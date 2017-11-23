Русская ответка: готово супер-оружие для уничтожения США

Гиперзвуковой «Циркон» и донный «Скиф»: новая эпоха в оружии



Бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев ошарашил публику, заявив, что «мы имеем в своём арсенале… атомные ракетные крейсеры с мощными противокорабельными ракетами (гиперзвуковая ракета «Циркон») и ракеты донного базирования «Скиф». Шок был таким, что эксперты сразу предположили, что Бондарев либо идиот, либо предатель. Эмоциональную реакцию на его заявление можно понять. Со «Скифом» и «Цирконом» нападение на нашу страны заметно теряет смысл. То есть это то редкое оружие, которое заметно изменит геополитический ландшафт на всей планете.

Известный эксперт в области вооружений и силовых структур Илья Крамник на своей странице в «Фейсбуке» сходу предположил, что «или т. Бондарев говорит правду про баллистическую ракету донного базирования, и тогда его нужно судить за раскрытие госсекрета особой важности — шутка ли, нарушение договора о морском дне, а заодно и ДСНВ. Или он гонит, и тогда он опасный идиот, потому что с такими речами можно допрыгаться». Так что же, неужели Бондарев нарушил данную им в училище присягу и выдал государственный секрет? И на нашу страну наложат новые санкции — за нарушение международных договоров?

Для начала о госсекрете. Дело в том, что о разработке «Скифа» регулярно сообщали, и уже в 2013 году было ясно, что эта ракета, предназначенная для хранения на дне глубоких водоёмов, находится в высокой степени готовности. С «Цирконом» всё было ещё прозрачнее: государственное издание уже писало о начале его серийного производства в 2017 году. Если Бондарева и надо судить, то только после редактора РИА «Новости». Несложно догадаться, что просто так в государственном издании государственные секреты выдавать не будут. Только если Родина скажет «надо».

Что такое «Скиф» и как с ним бороться

Более того, баллистическая ракета донного базирования «Скиф» никак не нарушает договора о морском дне. Ведь он не затрагивает внутренние воды России — а в них входит, например, Белое море глубиной до 343 метров или Байкал глубиной до 1642 метров. Всего в России десять озёр глубже двухсот метров. С Белым морем и прибрежными водами Северного Ледовитого океана мест для законной постановки новой ракеты на боевое дежурство — хоть отбавляй.





Донная ракета «Скиф» — это, по сути, обычная баллистическая ракета большой дальности для подводной лодки. Она хранится на морском дне в специальном контейнере, изолирующем её от давления и обеспечивающем связь с наземным пунктом управления. При подаче сигнала с берега контейнер продувает цистерны, примерно как в подводной лодке при всплытии, и подвсплывает на глубину 50 метров. Оттуда ракета стартует по тому же варианту, что с борта подводной лодки.

Преимущества донного базирования перед подводной лодкой очевидны. АПЛ намного дороже своих баллистических ракет, и её можно попытаться отследить гидроакустикой. В случае начала конфликта АПЛ можно и уничтожить. А донную ракету нет. Бесполезно бросать в Байкал термоядерные заряды. Толща воды эффективно ослабляет ядерный удар, и в прочном контейнере «Скиф» переживёт даже подрыв прямо над ним. Можно в теории отработать чудо-ракету, которая долетит до далёкого русского озера и сбросит погружающуюся глубинную торпеду с ядерной боевой частью. Но отслеживать «Скиф» на дне Байкала для США не просто сложно — это принципиально нерешаемая задача. Так что и чудо-ракета не поможет.

Есть у «Скифа» плюсы и перед ракетами шахтного базирования. Шахту можно попытаться вывести из строя точным ядерным ударом. Да, у шахт есть системы защиты, но всё же хотя бы в теории атаковать их можно. Кроме того, сверхпрочные (чтобы выдержать ядерный удар) бетонные шахты и их системы активной защиты требуют больших денег. Лежащий на дне «Скиф» во всём этом не нуждается. То есть на те же деньги их можно развернуть банально больше.

С точки зрения США это очень плохо. Нанести разоружающий первый ядерный удар по АПЛ и шахтам для МБР очень сложно. По «Скифу» — невозможно.

Цирконовая пилюля от неядерной войны

В теории Штаты могут воевать с нами неядерными средствами. Их авиация намного сильнее, поэтому удары по американской территории для нас будут сложны. Зато США могут «работать» с нами на безопасном расстоянии с помощью авианосных ударных группировок. Те могут посылать свои самолёты с дистанции в сотни километров, а ответить им надводные силы флота России не могут. Флот, как известно, штука дорогая — у нас просто нет стольких кораблей, как у СССР, не говоря уже о Штатах. Подводные лодки у нашей страны вовсе не так многочисленны, чтобы закрыть подходы к берегам.

