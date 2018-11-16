Fort de Vaux – самый знаменитый форт Вердена

Источник: technolirik.livejournal.com

В феврале 1916 года началась самая кровопролитная битва Первой мировой — битва при Вердене, длившаяся 300 дней и ночей и ставшая на тот момент самым чудовищным сражением в истории человечества. Поле боя при Вердене сохранилось до наших дней почти в том же виде, в каком его оставили после завершения войны и сегодня оно представляет собой огромный музей под открытым небом, посетив который, можно оценить масштабы и прочувствовать трагедию событий, происходиших тут в кошмарный 1916-й год. Раскуроченная земля, взорванные оборонительные сооружения, стертые с лица земли населенные пукты, кладбища и мемориалы на каждом углу — про все это у меня была серия постов, в которых я детально показал верденское поле боя и рассказал историю сражения. Этим постом я продолжаю «верденскую серию» в рамках которой познакомлю вас с верденскими фортами — основой французской обороны в этой битве.



Начну с самого известного верденского форта Во (Fort de Vaux), оказавшегося в 1916 году в эпицентре сражения и ставшего могилой десяткам тысяч солдат по обе стороны фронта.

Построен форт Во был в 1881—1884 годах в рамках программы по укреплению восточной границы Франции, получившей имя “Железный барьер” (Barrière de fer). Согласно программе, вдоль немецко-французской границы начиналось массовое возведение фортификационных сооружений и строительство вокруг уже существующих городов-крепостей поясов из фортов. После аннексии Германией Эльзаса и Лотарингии новая граница между Германской империей и Францией проходила всего в 50 километрах от Вердена, поэтому в программе «Железного барьера» укреплениям Вердена отводилась особенная роль, как главному форпосту Франции на востоке. С 1874 по 1914 год вокруг Вердена возводится мощный 45-километровый укрепрайон, основу которого составили 39 фортов и фортификационных групп, в число которых входил и форт Во.

В 1886 году изобретают бризантные снаряды, похоронившие всю классическую фортификацию. Фортификационные сооружения, построенные к этому времени в одночасье стали беззащитными против нового оружия. По обе стороны «Железного барьера» во второй половине 1880-х начинается модернизация уже построенных фортов и фортификационных груп и пересмотр строящихся проектов, с целью обеспечить им защиту против нового оружия. В фортификации начинается массовое применение железобетона и брони — форты усиливаются железобетонным покрытием, артиллерию размещают в казематированных бетонных укреплениях и выдвижных бронебашнях. Глубокой модернизации подвергается и форт Во, который с 1888 года почти полностью перестраивают согласно вызовам времени — все наружные сооружения форта прикрывают сверху песочной подушкой толщиной в метр, поверх которой наносят слой железобетона от метра до двух с половиной. Для усиления защиты от бризантных снарядов все это сверху присыпают тремя метрами грунта. К декабрю 1889-го на укрепление форта Во было израсходовано 7080 кубометров бетона. В 1904—1905 годах форт модернизируют ещё раз, оснащая его артиллерийской 75-мм пушкой, размещенной в выдвижной башенке, а по обоим краям казармы сооружают типовые бетонные артиллерийские казематы, получившие имя «казематы Бурж». В каждом из них устанавливаются по две 75-мм пушки проекта 1897. Гарнизон форта составлял 189 человек. В случае необходимости форт можно было использовать в качестве укрытия для двух сотен солдат, действующих на поле боя.

В 1910—1912 годах все части форта соединяют подземными ходами и модернизация форта завершается. В таком виде форт Во вступает в сражение под Верденом:

Осенью 1915 года Франция готовит наступление в районе реки Сомма, которое должно было по замыслам французского военного руководства положить конец окопной войне, в которой увязли противоборствующие стороны. 9 августа выходит директива, согласно которой укрепрайон Вердена утратил статус крепости и с фортов и оборонительных сооружений снималась вся мобильная артиллерия с целью переправки её на активный участок фронта. Также с Верденского укрепрайона снимается большая часть гарнизона — регулярные батальоны были заменены резервными частями. Французы не ожидают удара в этом направлении. С казематов Бурж форта Во были сняты все орудия, а артиллерийские батареи вокруг форта упразнены. Сам же форт, который находился в то время под постоянным обстрелом немецкими тяжелыми орудиями, начали готовить к подрыву и уже успели заложить взрывчатку, но немцы начали наступление на верденском участке фронта и 26 февраля вышла новая правительственная директива — занять все имеющиеся в наличии оборонительные сооружения под Верденом и стоять до конца.

