Очень интересная теория про три луны.
09:40. 21 ноября 2017 Просмотров - 630 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Я только недавно нашёл канал Олега Павлюченко, где он публикует свои наработки про три луны, две из которых были разрушены.
Очень и очень интересно!
И похоже, что "Как погибла Тартария" и "Другая история Земли" вполне могут быть последствиями разрушения и падения этих двух лун.
В общем, похоже в некоторых аспектах мои версии событий нужно будет пересматривать, поскольку у ребят очень и очень интересные и заслуживающие внимания факты.
Очень и очень интересно!
И похоже, что "Как погибла Тартария" и "Другая история Земли" вполне могут быть последствиями разрушения и падения этих двух лун.
В общем, похоже в некоторых аспектах мои версии событий нужно будет пересматривать, поскольку у ребят очень и очень интересные и заслуживающие внимания факты.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com