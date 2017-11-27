В Госдуме предложили учредить День памяти погибших в польском плену советских солдат

Источник: russian.rt.com

День памяти советских солдат, погибших в польском плену с 1919 по 1922 год, предлагают учредить 17 февраля.

Соответствующую поправку в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» разработал член комитета Госдумы по образованию и науке, сопредседатель «Бессмертного полка» Николай Земцов.

Отмечается, что первые упоминания о взятии в плен советских солдат датируются именно 17 февраля 1919 года.

«Утренняя оперативная сводка I отдела Верховного командования Войска Польского о первом случае взятия в плен красноармейцев от 17 февраля 1919 года содержит информацию о 80 бойцах Красной армии, взятых в плен в ходе боя в районе города Берёза-Картузская», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат отметил, что в период Советско-польской войны в плен, по разным данным, попали от 165,5 тыс. до 206,8 тыс. человек, из них в Россию вернулись лишь 65 тыс. бойцов Красной армии.

«Судьба остальных доподлинно неизвестна, но сегодня можно с уверенностью сказать, что в польских лагерях погиб как минимум каждый шестой боец Красной армии, попавший в плен в ходе сражений Советско-польской войны 1919—1921 годов», — сказал Земцов.

По его словам, от 28 до 80 тыс. бойцов из общего числа попавших в польский плен погибли из-за крайне тяжёлых условий содержания — голода, эпидемических болезней и зимнего холода при отсутствии надлежащего обогрева помещений и одежды либо были убиты военнослужащими польской армии».

Ранее депутат уже обращался в МИД и СК России с просьбой начать расследование обстоятельств гибели военнослужащих Красной армии, которые попали в плен в ходе Советско-польской войны.

16 ноября Минобороны опубликовало документы о «беспрецедентной помощи» Польше со стороны Советского Союза в годы Второй мировой войны.

МАРИНА ТИЩЕНКО

Источник: nstarikov.ru