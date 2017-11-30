Вот почему Россия созидатель, а Запад разрушитель

Войну очень просто начать и все войны всегда начинают одинаково…

Всякий раз когда тем или иным заинтересованным лицам необходимо развязать очередной конфликт в очередной стране, первым подготовительным этапом этого процесса неизменно выступает разделение народов этого государства.

Размежевать страну, разрезать территории, разломить нацию, рассорить общества, под любым предлогом, под любым поводом, но с одной целью - разорвать целое на несколько враждующих между собой, озлобленных частей.

Славяне и немецкие «арийцы»;

Племена Хуту и Тутси;

Ближневосточные шииты и сунниты;

Сирийская армия и сирийские «повстанцы»;

«Простой русский народ» и российская власть.

Заказчикам любой войны перед ее началом жизненно необходимо воплощение древнейшей формулы:

«разделяй народы и властвуй над ними», не принужденно сопровождая при этом тлеющий конфликт поддержкой слабых и ослаблением сильных.

Прошедшее столетие российской истории - инициация двух Мировых воин для ее падения, рукотворные революции на Западные капиталы, несколько попыток перекодировки национального сознания, конфликты, бедствия, изоляции, давление, преследовали одну «священную» для коллективного Запада цель, ослабить главного исторического конкурента - нашу страну. Остановить ее естественное развитие вне зависимости от того в каком историческом воплощения и времени она бы в тот момент не находилась.

Часто в обществе звучит сакраментальный вопрос: "как такая страна как наша, имеющая все необходимое для полного самообеспечения и уверенного мирового лидерства, вынуждена все время выступать в роли догоняющего?".

И именно в этом вопросе содержится ответ на него.

Иначе кроме как внешним вмешательством в ее естественное развитие при слабости "верхов", в Первую Мировую войну, революцию, вторую революцию, развал империи, перекодировку мировоззрения, гражданскую войну, Вторую Мировую войну, геноцид, железный занавес, гонку вооружений, предательство элит, развал второй империи, второй перекодировки мировоззрения нации, второго геноцида только за крайние сто лет объяснить сложно. Эти шаги и были теми ударами из – за границы, которые раз за разом сбрасывали темпы естественного российского развития до отрицательных величин. И в пору задаваться вопросом не «почему», а «как» самая непокорная страна на планете, как называют Россию на Западе ее злейшие враги, раз за разом вновь держала удар и находила в себе силы идти вперед, к своему законному, историческому, и все еще пустующему на сегодня месту на этой планете.

Все это время, Запад боролся не с социализмом или царизмом, демократией или тиранией, олигархией или патриотизмом, а с самой страной .

Ему было и остается совершенно безразлично, капиталистический строй более соответствуют интересам российских народов или социалистический. Монархия или демократия является лучшим политическим устоем государства. Царь, глава партии или президент руководит Россией, все они не устраивают Запад по одной единственной причине – эти режимы и их лидеры укрепляли нашу страну и не позволяли Западу ее покорить.

Не случайно жгучее желание «оказать помощь в свержении кровавого тирана», «способствовать смещению тоталитарных партийных угнетателей», «провести импичмент диктату одного человека» просыпалось у Запада исключительно в те моменты, когда Россия огромными темпами вновь рвалась к своему законному мировому положению.

И тем более достойно помнить, что в отличии от построенных на крови и костях западных держав, наша страна шла к этому своими силами, без угнетения слабых, без грабежа соседей, без грязных интриг и конфликтов, без геноцидов и зачисток, без рабства туземных жителей и без денежного ошейника. Она просто сбрасывала с себя навешанные Западом и замедляющие ее "гири", ломала воткнутые в колеса Западные «палки», исполняла священное для России правило «око за око» и шла вперед.

Многие желают видеть методы нашего государства аналогичными западным, и многое действительно стоит перенять, но в остальном возникает закономерный вопрос, если бы мы действительно выживали за чужой счет, но не своими силами, выдержали бы мы все то, что выпало на долю нашему непокорному Отечеству?..

