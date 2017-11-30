«Запихнули в Москву полстраны и довели ее до транспортного коллапса»

В начале недели «Яндекс» опубликовал исследование, в котором проанализировал ситуацию на московских дорогах. Согласно этим данным, загруженность в центре Москвы существенно выросла: ситуация внутри Садового кольца признана самой плохой за последние пять лет.

Как говорится в исследовании, внутри Садового кольца скорость движения упала за год на 16% утром и на 8% вечером, а за три года (с 2014) — на 24% и 9% соответственно. На дорогах между ТТК и Садовым также видны ухудшения с прошлого года — в среднем на 6% (с 18.00 до 23.00). Выросла загруженность и улиц между Третьим кольцом и МКАД — в 2017 году здесь пробок больше, чем в 2016, а утром и в первой половине дня — больше, чем в 2013.

Позже исследование «Яндекса» прокомментировали власти Москвы, заявившие, что на эту оценку повлияли большие ограничения на дорогах, которые были во время летнего благоустройства по программе «Моя улица». По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, скорость движения в Москве в утренние часы даже увеличилась — на 13% по сравнению с 2013 годом.

А как сами москвичи оценивают ситуацию с пробками?

— Поводов для оптимизма я не вижу, — считает автоэксперт Игорь Моржаретто. — Летняя реконструкция закончилось, но ситуация лучше не стала: ведь из-за того, что тротуары расширили, многие улицы стали намного уже, количество полос уменьшилось. Наверно, можно верить тем цифрам, которые город дает по общественному транспорту — что скорость его движения увеличилась на 11%, но в целом, по ощущениям, стало хуже. До 8 вечера пытаться проехать внутри Третьего кольца — совершенно бессмысленное занятие. И парковочных мест катастрофически не хватает — что платных, что бесплатных.

Власти хотят пересадить всех на общественный транспорт, отмечает эксперт, но при этом не занимаются строительством перехватывающих парковок:

— С ними совсем плохо. Строится чудовищное количество новых микрорайонов, удаленных от центра, и их жителям надо как-то добираться. Я знаю, что в районе Юго-Запада будут строить одну парковку на 5 тысяч мест. Для жителей Киевского шоссе, может, это решит проблему, а остальные шоссе? Это реально катастрофа.

— Я верю тем, кто это исследование проводил, — соглашается Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России». — На мой взгляд, не устранена самая главная причина пробок в центре Москвы: там перегрузка рабочих мест. Более 50% рабочих мест столицы собраны в центре города, внутри Садового кольца. При такой концентрации, естественно, поток утром идет в центр, вечером из центра, и все стоят в пробках. Никакие другие меры не помогут.

Немного улучшить ситуацию можно за счет организации движения, считает Похмелкин. Кое-где точечно это удается, но в целом продуманной политики в этом направлении нет:

— Для московских властей это не так важно. Автомобилист для них — это дойная корова, поставщики денег, а не граждане, в интересах которых надо что-то делать. Зато власти горят маниакальным желанием пересадить людей на общественный транспорт. Они не учитывают, что метро у нас уже сейчас переполнено. А что будет, если туда еще пересядет хотя бы 20% автомобилистов?

— На сегодняшний момент независимых открытых данных по скорости движения в городе нет, — объясняет Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», — поэтому остается верить своим глазам. И я могу сказать, что так отчаянно центр Москвы не стоял никогда. Реконструкция, которая прошла этим летом, привела к весьма печальным последствиям: центр города для движения в часы пик практически непригоден.

Городские власти хотят, чтобы в принципе никто никуда на машине не ездил. «Но для города, построенного в такой широте как наш, где 8−9 месяцев плохая погода, автомобиль — это не роскошь, а средство борьбы с климатом, -- смеется эксперт. — Люди не хотят ходить по лужам, стоять на пронизывающем ветру». Кроме того, в городе огромное количество машин, обеспечивающих его жизнедеятельность: коммунальные службы, аварийные, доставка грузов. И когда происходит трансформация улиц в центре, приводящая к подобному коллапсу, останавливается движение и этих автомобилей, отмечает Шкуматов.

Причину коллапса эксперт видит не только в сужении улиц, но еще и в том, что в городе продолжается активное строительство:

— У нас строительный бум, население прибывает, а дорог-то не прибавляется. Протяженность дорог на одного жителя Москвы примерно в 8 раз меньше, чем в Лондоне. Налицо резкое превышение численности проживающих над возможностями инфраструктуры. Попытка запихнуть в пределы МКАД полстраны — это очень большая ошибка. Такой мегаполис — это нонсенс, это город азиатского типа. Он перенаселен. И пробки являются лишь следствием этой проблемы.