Доля Керимова: Тюрьма на Лазурном берегу и заступница Волочкова

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан во Франции, ему запрещено покидать Лазурный берег. От такого «плена», пожалуй, любой бы читатель не отказался. Если не одно «но»: политику может грозить до пяти лет во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег.

Залог в 5 млн евро

Сулейман Керимов — один из самых богатых людей в России: деловой журнал Forbes оценил его личное состояние в $ 6,3 млрд. Будучи сенатором, он обязан ежегодно подавать и декларацию о доходах: в прошлогодней — только 12 млн. рублей, две квартиры и четыре автомобиля (один Mercedes у сына, еще один Mercedes вместе с двумя BMW — у жены).

В том, что Керимов пытался незаконно «спрятать» зарубежную недвижимость, обвинили его вовсе не российские правоохранители, а французская прокуратура. В ночь на вторник сенатора задержали, когда он выходил из частного самолета по прилету в Ниццу. А на следующий день ему были предъявлены официальные обвинения по ст. 324−1 Уголовного кодекса Франции («Отмывание»).

По этой статье Керимову может грозить до пяти лет тюремного заключения, штраф, а также конфискация имущества. Оценивая тяжесть обвинений, прокуратура потребовала заключить Керимова под стражу, но рассматривавший ходатайство судья Александр Жюльен оказался таким же гуманным, как и его российские коллеги.

Он решил, что будет достаточно поместить Керимова под судебный контроль. Это такая мера пресечения, существующая во Франции: у сенатора изъяли паспорт, ему запрещено покидать департамент Приморские Альпы, он обязан несколько раз в неделю отмечаться в полицейском участке. Кроме того, Керимов внес депозит (залог) в размере € 5 млн.

«Отпетые мошенники»

В чем же конкретно обвиняют Сулеймана Керимова? Задержали его в рамках расследования уголовного дела, которое полиция Франции ведет уже два года. Оно «крутится» вокруг финансиста из Швейцарии Александра Штудхальтера (бывшего президента благотворительного фонда Сулеймана Керимова), которому еще в мае 2015 года было предъявлено обвинение в отмывании денег.

Как пишет влиятельное французское издание Le Figaro, по этому делу ранее уже задержаны и содержатся под стражей три человека: помимо Штудхальтера это еще один швейцарский финансист, а также налоговый юрист из Французской Ривьеры.

Штудхальтер купил четыре виллы Medy Roc, Hier, Lexa и Fiorells, которые расположены на мысе д’Антиб (его еще называют «Раем для миллиардеров»). Здесь расположены шикарные отели, а также особняки, владельцами которых, по слухам, являются российские олигархи Андрей Мельниченко и Роман Абрамович, а также греческие судостроители Афина Онассисы и СпиросЛацис. Еще одна из вилл принадлежала Борису Березовскому.

Одна из самых известных вилл называется Hier (в переводе с французского «Вчера»): ее площадь — 12 тысяч кв. м, она была построена в 1951 году по проекту выдающегося архитектора Бари Диркса по заказу американского оружейного магната.

Вилла была настолько шикарной, что владельцы разрешили снимать на ее территории кино: например, полюбившуюся в перестроечные времена комедию «Отпетые мошенники». Символично, не правда ли?!

«Русский Гэтсби» в «Раю для миллиардеров»

Общая площадь особняков, которые Александр Штудхальтер купил в «Рае для миллиардеров», — почти 90 тысяч кв.м. Скажем, рыночная стоимость виллы Hier, по оценкам полиции, составляет не менее € 150 млн., а оформлена ее покупка была за € 35 миллионов — то есть вчетверо дешевле. Цена была занижена, считают в полиции, чтобы уйти от уплаты налогов.

Сулейман Керимов частенько бывал на Французской Ривьере и становился героем местных таблоидов: он закатывал шикарные приемы, за что получил прозвище «Русский Гэтсби». В декабре 2006 года Керимов (тогда еще депутат Госдумы) впервые подарил пищу и для российских желтых изданий: он попал в страшную аварию в Ницце, по которой носился на шикарном Ferrari, не разбирая правил. Машина врезалась в дерево и загорелась, в результате чего Керимов сильно обгорел. Пострадала и его спутница — тогда еще начинающая телеведущая Тина Канделаки.

