно для современной "российской элиты". Вопрос, скольким французским или английским королям подряд порубали головы в результате средневековых буржуазных революций, выносит мозг им напрочь. Кассета просто вылетает. Ну, не понимают они, что в Европе на пути к демократии общество сделало ну очень много. То есть общество настолько сплотилось, что пятерым правителям подряд просто снесли головы за то, что посчитали их не совсем порядочными в отношении денег и власти. То есть пять королей подряд были не в состоянии понять, что провести народ на раз-два больше уже не получится. Шестой понял, и все пошло хорошо.

Так вот в России еще не скоро общество и власть достигнет такого уровня взаимопонимания. Но речь сейчас не об этом, а о наших гопниках, которые лезут в европейские уклады. О результатах подобного вмешательства я написал выше, что их может ждать. Как бы уже предупредили. В аккурат за месяц перед мартовскими выборами там арестуют все незаконные деньги. В их понимании верховенства закона. ЦРУ уже анонсировало свой доклад, который будет озвучен в феврале 2018 года.

А пока "первый пошел". Не самая жирная рыбка, но показательная - Сулейман Керимов. Но, кажется, все-равно остальное быдло "не догоняет". Не хватает образования...

И это - моя страна!