Нападение на Верден началось 21 февраля с мощного артиллерийского обстрела французских позиций. Более восьми часов немцы обстреливали 5-километровый участок укрепрайона сперва артиллерией, затем газовыми снарядами. После интенсивного обстрела в ход идет пехота. В наступлении участвует около 80 000 немецких солдат. Никогда до этого ни в одной битве не было такой плотной концентрации войск на таком небольшом участке фронта, под Верденом немцы также впервые массово используют новый вид оружия — огнемет. Немецкое командование ожидало панику и бегство французских войск, но встречает отчаянное сопротивление, хотя силы не равны и на одного французского солдата приходится десять немецких. Французы несут сокрушительные потери — за несколько дней немецкого наступления французы потеряли убитыми около 20 000 человек. На пятый день наступления 25 февраля немцы без боя захватывают форт Дуамон, занятый пятидесятью солдатами. На следующий день 26 февраля командование на Верденском фронте берет на себя генерал Петен (Pétain), который ставит цель — держаться любой ценой, ведь за Верденом немцам открывается прямой путь на Париж. Форт Во не успели оснастить артиллерией к началу сражения, поэтому вместо артиллерийских орудий в казематах Бурж установили пулеметы и забарикадировали казематы мешками с песком. Выдвижная башенка получила повреждения в результате попадания снаряда и не могла использоваться по назначению, так как поворотный механизм заклинило. Таким образом форт остался без артиллерии и использовался главным образом в качестве убежища для расквартированных на линии фронта воинских подразделений.

Сохранился аэроснимок форта Во перед началом Первой мировой. Так выглядел форт и местность вокруг него до войны.

А на этом снимке тот же форт в конце 1916 года после окончания Верденского сражения. Ни форт, ни местность вокруг не узнать. Уже спустя пару недель поле начала боевых действий активный участок фронта под Верденом напоминает лунный пейзаж — земля изрыта кратерами от артобстрелов и испещрена траншеями, в которых прячутся наступающие и обороняющиеся солдаты, вся растительность на ней полностью уничтожена плотным огнем артиллерии и газами. Деревни и все постройки на поле боя стерты с лица земли. Концентрированный ад!

Cогласно приказу немецкого командования, форт Во должен был взят штурмом за один день 26 февраля. Но немцы наткнулись на отчаянное сопротивление французов и не смогли захватить форт в запланированный срок. Вторая и третья попытка штурма, предпринятые 2 и 8 марта также не принесли результатов. Защитники форта стояли прочно и успешно отражали немецкие атаки. Все это время форт подвергался массированным обстрелам немецкой артиллерией, предшествующим каждому наступлению немцев.

На фотографии запечатлено поле боя вокруг форта Во, сам форт виднеется на горизонте.

В течении марта немецкие войска принимали одну за другой попытки захватить форт, но не смогли достичь желаемого и при этом понесли огромные потери. Одна только атака на форт 25 марта стоила жизни 8 800 немецким солдатам. В итоге потери в живой силе и технике обессилили немцев и после последней неудачной атаки, предпринятой 2 апреля, заставили их пересмотреть свои планы.

Следующая картинка дает представление о том, как выглядели немецкие атаки на форт Во.

Немецкий художник-фортификатор Андре Браух нарисовал форт Во и местность вокруг него по состоянию на март 1916-го. Когда смотришь на эти картинки, удивляешься, как французы могли оказывать сопротивление в почти полностью разрушенном форту.

Правый каземат Бурж, к началу сражения его не успели оснастить артиллерией, вместо пушек в амбразуры установили пулеметы.

В марте 1916-го ещё просматривались контуры казармы, крепостная стена и главные ворота форта. Скоро от всего этого не останется и следа.