После этого эпизода страна узнала о том, насколько политик и олигарх — любвеобилен. В числе его пассий называли певицу Наталью Ветлицкую, актрису Олесю Судзиловскую и даже балерину Анастасию Волочкову(на ней Керимов даже якобы собирался жениться). После того, как сенатора задержали в Ницце, балерина выступила с его горячей поддержкой.

«Он представитель мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни!», — рассказала журналистам Волочкова.

Она оказалась далеко не единственным «заступником» задержанного олигарха. В его защиту выступили и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. МИД России вручил временному поверенному в делах Франции в Москве ноту протеста о нарушении Венской конвенции о дипломатическом иммунитете.

У нас хуже, чем в Гвинее?

Стоит заметить, что Керимов приехал во Францию ​​со своим личным паспортом, а не дипломатическим (поскольку это была не служебная, а частная поездка). Также, хоть и являясь сенатором, он не имеет дипломатического статуса (он имеется только у дипломатических курьеров, сотрудников посольств и консульств).

Впрочем, порой даже наличие дипломатического статуса не гарантирует иммунитета от французских спецслужб. Достаточно вспомнить историю сына президента (и министра лесного хозяйства) Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга. Начиная с 2004 года сразу в нескольких странах велись антикоррупционные расследования в отношении него. Выяснилось, что сын президента живет шикарнейше: имеет частный самолет, скупает раритетные авто и яхты, потратил $ 34 миллиона на коллекцию личных вещей Майкла Джексона…

У Обианга были особняки в Малибу и в Париже — купленные через подставных лиц. И прокуратура Франции обвинила сына гвинейского президента в отмывании денег (то есть точно в том же, в чем сейчас обвиняют Керимова).

Когда отпрыска начали судить во Франции, власти Гвинеи объявили всю принадлежащую ему недвижимость… дипломатической собственностью. Не помогло! Парижский особняк (между прочим, стоимостью $ 100 миллионов) арестовали и конфисковали.

Адвокаты Обианга-младшего в суде настаивали на дипломатическом статусе подзащитного: якобы у него есть дипломатический паспорт — но и эта уловка не помогла. Суд завершился лишь в октябре: сына президента приговорили к трем годам условно и штрафу в размере € 30 миллионов. Ну и особняк, естественно, ему не вернут.

Эксперт: никакой «политики» в деле Керимова нет

Так стоит ли в задержании Сулеймана Керимова искать некий политический подтекст, как делают некоторые его коллеги по Госдуме и Совету Федерации? Этот вопрос «Свободная пресса» задала заместителю генерального директора Transparency International Russia* Илье Шуманову.

— Обсуждаемая история связана исключительно с криминальным контекстом: это уход от уплаты налогов и отмыванием денег. Иначе трактовать эту историю, на мой взгляд, не следует. Французские надзорные органы крайне тщательно отслеживают подобные преступления и ответственность за их совершение во Франции достаточно серьезная. Это касается не только иностранцев, но и самих французов.

Политическая подоплека уголовного дела в отношении Керимова будет, даже если говорить об ее полном отсутствии. Подобный тренд на политический «окрас» любого внешнего конфликта, связанного с представителями российской власти, — это обязательное условие и новая реальность. Это очень удобная позиция для власти: искать проблему конфликта вовне, а не разбираться с собственными проблемами самостоятельно.

«СП»: — Но ведь российских политиков за рубежом по обвинению в экономических преступлениях арестовывают нечасто…

— Нечасто. Но это и не первый случай, касающийся ареста российского публичного должностного лица за пределами страны. Аналогичная история была в 2001 году, когда бывшего управделами президента России, на тот момент исполнительного секретаря Cоюза России и Белоруссии, Павла Бородина арестовали в аэропорту Нью-Йорка. Тогда дипломатический иммунитет тоже не сработал.