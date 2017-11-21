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Очень интересная теория про три луны.

09:40. 21 ноября 2017 Просмотров - 630 Нет комментариев Опубликовал:
Я только недавно нашёл канал Олега Павлюченко, где он публикует свои наработки про три луны, две из которых были разрушены.
Очень и очень интересно!
И похоже, что "Как погибла Тартария" и "Другая история Земли" вполне могут быть последствиями разрушения и падения этих двух лун.
В общем, похоже в некоторых аспектах мои версии событий нужно будет пересматривать, поскольку у ребят очень и очень интересные и заслуживающие внимания факты.



Tags: искажение, история, катастрофа, три луны

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, катастрофа, три луны
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