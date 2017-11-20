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Это снимки – самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире

10:44. 20 ноября 2017 Просмотров - 1,165 Один комментарий Опубликовал:


Группа исторических фотографов Re.Photos – энтузиасты исторических свидетельств. Они находят старые снимки самых разных городов в различных концах планеты, после чего делают новые фотографии тех же самых точек с того же ракурса. Размещая рядом старые и новые изображения, они наглядно показывают, как изменяется наш мир с ходом истории. Посмотрите, это интересно!


Рюсстад, Норвегия, 1888 – 2013
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Коммунна Одда, Норвегия, 1887 – 2004
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Статуя Мартина Лютера в Дрездене, 1958 – 2014
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Набережная наций, Париж, 1900 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Припять, Украина, 1986 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Ресторан “Хофбройхаус”, Мюнхен, 1910 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Угол улиц Ратайчака и святого Мартина в Познани, Польша, 1945 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Ледник Чейни, США, 1911 – 2005
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Кабаре “Мулин Руж”, Пароиж, Франция, 1900 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Остров Мон-Сен-Мишель, ранция, 1908 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Рейхстаг, Берлин, Германия, 1945 – 2012
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Улица святого Мартина, Познань, Польша, 1945 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Хаммерфест, Норвегия, 1889 – 2004
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Эйфелева башня, Париж, Франция, 1910 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Фрауэнкирхе, Дрезден, 1897 – 2010
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Оснабрюк, Германия, 1904 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Париж, Франция, 1900 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Центральный вокзал Оснабрюка, Германия, 1965 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Новоместская улица, Лодзь, Польша, 1874 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Улица Чиперска, Познань, Польша, 2006 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте, Париж, Франция, 1918 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Оснабрюк, Германия, 1953 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Церковь святого Матфея, Лодзь, Польша, 1937 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Железнодорожный мост в Хьеосене, Норвегия, 1927 – 2008
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Мюнхен, Германия, 1910 – 2017
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Кельнский собор, Германия, 1945 – 2011
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Оснабрюкская гимназия, 1870 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Познань, Польша, 1977 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Церковь святого Николая, Берлин, Германия, 1939 – 2013
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Мэрия Парижа, Франция, 1871 – 2014
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Собор Нотр-Дам, Париж, Франция, 1850 – 2016
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Бранденбургские ворота, Берлин, Германия, 1928 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Лодзь, Польша, 1887 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)

Городской суд в Рудольштадте, Германия, 1906 – 2015
Это снимки - самое наглядное свидетельство изменений, происходящих в мире (35 фото)



Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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