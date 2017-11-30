Рождение русской музыкальной культуры. Александр Пыжиков
17:28. 30 ноября 2017 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Русская культура как поле битвы за будущее страны
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о рождении и становлении в XIX русской классической музыкальной культуры.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai