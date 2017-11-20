Это снимки – самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире
10:44. 20 ноября 2017 Просмотров - 1,165 Один комментарий Опубликовал: brahman
Группа исторических фотографов Re.Photos – энтузиасты исторических свидетельств. Они находят старые снимки самых разных городов в различных концах планеты, после чего делают новые фотографии тех же самых точек с того же ракурса. Размещая рядом старые и новые изображения, они наглядно показывают, как изменяется наш мир с ходом истории. Посмотрите, это интересно!
Рюсстад, Норвегия, 1888 – 2013
Коммунна Одда, Норвегия, 1887 – 2004
Статуя Мартина Лютера в Дрездене, 1958 – 2014
Набережная наций, Париж, 1900 – 2017
Припять, Украина, 1986 – 2016
Ресторан “Хофбройхаус”, Мюнхен, 1910 – 2017
Угол улиц Ратайчака и святого Мартина в Познани, Польша, 1945 – 2017
Ледник Чейни, США, 1911 – 2005
Кабаре “Мулин Руж”, Пароиж, Франция, 1900 – 2016
Остров Мон-Сен-Мишель, ранция, 1908 – 2016
Рейхстаг, Берлин, Германия, 1945 – 2012
Улица святого Мартина, Познань, Польша, 1945 – 2017
Хаммерфест, Норвегия, 1889 – 2004
Эйфелева башня, Париж, Франция, 1910 – 2016
Фрауэнкирхе, Дрезден, 1897 – 2010
Оснабрюк, Германия, 1904 – 2016
Париж, Франция, 1900 – 2017
Центральный вокзал Оснабрюка, Германия, 1965 – 2015
Новоместская улица, Лодзь, Польша, 1874 – 2016
Улица Чиперска, Познань, Польша, 2006 – 2017
Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте, Париж, Франция, 1918 – 2017
Оснабрюк, Германия, 1953 – 2015
Церковь святого Матфея, Лодзь, Польша, 1937 – 2017
Железнодорожный мост в Хьеосене, Норвегия, 1927 – 2008
Мюнхен, Германия, 1910 – 2017
Кельнский собор, Германия, 1945 – 2011
Оснабрюкская гимназия, 1870 – 2015
Познань, Польша, 1977 – 2016
Церковь святого Николая, Берлин, Германия, 1939 – 2013
Мэрия Парижа, Франция, 1871 – 2014
Собор Нотр-Дам, Париж, Франция, 1850 – 2016
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия, 1928 – 2015
Лодзь, Польша, 1887 – 2015
Городской суд в Рудольштадте, Германия, 1906 – 2015
Рюсстад, Норвегия, 1888 – 2013
Коммунна Одда, Норвегия, 1887 – 2004
Статуя Мартина Лютера в Дрездене, 1958 – 2014
Набережная наций, Париж, 1900 – 2017
Припять, Украина, 1986 – 2016
Ресторан “Хофбройхаус”, Мюнхен, 1910 – 2017
Угол улиц Ратайчака и святого Мартина в Познани, Польша, 1945 – 2017
Ледник Чейни, США, 1911 – 2005
Кабаре “Мулин Руж”, Пароиж, Франция, 1900 – 2016
Остров Мон-Сен-Мишель, ранция, 1908 – 2016
Рейхстаг, Берлин, Германия, 1945 – 2012
Улица святого Мартина, Познань, Польша, 1945 – 2017
Хаммерфест, Норвегия, 1889 – 2004
Эйфелева башня, Париж, Франция, 1910 – 2016
Фрауэнкирхе, Дрезден, 1897 – 2010
Оснабрюк, Германия, 1904 – 2016
Париж, Франция, 1900 – 2017
Центральный вокзал Оснабрюка, Германия, 1965 – 2015
Новоместская улица, Лодзь, Польша, 1874 – 2016
Улица Чиперска, Познань, Польша, 2006 – 2017
Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте, Париж, Франция, 1918 – 2017
Оснабрюк, Германия, 1953 – 2015
Церковь святого Матфея, Лодзь, Польша, 1937 – 2017
Железнодорожный мост в Хьеосене, Норвегия, 1927 – 2008
Мюнхен, Германия, 1910 – 2017
Кельнский собор, Германия, 1945 – 2011
Оснабрюкская гимназия, 1870 – 2015
Познань, Польша, 1977 – 2016
Церковь святого Николая, Берлин, Германия, 1939 – 2013
Мэрия Парижа, Франция, 1871 – 2014
Собор Нотр-Дам, Париж, Франция, 1850 – 2016
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия, 1928 – 2015
Лодзь, Польша, 1887 – 2015
Городской суд в Рудольштадте, Германия, 1906 – 2015
Источник: nashaplaneta.su
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В старой Европе ничего не меняется за 100-130 лет.