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Рождение русской музыкальной культуры. Александр Пыжиков

17:28. 30 ноября 2017 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Русская культура как поле битвы за будущее страны

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о рождении и становлении в XIX русской классической музыкальной культуры.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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