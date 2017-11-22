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Победители не должны просить прощения у побеждённых

10:35. 22 ноября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Прямой эфир программы «Из глубины» радио «Комсомольская правда» (21.11.17) практически полностью был посвящён выступлению российского школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко в немецком парламенте.

За две с небольшим минуты молодой человек успел назвать солдат вермахта «невинно погибшими», а Сталинградский котёл, в котором окружили и уничтожили армию Паулюса – «так называемым». Предлагаю вашему вниманию запись программы, которую я веду раз в две недели вместе с заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Игорем Емельяновым.

ХРОНОМЕТРАЖ

00:00:00 – Речь школьника из Нового Уренгоя результат антисоветской пропаганды
00:06:05 – Как относились к пленным в СССР и в Германии
00:09:46 – Нашу систему образования надо менять
00:14:39 – Победители не должны просить прощения у побежденных
00:15:48 – Нам нужен Единый учебник истории
00:17:50 – У Троцкого и нацистов в отношении СССР были одни и те же цели
00:20:36 – Разные периоды нашей истории не должны противопоставляться
00:22:01 — В чем опасность попыток переписывания истории
00:24:26 – Вины СССР в гибели пленных немцев – нет
00:26:36 – Российские школьники в своих выступлениях должны отстаивать нашу точку зрения
00:30:22 – Значение Сталинградской битвы для немцев
00:32:02 — О замысле Сталинградской операции
00:35:20 – Кто пригласил школьников из Нового Уренгоя в Бундестаг
00:36:45 – Что бы произошло, если бы немцы взяли Сталинград
00:39:01 – В Великую Отечественную войну намеренно уничтожали славян?
00:40:58 – О «помощи» союзников

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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