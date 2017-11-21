Очень интересная теория про три луны.

Я только недавно нашёл канал Олега Павлюченко, где он публикует свои наработки про три луны, две из которых были разрушены.Очень и очень интересно!И похоже, что "Как погибла Тартария" и "Другая история Земли" вполне могут быть последствиями разрушения и падения этих двух лун.В общем, похоже в некоторых аспектах мои версии событий нужно будет пересматривать, поскольку у ребят очень и очень интересные и заслуживающие внимания факты.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com