24 мая 1916 года в форт прибыл новый командант — майор Sylvian-Eugene Raynal, перенявший управление фортом на себя. Когда он прибыл в форт, ему открылась удручающая картина. Форт был переполнен солдатами, внутри стоял спертый, тяжелый воздух, скудные источники освещения создавали внутри полумрак, а стены и пол сотрясались от артиллерийских снарядов, падающих на крышу казармы. Туалеты были переполненными и их содержимое выливалось наружу в коридор, создавая ужасное зловоние. Информацию о запасах провизии и воды проверить было невозможно, связь внутри полностью отсутствовала, так как телефонный кабель был давно перебит. Оставались лишь четыре почтовых голубя для донесения информации из форта командованию французской армии.

Исторические фотографии, сделанные в коридорах форта Во во время верденского сражения, наглядно иллюстрируют те ужасные условия, в которых оборонялись защитники форта.

1 июня 1916 года немцы начали очередной штурм форта Во. К этому моменту в форту укрывались 400 французских солдат. Из западного каземата Бурж наблюдателями были замечены немецкие группы солдат, подбирающиеся к форту. По ним был открыт огонь из пулеметов, прикрывающий французских солдат, оказывающих сопротивление на подступах к форту. Вскоре стало понятно, что обороняться долго французы не смогут. И без того переполненный форт пополнялся очередными раненными и контуженными солдатами, которые подрывали моральный дух защитников форта. Когда стало очевидно, что надвигается штурм, командант Рейнал выступил перед солдатами и призвал их стоять до последнего. Вскоре интенсивность артиллерийского огня немцев усилилась до 2 000 снарядов в час, обрушивающихся на территорию форта и защитники форта приготовились к штурму, который должен был последовать после прекращения артобстрела.

1 июня в 4:00 утра немецкая артиллерия внезапно заглохла. Рейнал приказал занять защитные посты по периметру форта и открыть заградительный огонь. Но немцы были уже в крепостном рву и просачивались на территорию форта. Защитники на входах в казармы были вытеснены вглубь потерн ручными гранатами и крепостной ров оказался под контролем немцев. Следующую неделю внутри форта идут ожесточенные бои за каждый метр подземных ходов. Немцы атакуют огнеметами и гранатами, фортовые подземелья заполняются гарью и дымом от огнеметов, становится нечем дышать, а видимость падает до пары метров. Французы сооружают в проходах и коридорах баррикады и оказывают ожесточенное сопротивление. Из-за падения видимости применение огнеметов затрудняется и бои снова ведутся огнестрельным оружием и гранатами.

На следующих фотографиях исторической хроники запечатлен штурм форта Во немцами в июне 1916-го.

Несколько дней ни одна из сторон не может продвинуться дальше, устанавливается равновесие. 3 июня запасы воды у французов подходят к концу и дневная норма воды на солдата сокращается до 0,75 л. Еще несколько дней французы держатся, но финал неумолимо приближается. В резервуаре форта окончательно заканчивается вода и командант Рейнал дает команду 7 июня вывесить белый флаг. Немцы приостанавливают огонь и французы передают им письмо от команданта форта с предложением о капитуляции. В форт направляется лейтенант Мюллер, представляющий немецкую сторону, и вместе с командантом Рейналом подписывает договор о капитуляции.

В 7:00 утра 458 французских защитников форта Во покидают форт и переходят в плен к немцам. Внутри форта остаются дожидаться эвакуации 29 медиков и 87 раненых французских солдат, это было договорено в условиях капитуляции. Командант Рейнал последним покидает форт. Его доставляют к главнокомандующему 50-й пехотной дивизии немцев, где тот поздравляет команданта с героической обороной форта и выражает восхищение доблестью и стойкостью французских солдат. На что тот отвечает, что победили их не немцы, а жажда. К тому моменту в форту не осталось ни одного почтового голубя и новость о падении форта Во французы узнают от немецкого командования.

Во во время штурма форта за неделю боевых действий погибли около 5 000 солдат с обоих сторон. Так выглядел форт Во с воздуха после капитуляции.

