Разгром “фоменковщины”. Александр Пыжиков
Историческая интерпретация против "метода кувалды"
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, чем опасны исторические концепции которые исповедуют авторы “Новой хронологии” Фоменко и Носовский, как с ними нужно бороться.
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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Типично жидовский подход к очернению одних и возвеличиванию себя… Этот балабол – сторонник регулярной правки истории. Он без конца ссылается на непогрешимость предыдущих истоГиков и хвалит свои сомнительные взгляды…
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Присоединяюсь. Степени и звания в “науке” история даются только за особо изощренные “открытия” в подтверждение Нормандской теории
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Этот “балабол”, как вы изволили выразится обладает суммой знаний и опыта , я думаю, несоизмеримой с вашими. Вам бы действительно Морозова почитать и Фоменко с Носовским по научному(!) осмыслить, глядишь и сомнения какие зародятся…., и перестанете тогда слепо верить настоящим балаболам.
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Современное создание диссертаций основано исключительно на ссылках тех или иных предыдущий “учёных”, вплоть до самых “миллеров” и “шлёцеров”… Может, он что-то и знает… Но он, как и большинство “учёных”, – не образован и вот почему… Сам термин “образование” трактуется, как “образ ваять”… При этом та же история связана с географией, география с физикой, та – со словесностью и т.д. Т.е. происходит увязывание всех знаний в единое целое – человек имеет целостное представление о мироздании… Сейчас нет учителей, – есть преподаватели. А что они преподают? Каждый из них тянет одеяло на себя… Они дают лишь информацию, не увязывая свой предмет с единым целым… Вот что у нас отняли – цельное представление об окружающем мире… Придёт время, и многое возвратится или чуть поменяется. Поменяется и сам подход к обучению подрастающего поколения… А пока у нас учёных, в полном понимании этого слова, к сожалению, нет…
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Пусть Пыжиков вначале объяснит, кто и зачем построил “Змиевы валы”, что такое “Кочевая империя”, а потом пыжится наскакивать на Носовского. Пыжикова и других историков надо 10 лет учить прежде, чем им можно будет объяснить, какие задачи решал и решает Носовский в математической сфере. Возможно объяснить и не удастся. Шариков у них не хватит.
Фоменко с друзьями доказал, что официальная хронология не верна. Значит вся история из учебников – враньё. А на безе истории, между прочим, построены все гуманитарные науки. Вот в чем проблема. Глобальная проблема.
Понятие “кочевая империя” вообще бред сивой кобылы.
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Эти учёные, на гов-не копчёные, толком не могут пояснить, кто изготовил 7-метровую колонну из чистого железа, что в Индии, происхождение 5-6 метровых человеческих скелетов, что за шестерёнки находят в пластах угля, которым под 400 миллионов лет… Да что там такая древность… Они упорно молчат о том, что римляне не раз нападали на Русь и каждый раз получали по сусалам – об этом почему молчат?
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А что можно ожидать от этих гуманитарных ЧМО ? Что они начнут отказываться от своих званий и регалий , которые он получили , переписывая друг у друга бред сивой кобылы ? Конечно же , нет ! Они всячески будут отстаивать свою “правоту”.
Скалигеровская хронология — полный бред. Это же официально не скрывается.
Фоменко и Носовский не “вычисляли”, историю, они всего лишь расставили доступные им исторические факты по шкале времени. Для этого и был применен математический аппарат.
Только технари, математики способны глубоко мыслить. Как-то так получается, что в гуманитарии идет тот, кто не способен быть технарем. Ну вот не дал Бог ума для точных наук — пойду в гуманитарии. Т.е. полушарие головного мозга, отвечающее за логику не развито ! Ну не развили его в школе! В результате получаем тех экономистов, юристов и историков, которых имеем. Результат их деятельности мы видим по состоянию нашего мира. “Гуманитарка” постоянно занимается чем-то, не имеющим понятных критериев, тем, что никак не измеряется, и максимум — оценивается некими экспертами, которые в качестве измерительного прибора пользуются своим субъективным мнением “хорошо-плохо” и “много-мало”.
Прежде, чем что-то критиковать, надо сначала понять суть вопроса. К сожалению для гуманитариев это не достижимо.
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А, учитывая вспышку непонятной болезни на Севкаве, поедающей мыслительные процессы, диссертации ещё не раз будут нас удивлять и приводить в неописуемые восторги…
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История – это не наука и пока она ею не станет,каждый сам себе историк по сути…В том плане – во что хочу в то и верю…
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Наука – способ познания мира. Таких способов всего три:
1.Опыт (практика) – основывается на способностях ума, воспринимающего информацию об окружающем мире с помощью пяти чувств (обоняния, осязания, вкуса, зрения и слуха). Это самый примитивный способ, ибо ограничен способностями восприятия: обоняние и осязание человека гораздо хуже, чем у многих животных; вкус также несовершенен; зрение воспринимает свет в очень узком диапазоне световой волны (например, не улавливает поляризованный, инфракрасный и ультрафиолетовый свет, радиоактивные лучи и т.д.); слух улавливает звук в узком диапазоне звуковой волны (человек не слышит ультра- и инфразвуки).
2.Умствование – теории, выводимые из фактов. Основывается на способностях разума сопоставлять информацию, полученную умом, и делать выводы. Так как этот способ ограничен возможностями чувств и ума, то рассчитывать на познание Истины с помощью умствования – наивно.
3.Мнение сведущего человека – это самый совершенный способ познания мира. Например: если человек желает обучиться игре на скрипке, то ему лучше поступить в ученики к хорошему скрипачу; если он желает стать хирургом, то ему лучше всего обучиться у хорошего хирурга и т.д.
С помощью опыта и умствования добиться этого гораздо сложнее.
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Меня интересует только один вопрос, способен ли этот олух с дипломами написать 3х буквенное словово часто встречающееся на заборах, написать не сделав в нём пять ошибок? Он же, убогий, способен только чужие глупости повторять.
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Все самое интересное в самой истории зарождения теории Фоменко-Носовского…Это математический анализ непонятного феномена в движении Луны…Он не согласовался с современными астрономическими моделями…По-просту говоря,Луна не может ускоряться или замедляться просто так…Это катастрофы глобального масштаба уже для Земли…Естественно,как математик Фоменко начал искать ошибку.И эти поиски были математические и уже к “воплям историков” не имели отношения.Это…проверяемо.Можно оспаривать какие-то конечные выводы группы Фоменко-Носовского…Но не этот…Именно поэтому астрономию убрали из школьного образования всех стран…Теперь астрология.И херомант рассказывает о “мистическом движении планет в созвездии Овна”…