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В Казани построен новый Ту-160

18:27. 18 ноября 2017 Просмотров - 406 Нет комментариев Опубликовал:

Бомбардировщик собран из советского задела

вот же проклятый совок и когда он только кончится! (

В Казани построен новый Ту-160

В четверг на Казанском авиационном заводе (входит в подконтрольный ОАК «Туполев») состоялась церемония выкатки на летно-испытательную станцию нового достроенного стратегического бомбардировщика Ту-160М

В Казани построен новый Ту-160

Неокрашенный самолёт выкатили из нового ангара, построенного по программе модернизации завода. На фото видны открытые створки большого отсека вооружений ракетоносца

В Казани построен новый Ту-160

Ту-160 с серийным номером 804 начали собирать еще в советское время, но он был законсервирован в 1992 г. Всего с 1992 г. на заводе был задел по четырем Ту-160, два из них достроили в 2000 и 2008 гг.

В Казани построен новый Ту-160

В 2015 г Минобороны объявило, что оно закажет 50 модернизированных самолетов Ту-160М2. Показанный сегодня в Казани самолет построен с целью показать возможности серийного производства, кроме того, на нем отрабатывается ряд систем (в том числе модернизированные двигатели) Ту-160М2

В Казани построен новый Ту-160

Замминистра обороны Юрий Борисов заявил недавно, что, когда программа Ту-160М2 заработает на полную мощность, казанский авиазавод станет одним из крупнейших предприятий города с годовым объемом производства в десятки миллиардов рублей.

В Казани построен новый Ту-160

Общая стоимость программы Ту-160М2 составит, по ряду оценок, сотни миллиардов рублей, а стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также инвестиции в производство — десятки миллиардов рублей

В Казани построен новый Ту-160

В советское время построили 33 Ту-160 (включая опытные и предсерийные). В 1992 г. на территории России осталось лишь шесть таких машин, а на Украине — 19. В 1999 г. Украина передала в обмен на списание долга за газ восемь Ту-160, остальные были разделаны на средства помощи США. Сейчас на вооружении ВКС России находится 15 Ту-160 (еще один был потерян в катастрофе)

В Казани построен новый Ту-160

Ту-160 был впервые использован в военных действиях в 2015 г — с него запускались крылатые ракеты по стационарным целям в Сирии

В Казани построен новый Ту-160

Ту-160 составляют основу дальней авиации — одной из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями

Источник: nnm.me

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