«Циркон» — противокорабельная ракета, способная уравнять шансы. После старта она резко взлетает вверх на 40–50 километров, где сопротивление воздуха минимально. Там ракета преодолевает расстояние до цели за считанные минуты и падает на неё сверху. За счёт огромной скорости — до восьми скоростей звука — перехватывать её пока нечем. Кроме того, перед началом падения активная радиолокационная головка самонаведения точно определяет положение кораблей-целей, выбирает среди них авианосец и наносит удар именно по нему. Это важно: в авианосной ударной группировке много более мелких кораблей.

Обычные противокорабельные ракеты, типа того же «Калибра», должны прорываться к главному, авианосному призу в горизонтальной плоскости. То есть сперва они смогут уничтожить только небольшие корабли охранения, корпусами закрывающие авианосец. И только если «калибров» окажется достаточно много, часть из них достанет цели номер один. Как мы видим, удар сверху, по-цирконовски, позволяет вывести из боя авианосцы противника куда меньшими силами.

Что важно — пока в мире нет ракет, способных успешно перехватывать аппарат на пяти скоростях звука — штатной скорости «Циркона» при ударе по цели. Более того, на испытаниях он развил и 8 скоростей звука. Хотя ракеты ПВО и могут кратковременно дать пять скоростей звука на больших высотах, для перехвата цели им нужно сохранить эту огромную скорость даже после энергичного маневрирования. Все существующие ракеты ПВО просто не способны повторно набрать гиперзвуковую скорость после резкой смены направления движения.

Дальность «Цирконов» пока неясна. Есть данные, что по запасу топлива они могут «дотянуться» до целей дальше 400 километров. Правда, неясно, как ракета будет наводиться на таких больших расстояниях. В советское время существовала специальная система спутниковой разведки EORSAT, отслеживавшая американские авианосные ударные группы и позволявшая наводить по ним удары ракет с большого расстояния. Сейчас такой системы нет. В то же время, в принципе, создать её заметно проще, чем «Цирконы». К тому же они вряд ли встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Ранее уже заявлялось, что перевооружение на них начнут с атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в ходе его модернизации в 2019–2022 годах. Процесс этот не мгновенный, и на новый EORSAT времени должно хватить.

Без авианосных группировок «безнаказанная» неядерная война с Россией становится сложной. В противостоянии гиперзвуковой ракеты и авианосной ударной группировки (АУГ) есть что-тот от рулетки. «Клиенты» из АУГ выигрывать в неё будут явно реже, чем казино. Ракета долетит до цели заметно быстрее, чем самолёты с авианосцев ударят по русскому атомному крейсеру.

Зачем всё это нужно и почему Бондарев «разгласил государственные секреты»?

«Зачем это надо» — не секрет. США, как известно, страдают комплексом превосходства над окружающими народами. Как прекрасно обобщила бывшая глава Госдепа Х. Клинтон, «США всегда были чем-то особенным… «последней, лучшей надеждой Земли»…. «сияющим градом на холме…» и т.д. Особо она подчеркнула ключевой момент: «Америка незаменима и потому, что у нас величайшие вооружённые силы в истории, с лучшим личным составом, лучшей подготовкой и лучшими технологиями».

В отношении России, традиционно оцениваемой на Западе как довольно отсталое государство, комплекс военно-технологического превосходства особенно силён. Это довольно опасная история. Все предыдущие вторжения западных народов в Россию случались оттого, что эти народы верили в свою исключительность и в отсталость России. И вторжения эти случались довольно часто. Скажем, в XX веке, до создания нашей страной ядерного оружия они происходили чаще, чем раз в десять лет.

Конечно, западные народы в этом отношении всегда ошибались. Тот же Гитлер совершенно справедливо указывал, что ни за что не решился бы напасть на СССР, имея представление о реальной мощи. Тем не менее нам от этого легче не было. Приходилось каждый раз подолгу проводить наглядную воспитательно-разъяснительную работу, причём платить за неё миллионами жизней своего народа.

Трагедия ещё и в том, что у западного лидера в общем и целом нет шансов иметь представление о реальному уровне боеспособности России. Нельзя одновременно верить в свою исключительность и считать, что кто-то может быть равен тебе. Верой в исключительность в Штатах пронизано сознание всех — от реднека до высшего звена работников Пентагона и Госдепа. Их разведчики точно так же в это верят, поэтому корректно оценить потенциал незападных стран там некому. А это означает, что США в любой момент могут по незнанию российского военного потенциала подойти опасно близко к порогу военного противостояния.

В 1947 году казалось, что всё это наконец позади, что после появления у Москвы атомной бомбы войны с ней более невозможны. Однако технологии не стоят на месте. Штаты активно развивают ПРО, и в ближайшие годы заметно превзойдут нас в этом отношении. Соревноваться с ними в этой области мы не можем. Развёртывание приличной ПРО — это очень большие деньги. Наша экономика по ВВП в пять-шесть раз уступает американской, и за последние десять лет этот разрыв только растёт, ведь темпы экономического роста там выше. То есть соревноваться с «лучшей надеждой Земли» в лоб, наращивая ПРО так же, как это делают они, для нас не вариант.