После захвата форта немцы приступают к его восстановлению и размещают внутри опорный пункт фронта. Большие окна главной казармы замуровывают песчаником, в северо-восточной части прорывают потерну, чтобы обеспечить безопасный доступ внутрь форта, укрепляют казематы Бурж мешками с песком. Обследование также показало, что выдвижная башенка функционирует, но использовать её против французов было невозможно, поэтому в ней оборудовали сигнальный пост для передачи азбукой Морзе сообщений в соседний опорный пункт. В следующие месяцы форт служит немцам в качестве убежища для полевой пехоты, в нем размещают штаб, кухню и лазарет, а также создают резерв воды. Сразу после капитуляции французы начинают артиллерийский обстрел форта Во, который не наносит форту существенных повреждений.

Фотография форта Во, сделанная в марте 1916-го года.

То же место и тот же ракурс в 1919 году. В таком виде форт встретил завершение войны.

24 октября на верденском участке фронта начинается большое французское контрнаступление и линия фронта снова смещается к фортам Во и Дуамонт. К этому времени резервы немецкой армии сокращаются настолько, что они не в силах сдерживать наступление французов и те за неделю возвращают себе утраченные весной позиции. 24 октября французы захватывают форт Дуамон, а 3 ноября занимают форт Во, который немцы оставили без боя, предварительно взорвав все важные части форта. Взрывчатка была заложена в десяти самых важных точках сооружения, включая поворотную башенку, в которую заложили 80-килограммовый заряд. Перед тем, как покинуть форт, немцы забрали с собой все, что можно было унести, а что нельзя было — то уничтожили.

Французские послевоенные открытки, на которых запечатлен форт Во в том состоянии, в каком он был на момент окончания Первой мировой.

После ухода немцев французы приступают к восстановлению форта Во. Заново прорывают подземные галереи, на фундаменте взорванной башни сооружают пулеметную точку, ещё одну пулеметную точку оборудуют в наблюдательной башенке. Защищенный портал, ведущий в подземную систему размещают теперь в юго-восточной части форта. Одновременно форт соединяют 800-метровой подземной потерной с расположенным рядом подземным складом амуниции и боеприпасов. Наученные горьким опытом, в форту сооружают колодец. Общая протяжность подземных ходов теперь достигает 1380 метров и расположены они глубже, чем раньше.

На фото французские солдаты во вновь занятом форту Во 22 ноября 1916 года.

После окончания Первой мировой форт какое-то время продолжает оставаться важным военным объектом и французы продолжают его обустраивать. В начале 1930-х систему подземных ходов форта укрепляют бетоном, а также модернизируют технические системы форта. В то же время Франция начинает строить линию Мажино и строительные работы в форту Во останавливают, не доведя до конца. Форт утрачивает свое значение так как к тому времени граница Франции смещается на восток и укрепрайон Вердена теряет свое стратегическое значение.

Это была подробная историческая справка, которая важна для восприятия того, что вы увидите на следующих фотографиях.

01. К форту я подъехал вечером летнего дня ближе к закату и это было идеальное время для того, чтобы прочувствовать трагизм и героичность этого места.

02. Фортовые сооружения выглядят под стать остальным фортификационным объектам, оказавшимся в эпицентре битвы.

03. Облицовка казарм, в прошлом имеющих красивый и эстетичный внешний вид, начисто снесена артиллерией, обнажив внутренности стен, по которым можно изучать строение форта в разрезе.

04. В ходе верденского сражения форт сильно разрушался, тут же восстанавливался под постоянными артиллерийскими обстрелами из того, что было под рукой, два раза переходил от одной противоборствующей стороны к другой. Следы того кошмарного в истории форта 1916-го года, видны как на ладони.

05. По этим грудам бетона и песчаника очень трудно представить себе изначальный вид форта. От былой его четкой структуры не осталось и следа, крепостная стена, окружающая форт, была сровнена с землей артиллерией, многочисленные постройки форта, его капониры и боевые блоки были либо уничтожены, либо раскурочены до неузнаваемости артиллерийским огнем.

06. В настоящее время форт напоминает огромный склеп, которым и является по сути, если подумать о том, сколько тысяч человек расстались в этом месте со своими жизнями. Усиливают впечатление мемориальные таблички, размещенные на остатках фортового фасада.

