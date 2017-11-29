Доля Керимова: Тюрьма на Лазурном берегу и заступница Волочкова
В чем обвиняют одного из богатейших российских олигархов.
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан во Франции, ему запрещено покидать Лазурный берег. От такого «плена», пожалуй, любой бы читатель не отказался. Если не одно «но»: политику может грозить до пяти лет во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег.
Залог в 5 млн евро
Сулейман Керимов — один из самых богатых людей в России: деловой журнал Forbes оценил его личное состояние в $ 6,3 млрд. Будучи сенатором, он обязан ежегодно подавать и декларацию о доходах: в прошлогодней — только 12 млн. рублей, две квартиры и четыре автомобиля (один Mercedes у сына, еще один Mercedes вместе с двумя BMW — у жены).
В том, что Керимов пытался незаконно «спрятать» зарубежную недвижимость, обвинили его вовсе не российские правоохранители, а французская прокуратура. В ночь на вторник сенатора задержали, когда он выходил из частного самолета по прилету в Ниццу. А на следующий день ему были предъявлены официальные обвинения по ст. 324−1 Уголовного кодекса Франции («Отмывание»).
По этой статье Керимову может грозить до пяти лет тюремного заключения, штраф, а также конфискация имущества. Оценивая тяжесть обвинений, прокуратура потребовала заключить Керимова под стражу, но рассматривавший ходатайство судья Александр Жюльен оказался таким же гуманным, как и его российские коллеги.
Он решил, что будет достаточно поместить Керимова под судебный контроль. Это такая мера пресечения, существующая во Франции: у сенатора изъяли паспорт, ему запрещено покидать департамент Приморские Альпы, он обязан несколько раз в неделю отмечаться в полицейском участке. Кроме того, Керимов внес депозит (залог) в размере € 5 млн.
«Отпетые мошенники»
В чем же конкретно обвиняют Сулеймана Керимова? Задержали его в рамках расследования уголовного дела, которое полиция Франции ведет уже два года. Оно «крутится» вокруг финансиста из Швейцарии Александра Штудхальтера (бывшего президента благотворительного фонда Сулеймана Керимова), которому еще в мае 2015 года было предъявлено обвинение в отмывании денег.
Как пишет влиятельное французское издание Le Figaro, по этому делу ранее уже задержаны и содержатся под стражей три человека: помимо Штудхальтера это еще один швейцарский финансист, а также налоговый юрист из Французской Ривьеры.
Штудхальтер купил четыре виллы Medy Roc, Hier, Lexa и Fiorells, которые расположены на мысе д’Антиб (его еще называют «Раем для миллиардеров»). Здесь расположены шикарные отели, а также особняки, владельцами которых, по слухам, являются российские олигархи Андрей Мельниченко и Роман Абрамович, а также греческие судостроители Афина Онассисы и СпиросЛацис. Еще одна из вилл принадлежала Борису Березовскому.
Одна из самых известных вилл называется Hier (в переводе с французского «Вчера»): ее площадь — 12 тысяч кв. м, она была построена в 1951 году по проекту выдающегося архитектора Бари Диркса по заказу американского оружейного магната.
Вилла была настолько шикарной, что владельцы разрешили снимать на ее территории кино: например, полюбившуюся в перестроечные времена комедию «Отпетые мошенники». Символично, не правда ли?!
«Русский Гэтсби» в «Раю для миллиардеров»
Общая площадь особняков, которые Александр Штудхальтер купил в «Рае для миллиардеров», — почти 90 тысяч кв.м. Скажем, рыночная стоимость виллы Hier, по оценкам полиции, составляет не менее € 150 млн., а оформлена ее покупка была за € 35 миллионов — то есть вчетверо дешевле. Цена была занижена, считают в полиции, чтобы уйти от уплаты налогов.
Сулейман Керимов частенько бывал на Французской Ривьере и становился героем местных таблоидов: он закатывал шикарные приемы, за что получил прозвище «Русский Гэтсби». В декабре 2006 года Керимов (тогда еще депутат Госдумы) впервые подарил пищу и для российских желтых изданий: он попал в страшную аварию в Ницце, по которой носился на шикарном Ferrari, не разбирая правил. Машина врезалась в дерево и загорелась, в результате чего Керимов сильно обгорел. Пострадала и его спутница — тогда еще начинающая телеведущая Тина Канделаки.