Американские СМИ назвали "Статус-6" "самой безответственной программой по созданию ядерного оружия, которую придумала путинская Россия".

"Они же могут этим нас всех убить и смыть!",- цитирует WFB бывшего сотрудника Минобороны США Марка Шнайдера. По данным портала Deffence.ru, она фактически представляет собой стопроцентно роботизированную, самую быструю в мире глубоководную АПЛ миниатюрных размеров и с инновационнымистелс-технологиями. Основным поражающим фактором«царь-торпеды»является массивное ядерное загрязнение побережья с целью невозможности ведения там хозяйственной деятельности и проживания.

19 ноября 2015 года ЦРУ подтвердило существование системы «Статус-6» с мощностью заряда до 10 мегатонн с основной целью поражения баз ВМФ и прибрежных городов США, а саму "утечку" назвало вариантом публичного предупреждения США на развёртывание ПРО

"Общие комментарии американских экспертов сводятся к тому, что Москва дала понять Вашингтону, что нарушение через ПРО базового принципа ядерного сдерживания, как гарантированного взаимного уничтожения, неприемлемо. И если это необходимо, то баланс будет восстановлен созданием ещё более больших рисков для США от ПРО, нежели чем ПРО не было бы",- сообщает пресса.

Напоследок напомним, что всемирно известный академик Сахаров (икона либерального протеста) во время работы на оборонку (подтверждено историческими документами) и вовсе предлагал смыть побережье США суперторпедами по 100 Мт или заразить США радиацией путем взрыва "кобальтового" корабля с помощью ядерной бомбы.

"Сахаров предлагал многоеот "слойки" и 24 метровой суперторпеды Т-15, до этого вот кобальтового корабля и "Царь-Бомбы" не помещавшейся в бомболюк",- пишут комментаторы.

"Здесь подход совсем другой. Он основан на том, чтобы выжечь и заразить все порты на побережье США. Их не так чтобы и много — я вот знаю всего 17 штук, причем не все из них могут принимать крупные океанские суда. Это автоматически создаст США непреодолимые проблемы в логистике при ведении войны в Европе, и при получении ресурсов с оккупированных территорий", — писали тогда в соцсетях. В общем, США есть над чем подумать.

Поэтому российские власти традиционно идут по пути «навязываемого торга». Нашим западным друзьям всё время предлагаются утечки по совершенно безумным, на первый взгляд, системам вооружения. Вчера это был «Статус-6» — проект нейтронной торпеды, настолько жестокий, что при СССР военные отказались даже думать о нём, ссылаясь на «людоедский» характер такого оружия. Зато он делает бессмысленным американскую ПРО — торпеды противоракетами не перехватить. Сегодня Бондарев говорит о приёме на вооружение «Скифа», который делает бессмысленным превентивный ядерный удар по России. Или «Циркона», с которым бессмысленно посылать близко к нашим берегам американские авианосцы.

Смысл всех этих проектов один. Предполагается, что на определённом этапе очередной президент США ужаснётся тому, сколько его военные тратят на ПРО против «Скифов» и «Сарматов». Или тому, сколько они просят на создание ПРО от «Цирконов» или систем подводной защиты от «Статуса-6″. Тогда этот президент пойдёт по пути Никсона в 1970-х и запустит «разрядку». Мы откажемся от наиболее «людоедских» проектов (типа «Статуса») и сократим «Скифы» с «Цирконами» — в обмен на сокращение американских вооружений.

Проблема этой тактики в том, что она не сработает. США верят в свою исключительность. В 1960-70-х там была жива память о «спутниковом шоке» — моменте, когда СССР в высоких технологиях зримо обошёл Запад. Отсюда появилась и готовность Никсона уступить, начать разрядку. Сегодня мы технологически превосходим США только в ряде военных областей. В гражданских отраслях мы сильно отстаём, и этот разрыв продолжает усугубляться. Продемонстрировать преимущества российских МБР в мирное время сложно, отчего американцы о них особо и не знают.

Поэтому в США нет настроений времён «спутникового шока», нет готовности признать в русских равных и договариваться с ними. Большинство в их военно-политической элите считает, что все эти «Статусы» и «Скифы» — эдакий глобальный блеф. Мол, государство с пустыми карманам и ничтожной по финансированию наукой пытается важно надувать щёки и делать вид, что способно массово производить ракеты лучше западных. А с теми, кто тебе не равен, договариваться и не надо — ведь у тебя «самые лучшие технологии». Изжить такие настроения на Западе невозможно без бурного экономического и технологического развития России. Иными словами, в обозримом будущем это вообще нереально.

Всё это значит, что и «Цирконы», и «Скифы» России всё же придётся развёртывать достаточно широко, хотя и случится это не ранее 2020-х годов.

Источник: nnm.me