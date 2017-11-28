Разгром “фоменковщины”. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Историческая интерпретация против "метода кувалды"

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, чем опасны исторические концепции которые исповедуют авторы “Новой хронологии” Фоменко и Носовский, как с ними нужно бороться.



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