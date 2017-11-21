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Кодекс чести русского офицера – видео

17:29. 21 ноября 2017 Просмотров - 279 Один комментарий Опубликовал:

В 1904 году ротмистр Валентин Михайлович Кульчицкий, впоследствии прошедший через Первую мировую войну, собрал воедино «Советы молодому офицеру», которые и стали Кодексом чести русского офицера. Вот эти простые, но такие мудрые правила. 

1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.

2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.

3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.

4. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.

5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой.

6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.

7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.

8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.

9. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед. Что часто бывает на улицах и в общественных местах.

10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое…

11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, остается за тобой.

12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.

13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.

14. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.

15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку, перестает быть тайной.

16. Будь всегда начеку и не распускайся.

17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.

18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.

19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай голос.

20. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему, конечно, в том случае, если этого нельзя избежать. Не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не подает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает.

21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.

22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.

23. Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчиненные не боялись тебя, а уважали.

24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.

25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.

26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 4211 2713
    serjoza 21 ноября 2017 в 17:33 Ссылка Пометить
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    поэтому наше офицерство и показывало гнилость и не профессионализм..начиная с 1912 года-произошел упадок в профпригодности.

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