07. Не лучшим образом выглядят сохранившиеся капониры и кофры форта Во.

08. Волнистая земля — характерная черта всей территории верденской битвы.

09. Столько артиллерийских снарядов на квадратный метр площади, сколько пришлось принять этой местности в 1916-м, не видела больше ни одна территория в мире ни до ни после 1916-го. Вся область верденского сражения и в настоящее время усеяна воронками от снарядов и выглядит примерно так, как на этих снимках.

10. Сооружения форта были связаны между собой системой подземных потерн. На фото один из выходов из подземной системы тоннелей наружу.

11. По раскуроченному капониру можно изучать историю модернизации форта. Песчаник и кирпич, из которых сооружены стены капонира, выдают, что форт начали строить до 1886 года, а бетонный защитный слой на крыше свидетельствует о модернизации фортификационного объекта в 1890-х годах.

12. На фото один из двух «казематов Бурж», которые были пристроены с обоих сторон от казармы в рамках модернизации форта в 1904—1905 годах. Подобные казематы являлись типовым проектом железобетонной огневой точки для размещения двух 75-мм пушек модели 1897. Каземат Бурж был принят на вооружение в 1899 году и до начала Первой мировой было построено 46 казематов этого проекта, которыми были усилены французские форты и увраже. Я уже показывал такой же каземат в рассказе про еще один объект Вердена - Ouvrage de Froideterre.

13. Внутри каземата установлена 75-мм пушка модели 1897, хотя во время боевых действий 1916-го на месте пушек стояли пулеметы.

14. Второй каземат Бурж, расположен справа от казармы. Оба каземата прекрасно сохранились, пережив мощнейшие артиллерийские обстрелы 1916 года и доказав тем самым, что за бетоном будущее фортификации.

15. Тут тоже установлены артиллерийские орудия, покажу их детальней в конце поста.

16. На крыше казармы какое-то сооружение, бывшее в прошлом, вероятно, лестницей из казармы на крышу. В настоящее время перехода в казарму там уже нет.

17. Предзакатное солнце освещает исковерканную землю на территории форта, создавая медитативную атмосферу, а господствующая вокруг тишина, нарушаемая лишь пением птиц, позволяет вдумчиво погрузиться в атмосферу места и представить себе все то, что пришлось пережить этой земле сотню лет назад.

18. Глубокому погружению в атмосферу уничтоженного форта способствовал тот факт, что я был единственным человеком в этом месте в этот вечер. До самого заката и наступления темноты вокруг кроме меня не было ни души.

19. Я бывал и в более страшных местах, например, в концентрационном лагере Освенцим, но из-за огромных потоков людей и атмосферы туристического балагана я совершенно ничего не почувствовал там и поэтому так и не написал пост про самый известный в мире концлагерь, хоть и собрал для поста фотоматериал. Здесь же была идеальная атмосфера одиночества и тишины, в которую я погрузился полностью и из памяти начали всплывать страницы из романов Ремарка с описанием полей битвы Первой мировой, а воображение начало рисовать картины произошедшего тут в 1916-м.

20. Этому способствовало также и то обстоятельство, что руины форта застыли во времени в том виде, в каком они встретили окончание войны.

21. Уцелевший наблюдательный бронекупол для наводки башенного артиллерийского орудия и корректировки огня.

22. Чуть в сторонке валяется единственная бронебашня форта, сорванная взрывом со своего места и отлетевшая в сторону на несколько метров от своего изначального места расположения.

23. Рядом с башней разбросаны осколки ее основания.

24. Башенка размещалась на этой бетонной основе, что видна на заднем плане. После того, как немцы её подорвали, французы оборудовали внутри пулеметную огневую точку. Толщину брони основания башни можно оценить по длине кроссовка, который я привел для масштаба.

25. Искореженный металл, раскуроченный бетон… и тут же рядышком со следами чудовищной бойни столетней давности зеленая травка, синее небо, пение птиц, теплый предзакатный свет и ощущение жизни, разлитое в воздухе этого прекрасного летнего вечера. Контрастная картина…

26. Наглядное напоминание о том, что любая война заканчивается, рубцы и раны зарастают и жизнь снова воцаряется там, где когда-то было царство смерти и разрушения. Только миллионы людей, отдавших свои жизни за имперские амбиции своих правителей, уже не вернуть никогда, как и тех, кто выжил, но вернулся домой инвалидом, и чья жизнь до конца дней была наполнена страданием и печалью.

