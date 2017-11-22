Скончался Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, скончался минувшей ночью.

Печальную новость сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя Хворостовского в России.

Информацию о кончине оперного певца уже подтвердила его семья.

«От имени семьи Хворостовских с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга — в возрасте 55 лет.

После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он ушёл из жизни этим утром, 22 ноября, окружённый членами семьи у себя дома в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице певца в соцсети.

Справка РВ

Дмитрий Хворостовский — выпускник Красноярского педагогического училища им. А.М. Горького и Красноярского института искусств.

Мировое признание певцу принесла победа на телевизионном конкурсе BBC «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания) в 1989 году, где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.

После дебюта в Ницце в опере П.И. Чайковского «Пиковая Дама» Дмитрия стали приглашать выступать на лучших мировых сценах. Он пел на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, «Ла Скала».

О том, что врачи обнаружили у него опухоль головного мозга, певец сообщил своим поклонникам в июне 2015 года. Несмотря на тяжелое заболевание и непростое лечение, Хворостовский смог еще несколько раз выйти на сцену.

Его последнее выступление в России состоялось в июне 2017 года в родном Красноярске.

Певец скончался на 56-м году жизни.