Победители не должны просить прощения у побеждённых

Прямой эфир программы «Из глубины» радио «Комсомольская правда» (21.11.17) практически полностью был посвящён выступлению российского школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко в немецком парламенте.

За две с небольшим минуты молодой человек успел назвать солдат вермахта «невинно погибшими», а Сталинградский котёл, в котором окружили и уничтожили армию Паулюса – «так называемым». Предлагаю вашему вниманию запись программы, которую я веду раз в две недели вместе с заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Игорем Емельяновым.

ХРОНОМЕТРАЖ

00:00:00 – Речь школьника из Нового Уренгоя результат антисоветской пропаганды

00:06:05 – Как относились к пленным в СССР и в Германии

00:09:46 – Нашу систему образования надо менять

00:14:39 – Победители не должны просить прощения у побежденных

00:15:48 – Нам нужен Единый учебник истории

00:17:50 – У Троцкого и нацистов в отношении СССР были одни и те же цели

00:20:36 – Разные периоды нашей истории не должны противопоставляться

00:22:01 — В чем опасность попыток переписывания истории

00:24:26 – Вины СССР в гибели пленных немцев – нет

00:26:36 – Российские школьники в своих выступлениях должны отстаивать нашу точку зрения

00:30:22 – Значение Сталинградской битвы для немцев

00:32:02 — О замысле Сталинградской операции

00:35:20 – Кто пригласил школьников из Нового Уренгоя в Бундестаг

00:36:45 – Что бы произошло, если бы немцы взяли Сталинград

00:39:01 – В Великую Отечественную войну намеренно уничтожали славян?

00:40:58 – О «помощи» союзников

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Источник: nstarikov.ru