27. Человечество не усвоило наглядный урок, который был преподнесен ему Верденским сражением и прочими кошмарами Первой мировой, так что вскоре история повторила этот урок ещё раз и в этот раз ещё более страшно и разрушительно.

28. Печальная правда любой войны в том, что она бессмысленна. Любая война заканчивается, воюющие стороны примиряются, иногда через годы, иногда через десятилетия, а солдат, отдавших свои жизни или ставших инвалидами в очередной мясорубке, никто и никогда не вспомнит, кроме близких и родных. Человеческая память так устроена, что она стирает все негативные воспоминания, весь тяжелый багаж прошлого, чтобы человек мог жить настоящим и наслаждаться жизнью, а не скорбить по былым утратам.

29. Но помнить нужно, хотя бы ради того, чтобы не допустить подобного в будущем. Поэтому такие нетронутые места боевых действий, как поле боя под Верденом, наглядно демонстрирующие всю разрушительную суть войны, неимоверно важны. Это живая история, застывшая во времени и здорово, когда есть возможность приехать сюда, сесть на травку рядом с бетонными обломками и посеченными осколками бронекуполами, смотреть на закат солнца и в своем воображении оживлять страницы прочитанных книг о той давно забытой войне.

30. И радоваться этому теплому летнему дню, мирному пейзажу на горизонте, тем возможностям для путешествий, познания и роста, которые предоставляет нашему поколению новое время. И хочется верить, что фабрики смерти такие как Верденское поле боя, Сталинградская битва, Освенцим или Хиросима навсегда останутся в том кошмарном ХХ веке — веке войн, тоталитаризма и концлагерей.

31. Такие мысли посещали меня в этот теплый летний вечер, который я провел, созерцая красивый солнечный закат на руинах одного из верденских фортов.

32. Я много видел реликтов обоих мировых войн, посетил множество атмосферных объектов, но предзакатный форт Во произвел на меня очень сильное впечатление в тот вечер, чему способствовали вышеперечисленные факторы. Настолько сильное, что при написании этого поста мне захотелось передать то лирическое настроение, которым была пропитана эта вечерняя прогулка в лучах заходящего солнца.

33. Над руинами форта развивается французский флаг в память о героизме французов, оборонявших свою родину в нечеловеческих условиях.

34. Еще какое-то время я сижу на крыше фортовой казармы, любуясь оранжево-красной палитрой на горизонте и думаю о своем.

35. Затем, когда горизонт тускнеет, спускаюсь вниз к одиноко стоящему на парковке перед фортом автомобилю, который сегодня заменит мне отель и готовлюсь ко сну, чтобы с утра, когда откроется музей, совершить прогулку по фортовым подземельям.

36. Утром следующего дня я оказался внутри фортовой казармы. Так выглядит её главный коридор.

37. Восстановленные интерьеры казарменных помещений с оригинальными кроватями.

38. Еще один вид двухъярусных кроватей, типовых для французских фортификационных сооружений начала прошлого века.

39. Такие же кровати я видел в заброшенном Ouvrage Froideterre.

40. Музейный зал в одном из казарменных помещений с экспозицией, посвященной истории форта и битве под Верденом.

41. В центре экспозиции артиллерийское орудие.

42. Рабочий пост команданта Рейнала, командующего обороной форта в самые сложные дни.

43. За столом сидит фигура команданта, судя по историческим фотографиям, имеющая сходство с оригиналом.

Так командант Рейнал выглядел в момент пленения немцами.

44. Не все помещения казарменной части доступны к посещению, некоторые ходы закрыты решетчатыми дверьми.

45. За одной из дверью спуск вниз в тоннельную систему, где установлен крест в память о погибших на этом месте то ли французах то ли немцах.

