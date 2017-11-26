Литва смело дала отпор «вежливым людям».

Только игрушечным …

Если ведешь непримиримую борьбу с Россией, надо хоть иногда одерживать победы. А это сложно. Особенно если противник на битву не явился. Потому что про нее и не знает. Вот и приходится самим как-то выкручиваться.

Помните детские конструкторы, которые должны были развивать?

У каждого второго они развивали не то, что предполагалось. А вот почему: в день подарка или при первой сборке терялась какая-нибудь нужная и важная втулка в количестве 1(одной) штуки. Без нее собрать вожделенный вертолет, грузовик или кран было невозможно.

Но поскольку подарено – играй.

Периодически из рук юного техника возникали какие-то малопонятные агрегаты, загогулины и инновационные конструкторские сооружения. Вместо того чтобы развивать понятие «что куда и что к чему» мозг решал задачи «а что еще к этому можно прикрутить» и так же новаторски дополнял все это смыслом.

В итоге, теряя в последовательности и сноровке двигаться по определенному плану, тренировалось умение эти планы ломать. И рубило канаты, отправляясь в дальнее плавание, воображение.

Особенно оно могло порезвиться в ролевых играх, героями которых были сложенные или разбросанные по детской пластмассовые, железные или даже стойкие оловянные солдатики.

Юное воображение было автором сценария своего первого сериала. Менялись места, условия и обстоятельства. Неизменным был лишь жизненный путь героев: невыразительный, вечно падающий.

Те же, кто по детской неаккуратности становились героями с ограниченными возможностями, гибли при первой же возможности. Любимый герой, наделенный обычно именем собственным, не умирал вообще никогда.

Он выходил целехоньким из любой передряги, намекая, что игры не закончены и сериал будет продолжен.

Ладно, повспоминали и хватит. Тем более что урожай моего года вырос и созрел. Многие преобразовались в очень серьезных людей, по крайней мере с серьезными выражениями и солидным туловищем.

Кое-кто даже превратился в государство, им хмуриться по должности положено. Вместе с тем не отпускает ощущение, что смотрим мы все тот же детский сериал, только со взрослыми озабоченными лицами. Так что давайте соберем морщины в кулак и со всей нахмуренностью подойдем к следующей новости.

Литовское правительство одобрило запрет на торговлю товарами, «целью которых является пропаганда войны, положительное отношение к агрессии в отношении других государств или покушение на суверенитет государств».

Вы думаете, что речь идет о компьютерных играх? Нет. Это о детских игрушках – солдатиках «Вежливые люди».

Еще несколько цитат: «обнаружены детские игрушки, в которых зафиксированы моменты аннексии Крыма, определяющие положительное отношение к такого рода оккупационным действиям».

И «целью является предотвращение распространения дезинформации и осуществления информационной войны недружественными к Литве государствами при помощи таких средств».

Как видите, все очень серьезно, по-взрослому.

Коварный режим Кремля, потеряв надежду получить союзников среди выросших, использует неконвенционное оружие и пытается завладеть растущими умами растущих. И хоть кордон надежный, гвоздики забиты и загнуты, агенты Москвы все равно просачиваются и просачиваются, как мыши.

Но стойкое оловянное литовское правительство готово к их вторжению. Щелкунчики законопроектов уже собрали под елкой Панталоне, Скарамушей, трубочистов, барабанщиков и других разных кукол. Можно уже включать Чайковского.

Это хорошо, что в последнее время в Прибалтике так заботятся о патриотическом воспитании. Нужно думать о том, чтобы игрушки развивали патриотизм.

Тут главное, чтобы не было как с тем конструктором и втулкой: развивать должен был одно, а развилось другое. Втулка – основа всего. Поэтому и «втулят» здесь каждый день про российскую агрессию.

Ненависть к России прекрасно коррелирует, по крайней мере, на словах, с вроде как любовью к своей стране. В итоге общество, сжимая кулаки от праведной злобы, нет-нет да хотя бы разок в день включит российский канал. Ждет оно, что в один прекрасный миг там тоже заиграют Чайковского, только другую мелодию.

Вы зря смеетесь – если один раз было, будет и еще – вера теплится. А эти солдатики… При таком внимании к угрозам надо хотя бы иногда кого-то побеждать. Не солдат, так хоть солдатиков.

Автор: Петр Малеев

Источник: nnm.me