После этого эпизода страна узнала о том, насколько политик и олигарх — любвеобилен. В числе его пассий называли певицу Наталью Ветлицкую, актрису Олесю Судзиловскую и даже балерину Анастасию Волочкову(на ней Керимов даже якобы собирался жениться). После того, как сенатора задержали в Ницце, балерина выступила с его горячей поддержкой.
«Он представитель мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни!», — рассказала журналистам Волочкова.
Она оказалась далеко не единственным «заступником» задержанного олигарха. В его защиту выступили и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. МИД России вручил временному поверенному в делах Франции в Москве ноту протеста о нарушении Венской конвенции о дипломатическом иммунитете.
У нас хуже, чем в Гвинее?
Стоит заметить, что Керимов приехал во Францию со своим личным паспортом, а не дипломатическим (поскольку это была не служебная, а частная поездка). Также, хоть и являясь сенатором, он не имеет дипломатического статуса (он имеется только у дипломатических курьеров, сотрудников посольств и консульств).
Впрочем, порой даже наличие дипломатического статуса не гарантирует иммунитета от французских спецслужб. Достаточно вспомнить историю сына президента (и министра лесного хозяйства) Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга. Начиная с 2004 года сразу в нескольких странах велись антикоррупционные расследования в отношении него. Выяснилось, что сын президента живет шикарнейше: имеет частный самолет, скупает раритетные авто и яхты, потратил $ 34 миллиона на коллекцию личных вещей Майкла Джексона…
У Обианга были особняки в Малибу и в Париже — купленные через подставных лиц. И прокуратура Франции обвинила сына гвинейского президента в отмывании денег (то есть точно в том же, в чем сейчас обвиняют Керимова).
Когда отпрыска начали судить во Франции, власти Гвинеи объявили всю принадлежащую ему недвижимость… дипломатической собственностью. Не помогло! Парижский особняк (между прочим, стоимостью $ 100 миллионов) арестовали и конфисковали.
Адвокаты Обианга-младшего в суде настаивали на дипломатическом статусе подзащитного: якобы у него есть дипломатический паспорт — но и эта уловка не помогла. Суд завершился лишь в октябре: сына президента приговорили к трем годам условно и штрафу в размере € 30 миллионов. Ну и особняк, естественно, ему не вернут.
Эксперт: никакой «политики» в деле Керимова нет
Так стоит ли в задержании Сулеймана Керимова искать некий политический подтекст, как делают некоторые его коллеги по Госдуме и Совету Федерации? Этот вопрос «Свободная пресса» задала заместителю генерального директора Transparency International Russia* Илье Шуманову.
— Обсуждаемая история связана исключительно с криминальным контекстом: это уход от уплаты налогов и отмыванием денег. Иначе трактовать эту историю, на мой взгляд, не следует. Французские надзорные органы крайне тщательно отслеживают подобные преступления и ответственность за их совершение во Франции достаточно серьезная. Это касается не только иностранцев, но и самих французов.
Политическая подоплека уголовного дела в отношении Керимова будет, даже если говорить об ее полном отсутствии. Подобный тренд на политический «окрас» любого внешнего конфликта, связанного с представителями российской власти, — это обязательное условие и новая реальность. Это очень удобная позиция для власти: искать проблему конфликта вовне, а не разбираться с собственными проблемами самостоятельно.
«СП»: — Но ведь российских политиков за рубежом по обвинению в экономических преступлениях арестовывают нечасто…
— Нечасто. Но это и не первый случай, касающийся ареста российского публичного должностного лица за пределами страны. Аналогичная история была в 2001 году, когда бывшего управделами президента России, на тот момент исполнительного секретаря Cоюза России и Белоруссии, Павла Бородина арестовали в аэропорту Нью-Йорка. Тогда дипломатический иммунитет тоже не сработал.