46. В первую неделю июня 1916-го форт превратился в поле боя, где за каждый метр пространства точилась ожесточенная борьба, уносящая сотни жизней ежедневно. Отсюда большое количество мемориалов в казематах.

47. Коридоры фортовой казармы очень атмосферны и мрачно-живописны. Именно благодаря этой мрачноватой и таинственной эстетике я в свое время увлекся фортификацией.

48. Фортовый лазарет.

49. С экспозицией, демонстрирующей размещение раненых солдат на носилках.

50. Комната команданта форта. Он единственный, кто располагал личным пространством в этом месте.

51. Не знаю, оригинальна ли установленная тут мебель или взята с других более уцелевших фортов Вердена?

52. Телефонный каземат, оказавшийся бесполезным в самые важные дни обороны по причине разрушения телефонного кабеля.

53. Внутри, судя по всему, остатки оригинального оборудования.

54. Ну как оборудования… парочка изоляторов, телефонные провода да деревянная коробка — вот и все, что дошло до нашего времени из оборудования каземата.

Примерно так выглядели связисты и телефонное оборудование форта. Снимок переснял с информационной таблички.

55. Спускаюсь в потерну, ведущую в северо-восточный кофр.

56. Вот это место на схеме форта.

57. Внутри потерны сооружены баррикады из песчаника — отголосок боев июня 1916-го.

58. Качество работ выдает то, что строили их в спешке из того, что было под рукой. Вероятно, для получения материала для постройки баррикад, разобрали парочку стен.

59. По пути к кофру прохожу парочку помещений, в одном из которых расположен выход наружу. Стены испещрены выбоинами, хранящими следы боев.

60. Вход в какое-то небольшое и пустое помещение с оригинальной, судя по ее состоянию, деревянной дверью.

61. Дальше потерна ведущая в кофр перекрыта решетчатой дверью, которая оказалась заперта. К сожалению, доступная для осмотра посетителям часть форта довольно ограничена.

62. Возвращаюсь обратно, справа на снимке виден туалет форта. С санитарными помещениями в горячий период 1916-го, как мы помним из истории, тоже возникли проблемы.

63. Пять мест в туалете явно мало на четыре сотни размещенных внутри форта солдат.

64. Оригинальная надпись, указывающая направление к туалету.

65. Баррикады в коридорах и следы боев на стенах.

66. К сожалению, туристическая часть форта очень небольшая и ее можно осмотреть за полчаса. Но и стоимость входного билета символическая. Я купил комбинированный билет на посещение фортов Во и соседнего Дуамонт и обошелся мне он всего в 5 евро. На снимке главная потерна форта и она же на исторической фотографии 1916 года.

67. Последним помещением, доступным для посещения в форту Во, стал каземат Бурж с установленными в нем двумя 75-мм пушками модели 1897.

68. Эти пушки были революционными в момент своего появления так как имели гидропневматический тормоз отката и ряд новшеств, обеспечивших им самое широкое применение на полях и в казематах Первой мировой. Конструкция пушек оказалась настолько удачной, что немцы активно применяли трофейные орудия этой модели на протяжении Второй мировой.

69. Скорость стрельбы этих пушек составляла 20 выстрелов в минуту и могла быть увеличена опытным расчетом до 30 в минуту, то есть на перезарядку отводилось всего лишь две-три секунды.

70. Когда я подходил к орудиям, из каземата раздался птичий щебет. Оказалось, что где-то внутри каземата парочка птичек свили себе гнездо и теперь очень переживали по поводу визита в их обитель незваного гостя.

71. Видимо, музейный форт не посещают толпы туристов, раз тут так свободно чувствуют себя природа. В этот мой визит я был единственным посетителем.

72. Есть что-то символичное в том, как место, которое в прошлом видело столько смертей и разрушений, теперь является колыбелью новой жизни.

73. Новая жизнь на ржавых орудиях убийства…Прямо картинка на тему «Прощай оружие», которой я пожалуй закончу этот большой пост, которым я постарался передать атмосферу и настроение, в котором произошло мое знакомство с самым известным фортом Вердена.

Больше исторических снимков, а также фотографии с закрытых для туристов участков форта можно посмотреть по ссылке.

Автор: technolirik

Источник: nstarikov.ru