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Учебники, которые учат не тому

09:16. 27 ноября 2017 Просмотров - 510 4 коммент. Опубликовал:

Сегодня мы открываем серию публикаций, в которых будем рассказывать об… учебниках. По которым учат наших детей.

Только вот чему и как – вот в чем вопрос. Чаша терпения родительской общественности, да и общества в целом, переполнилась в момент выступления школьника из Нового Уренгоя в немецком парламенте. Сказав в двухминутном выступлении о «так называемом Сталинградском котле» и «невинно убиенных» солдатах германской армии, молодой человек сам того не желая, вывел дискуссию о современном российском образовании на новый уровень.

Итог «реформ образования» налицо – не понимание истории, искаженное представление о политической ситуации того времени, что неизбежно приводит к искривлениям в понимании сегодняшнего дня. Винить школьника из Нового Уренгоя проще всего и свою долю вины за свои слова он, безусловно, несет. Но главная проблема не в нем. Он следствие, а не причина. Бороться со следствием глупо и непродуктивно. Надо устранять причину проблемы, а эта причина состоит из нескольких частей:

учебные программы, утвержденные Минобром;

— учебники истории, которых, несмотря на распоряжение президента о создании Единого учебника истории, у нас множество.

— другие учебники, в которых МИМОХОДОМ, делается реверанс в сторону Запада, а про Россию пишется что-нибудь уничижительное;

— головы тех, кто пишет, составляет и проверяет учебники и программы.

Последняя проблема самая важная – если ЧИНОВНИК сам считает Запад идеалом, а свою Родину «мордором», то подобные сравнения и мысли в учебниках его не смутят.

На мой взгляд, самый короткий путь к изменению текстов учебников и сути программ – изменить содержание голов чиновников. А для этого надо обращать внимнаие на результаты их работы. Начнут получать по шапке – изменят свое отношение, или их «изменят» на других, уже государственно мыслящих чиновников.

Поэтому в любом случае надо начинать с привлечения внимания к учебным пособиям и программам, обнародовать то, что мы считаем неправильным, а то и просто недопустимым.

Мое предложение повнимательнее приглядеться к учебным пособиям нашло немедленный отклик у читателей и единомышленников.

Итак, начинаем серию публикаций, под общим названием «Учебники, которые учат не тому».

Первый материал прислал председатель Местного отделения ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО в городском округе Серебряные Пруды Московской области Алексей Анатольевич Тройченко.

«Ошибки или вредительство?»

Последней каплей для меня при написания этой статьи было прочтение материала про буквари,  и про единый учебник истории.

Ситуация в сфере образования в 90-е и 00-е была, мягко сказать, ужасная. Грантоеды от Сороса, которые писали учебники для наших детей, и которые хотели бы написать  еще, что-либо подобное, пока ещё находятся в сфере образования. Спору нет, с введением ФГОС (федеральный государственный общеобразовательный стандарт) ситуация в сфере образования улучшилась, но хотелось бы эту ситуацию ещё улучшить. Поэтому предлагаю вашему вниманию для обсуждения те, мягко говоря, «спорные моменты», которые я заметил в учебниках четвертого класса с пометкой этого самого ФГОС.

На обложке этой рабочей тетради реклама LEGOLAND. Насколько я знаю, реклама на учебниках запрещена.

На странице 24 задачка детская задачка… про вино и табак. Реклама алкоголя и табака в учебных пособиях должна быть запрещена, в любой, особенно в такой скрытой форме.  В этом пособии большинство имен не русские, а иностранные. Очень много тяжелых для детского ума слов, таких как: функция, презентация, гипотеза, конференция. Это, напомню, 4-й класс. Описываются опасные опыты с пустыми бутылками.  Антонимы (!?): золотой — оловянный, поп — атеист, картошка — яблоко. В общем и целом, создалось впечатление, что эта рабочая тетрадь написана сотрудником английского посольства, а не носителем русского языка и культуры.

«Окружающий мир», тоже с пометкой ФГОС. В этом учебнике мягко внедряются элементы ювенальной юстиции.

Зачем ребенку в четвертом классе придумывать обложку всеобщей декларации прав человека  и эмблему конвенции о правах ребенка? Зачем ему пересказывать проблемные ситуации из телевизионных ток шоу про нарушения прав ребенка?  Нет ответов, а есть вопросы к авторам рабочей тетради и учебной программы.

«Основы православной культуры», тоже с пометкой ФГОС.

Все бы хорошо, но на странице 88 зачем-то вставили текст из криминальной хроники с поножовщиной и убийством ребенка.

Это что такая основа православной культуры? Может быть, лучше было написать про защиту Отечества и семьи на других более патриотичных и мягких примерах? Например, про детей — защитников Родины во времена ВОВ.

«Английский язык» с ФГОС. Про этот учебник я сразу вспомнил, когда читал статью про буквари.

В нем ситуация повторяется один в один. Изменены пропорции людей и животных. Первые слова  вместо «мама, папа, семья, дом», были «пицца, хот-дог, пикник, муравей, гамбургер». На протяжении всего обучения английскому, ярко выражено подсознательное формирование интереса ребенка на отдых и чревоугодничество. Пропаганда ЗОЖ, трудолюбие, взаимопомощь, любовь к природе почти отсутствуют или подменены на животных. Присутствуют в большом количестве глупые картинки.

После анализа этих учебников, следует вывод, что влияние грантоедов в Минобре ещё осталось и оно довольно сильное. Поэтому одна из наших основных наших задач сделать так чтобы наши дети, чтобы все подрастающее поколение, имели более правильный вектор развития направленный на любовь к Родине, к семье и  другие традиционные нравственные ценности.

Алексей Анатольевич Тройченко».

P.S. Ждем результатов вашего изучения учебников и учебных пособий. Результаты для обнародования, просим присылать на почту nstarikov@bk.ru c пометкой «Учебники, которые учат не тому».

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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4 коммент.»

  • 7361 4098
    Lada 27 ноября 2017 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Наконец то подняли наболевшую.злободневную тему…Отвратительные( от учёбы) учебники осточертели всем: и учителям,и детям,и родителям! Жажда наживы полностью затмила умишки(разумом тут и не пахнет) тех,кто стоит за этим произволом…Невозможно делать домашнее задание,чтобы не плюнуть на эти” уч…бники”…а уж рабочие тетради – верх извращённости!Соловейчиков давно пора сгнобить,это диверсанты…учить,а тем более прививать любовь к русскому языку по их “учебникам” невозможно!

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  • 14789 9328
    Волемир 27 ноября 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    “…изменить содержание голов чиновников…” не получится, проще и лучше сменить их на тех, у кого в головах содержимое другое.

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  • 39 15
    дзен 27 ноября 2017 в 12:53 Ссылка Пометить
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    Вот когда капитализм со звериным людоедским оскалом заменим на социалистическую систему с человеческим лицом, когда будет идеология помощи и взаимопощи, концептуальная идея лучшего будущего для будущих поколений -, вот тогда и споряться грантоеды, чинуши, продающие Родину и все и всех за зелененые обертки.., а пока имеем капитализм-строй людоед в России, что и подтверждают материалы из статьи.

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  • 2554 1849
    любопытный 27 ноября 2017 в 13:22 Ссылка Пометить
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    Мой сын после армии пошёл работать в среднюю школу учителем анг.языка. из гороно ему была прислана контрольная работа, он отказался её проводить. Там быди вопросы-слежки про семью и отношение ребёнка к родителям и сексуальные подтексты вопросы. Он провел контрольную, но по своим правилам, вродеему потом ничего не было.

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