Великие достижения, грандиозные победы, технологические триумфы, легендарный героизм, проявления лучших на планете человеческих качеств, всего это наша страна добивалась своими силами.

И неизменно в такие периоды, в периоды бурного естественного развития нашей державы, человеческое разнообразие России и ее культурный код использовались англо – саксами как рычаг для замедления «победной поступи русских».

У всех в мире есть свои слабые стороны.

Наша «Ахиллесова пята» и одновременно наша главная гордость – в нашей честности, генетическом наличии совести, нравственной чистоте и обостренном чувстве справедливости. В нашей невероятной истории, и в доблести наших же великих предков. Именно на этих «струнах русской души», с присущей Западу подлостью и предательством, неизменно играют беспринципные и насквозь прогнившие англо – саксонские элиты.

Немедленно в такие периоды, путем подкупа и шантажа, денег и посулов, обещаний и постов, сказок и полуправды, часть элит российского общества «скупалась» и намеренно усиливались (как это неожиданно для всех произошло с партией «большевиков» в начале российской революции), а другие им естественным образом противопоставлялись. Разделив народ России, в действие приводили второй этап – подконтрольные Западу силы внутри страны, при поддержке международных СМИ, стран, посольств и резидентов активно обесчеловечивали действующую власть и всех остальных кого хозяева "пятой колонны" считали своими врагами.

Только что пришедшие к власти большевики обвиняли царскую Россию и всех кто считает себя ее частью подлежащими полному уничтожению, "Хуту" и "Тутси" называли друг друга тараканами и зверски убивали без жалости и с энтузиазмом. Фашисты декларировали славян существами «ниже животных» и не испытывая никаких эмоций морили русских в газовых камерах, нацисты Украины и сегодня зовут жителей Донбасса"жуками - колорадами" обстреливая мирные города без зазрения совести, а оппозиция России именует власть еще более нелицеприятными эпитетами и методами расправ.

Обесчеловечивание – это превосходно отработанный коллективным Западом путь к индульгенции тех сил, которые они используют в своих личных целях и интересах.

Достаточно назвать иракцев, сирийцев, афганцев, ливийцев или йеменцев террористами – и их уже можно бомбить в любое время для и ночи при полной поддержке населения «цивилизованных государств». Назовите русских варварами и с ними больше не нужно вести дела честно, они ведь не многим ушли от пьяных медведей.

Нитки западных специальных служб, финансового закулисья и их идеологов торчат отовсюду в известных всем нам исторических событиях. А традиционный англо – саксонский подход «разделяй и властвуй» и вовсе прослеживается в каждом полыхающем на данный момент уголке планеты

ОБОБЩЕНИЕ

Семантика. Слова и их значения.

Именно это тот первый кирпич лежащий в основе подготовки любой войны, революции или конфликта.

Сначала слова делят людей и страны на группы, и лишь после на сцену выходит оружие, армии и дипломаты.

Сегодня именно США вопреки заявлениям западных СМИ являются главной олигархической системой нашего мира, основной целью которой все еще остаются полезные ископаемые, рынки сбыта и активы иных государств доступ к которым должен быть обеспечен с помощью непомерно раздутой американской армии.

Исходя из этого, и вне зависимости от ситуационных желаний, в конечном итоге США ставят своей главной целью окружить Россию. Сегодня это становится очевидно и понятно каждому, кто хотя бы раз смотрел на современную карту мира.

Прямо сейчас наша страна ведет войну за собственный суверенитет и самостоятельность действий. Ведет ее с коллективным Западом, их сателлитами, и по всем фронтам.

Именно поэтому, как можно большее количество граждан нашего государство должно смотреть на происходящее открытыми глазами и знать, как и какими путями ведется очередная грандиозная кампания против "самого непокорного народа на планете", второго Карфагена и крупнейшей страны на земле.

Как говорил знаменитый военный гений прошлого Сунь – Цзы:

Знание методов врага– это ключ к ПОБЕДЕ.