Рождение русской музыкальной культуры. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Русская культура как поле битвы за будущее страны

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о рождении и становлении в XIX русской классической музыкальной культуры.



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