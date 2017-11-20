Это снимки – самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире









Группа исторических фотографов Re.Photos – энтузиасты исторических свидетельств. Они находят старые снимки самых разных городов в различных концах планеты, после чего делают новые фотографии тех же самых точек с того же ракурса. Размещая рядом старые и новые изображения, они наглядно показывают, как изменяется наш мир с ходом истории. Посмотрите, это интересно!