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Необыкновенные каменные колодцы Индии

12:08. 23 ноября 2017 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

На территории Индии находится большое количество медленно разрушающихся потрясающих архитектурных сооружений. Многие из нас даже никогда не слышали о них. Речь идет о необыкновенных каменных колодцах глубиной до десяти этажей.

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Тридцать лет назад журналист Виктория Лаутман совершила свою первую поездку в эту страну и обнаружила впечатляющие объекты. Массивные конструкции были спроектированы для доступа к грунтовым водам и сбора дождевой воды в регионах, где изнуряющие сухие месяцы сменяются неделями проливных весенних муссонов.

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Виктория четыре года путешествовала по Индии в поисках каменных колодцев, чтобы поделиться их красотой со всем миром.

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Тысячи колодцев были построены в Индии между вторым и четвертым столетиями н.э. как обычные рвы, которые постепенно развились в гораздо более сложные достижения инженерии и искусства. 

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Колодцы стали символом вечной жизни, их строили богатые и могущественные филантропы, среди которых было немало женщин.

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Конструкция подземного колодца представляет собой глубокий цилиндр для получения подземных вод. Для удобства доступа к воде рядом был размещён смежный каменный ров с длинной лестницей и боковыми выступами, где через специальное отверстие вытекала вода. 

А в сезон дождей колодцы превращались в огромные цистерны, заполняясь водой до отказа. Это оригинальная система сохранения воды использовалась на протяжении целого тысячелетия.

Неконтролируемое выкачивание грунтовых вод привело к высыханию большинства колодцев. На сегодняшний день многие из них полностью заброшены.

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Небольшое количество сооружений, находящихся неподалёку от туристических маршрутов, поддерживаются в хорошем состоянии. 

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Но большинство из этих уникальных объектов давно заросли, частично обрушились либо используются в качестве мусорных свалок. Многие из них, к сожалению, уже навсегда исчезли со всех карт.

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Виктория Лаутман всерьез обеспокоилась скоростью исчезновения этих строений. Она посетила Индию огромное количество раз с единственной целью — найти и сохранить для потомков эти уникальные объекты, хотя бы на фотографиях. На сегодняшний день ей удалось отыскать более 120 строений на территории семи штатов. 

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Источник: www.kramola.info

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