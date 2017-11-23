Историк Понасенков на связи
18:43. 23 ноября 2017 Просмотров - 207 3 коммент. Опубликовал: brahman
Фото историка Понасенкова прилагается.
https://zergulio.livejournal.com/5421246.html – цинк
Чем хороша вся эта история с "Колей из Уренгоя" (которого сейчас топорно отмазывают в некоторых центральных СМИ), что в ней как в зеркале отразилось целое мразотное кодло, которому лишь активное неприятие их обществом, мешает приступить к немедленному "покаянию".
Но не все так плохо с подрастающим поколением.
Девятилетний ростовский школьник Михаил Попов, которого многие считают экспертом в области истории, выступил с резкой критикой выступления Николая Десятниченко в Германии.
Юного ростовчанина очень задели слова ученика из Нового Уренгоя, который, по мнению некоторых россиян, пытался реабилитировать фашизм.
— Мне не понравились сразу несколько его фраз, в частности, «невинно убиенные немецкие солдаты». Как они могут быть невинно убиенными, если первыми напали? Пошли с мечом на нашу страну и от него же, как говорил Александр Невский, погибли. Десятниченко посочувствовал участи врага, который скончался в советских лагерях от «тяжелых условий». Это у нас были тяжелые условия?! Да по сравнению с тем, что творилось в немецком плену, у нас был рай! Пленных кормили, оказывали медицинскую помощь… Мне кажется, что речь этого школьника звучит предательски. Я не знаю, кто писал для него выступление, но, наверняка, учителя внесли сюда свою лепту. Таких педагогов я бы уволил, – прокомментировал Михаил Попов.
http://161.ru/text/gorod/367840687575040.html?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen – цинк
Сразу видно, что у Михаила, родители более внимательно следят за образованием своего ребенка.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Этот ПонОсенков ещё тот гадёныш и словоблуд, не разбирающийся в истории русского языка и словообразования…
УРОДЪ — тот, кто находится под покровительством рода («урода» — первенец, прекрасный в белорусском). Первого ребёнка называли УРОД. Он у Рода под защитой. Поэтому по-украински, по-старобелорусски, по-словацки УРОДА или ВРОДА означает КРАСОТА. То есть самый красивый первый ребёнок, он принадлежит Богу Роду. Он не может быть плохим. А вот тех, кто отошёл от устоев Рода, либо были за нарушение изгнаны, их называли ЮРОДА, или ЮРОДИЕВЫЕ, изгнанные. Так христиане всё поменяли: ЮРОДИЕВЫЙ стал хорошим, а УРОД – стал плохим.
Давным-давно у наших Предков (расичей, русичей, росичей), от которых пошёл наш Род (народ), слово «урода» означало «прекрасный». Белые русы (белорусы) и поныне так говорят. «УРОД» – это первый ребёнок в семье (первенец), находящийся у Рода под особым покровительством.
Разве мог он быть безобразным, т.е. лишённым образа? Да никогда! Кто или что такое «РОД» (РОДЪ – на древнерусском языке)? Этим именем наши Предки называли создателя (тварца) Вселенной – Бог РОД, который породил всё на свете, в том числе и нас с тобой через своих потомков, коими являются наши родители. А место нашего рождения зовётся родина, то есть «рода нашего начало».
А тех, кто не хотел жить по КОНу Рода, т.е. по определённым правилам, устоям, обычаям, именовали похожим по звучанию словом «юрод» – человек, находящийся вне рода-племени. Изгнанные из рода, они становились «изгоями», то есть людьми, лишёнными света, бредущими по пути тьмы. Они вышли за КОН, установленный РОДОМ человеку, т.е. стали жить по своим правилам (законам). Но, если есть «отошедшие от света» (изгои), то, естественно, существуют и «гои». Каков у них образ, как думаешь? Видишь, как всё не просто, не однозначно. И самое светлое, и чистое, оказывается, можно забрызгать грязью, а потом речь (говорить), что так было всегда. Люди, не знающие своего родного языка в его первооснове, и потому лишённые дара понимать образы, соглашались, верили грязным словам тех «негодяев» – не годных к жизни существ. Злых, обидных слов и образов ранее просто не существовало. Это мы своим неведеньем, агрессивностью лишили света древние образы, извратили (повернули) их во тьму.
Наши Боги наставляли нас не оставлять зло безнаказанным… И если он историк (этот ПонОсенков), то ДОЛЖЕН знать об этом…
«Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привёл его на правый Божий суд»
(Заповеди Одина).
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Нас так воспитали, мальчик не виноват,а вот в Советском союзе в газетных ларьках продавался польский журнал Урода. Красота значит.Я по выкройкам из журнала шила платья себе, брюки и тд
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Даже ты это знаешь, а маститый историк – нет…