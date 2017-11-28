Никулин восстановил цирк в Луганске, а Райкин просит денег

Сын Юрия Никулина Максим помог восстановить разбомблённый цирк в Луганске. А сын Аркадия Райкина Константин, напротив, сам требует от государства денег на свой театр, хотя у него есть бизнес.

Кто отстроил цирк?

В начале войны в 2014 г. Луганский цирк во время арт­обстрелов был разрушен: купол зиял пробоиной, 3 га специального 8-миллиметрового стекла были разбиты вдребезги. Только на восстановление кровли надо было найти пару миллионов гривен, что в условиях войны неподъёмная задача.

Директор цирка Дмитрий Касьян с коллегами постоянно обращались во всевозможные инстанции, но в воюющей ЛНР было поначалу не до цирка.

В мае 2015 г. гендиректор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин приехал в Луганск и посетил разрушенное здание. Его отец Юрий Никулин открывал этот цирк в 1971 г.

«Может, мы сможем чем-нибудь помочь — этот вопрос будет обсуждаться в Москве», — пообещал тогда Максим Никулин. И не подвёл. Инженеры провели исследование на целостность вант купола, безопасность козырька. Ремонт начался. Строителям помогали студенты-волонтёры. Сами работники цирка трудились на восстановительных работах чуть ли не круглосуточно. Свою помощь в этом деле оказали Минкульт РФ и лично министр Владимир Мединский, Росгосцирк, Мин­строй РФ.

«25 декабря 2015 г. артисты впервые вышли на обновлённый манеж. А через три дня цирк принял первых посетителей: зал на 1800 мест был забит битком! В качестве почётного гостя присутствовал Иосиф Кобзон, выступивший с концертом. Он нам тоже очень помог, — вспоминает Д. Касьян. — В некоторые дни мы даём по два представления. Стоимость билетов — 100-200 руб.

Зрители приходят за час-полтора до начала — очередь. Во время представления многие дети стоят в проходах — не усидеть! Для большинства из них это первое настоящее чудо после войны».

Где деньги, Зин?

Тем временем худруку театра «Сатирикон» Константину Райкину, похоже, и в самом деле не до благотворительно­сти — он обеспокоен выживанием своего театра. «Сатирикон» находится в здании бывшего кинотеатра «Таджикистан» на Шереметьевской улице. Здание передано театру государством в пользование безвозмездно.

Год назад Райкин заявил, что театр на грани закрытия. «Я вынужден был отодвинуть репетицию и по­становку нового спектакля — нет денег. Это прямой путь к гибели. Текущие средства, выделяемые Минкультом, не покрывают расходы. Здание закрыто на реконструкцию, которая проводится за счёт инвесторов, а мы вынуждены арендовать другую площадку», — негодовал Райкин.

Эмоциональная речь сына великого Аркадия Райкина удивила чиновников из Минкульта. В 2016-м госфинансирование «Сатирикону» увеличили на 44 млн руб. — до 235 млн. Дополнительные средства пошли как раз на аренду чужой сцены. К тому же в прошлом году «Сатирикон» заработал на продаже билетов 132 млн руб. Как заявил руководитель общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло, на эти деньги в «Сатириконе» была создана только одна новая постановка, но в 2017 г. театру дали ещё 250 млн руб.

Бутик-отель, ресторан, офисный центр класса «А» и театральная школа — так выглядят бизнес-активы руководства «Сатирикона», которому не хватает денег на аренду сцены. Всё это может потянуть на 3 млрд руб. Сам Райкин совладелец только Фонда им. А. И. Райкина и дочерней компании «Арт-инвест». А вот директор «Сатирикона» Анатолий Полянкин причастен чуть ли не к каждому звену этих бизнес-активов. Примечательно, что в отчётности у них мелькают либо нули, либо убытки.

На днях Райкин опять начал жаловаться на прокурорские проверки и потребовал урезонить главу Минкульта В. Мединского. Министр ответил, что за год финансовые недостатки театр так и не устранил, а Райкину пора опре­делиться, кто он: режиссёр или бизнесмен на шее у государства?

Источник: nnm.me