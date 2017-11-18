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Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

18:26. 18 ноября 2017 Просмотров - 550 Нет комментариев Опубликовал:

Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

Накануне немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований решил опубликовать данные своего опроса, который был проведен в Крыму более шести месяцев назад.

Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

По мнению некоторых специалистов, такая долгая задержка была вызвана тем, что немецкие специалисты неоднократно проверяли полученные данные, а также проводили уточняющие мероприятия, подтверждающие подлинность полученной информации.

Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

В итоге, как говорится в опубликованных данных, почти 79% жителей полуострова проголосовали бы сейчас за вхождение в состав России, если бы проводился повторный референдум. При этом своём мнение на противоположное, судя по статистике, изменили бы лишь 2,4% крымчан.

Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

Ко всему прочему, 62,7% ответили, что считают домом то место, где они сейчас живут. Об Украине подобное заявили лишь 0,9% опрошенных.

Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

Судя по официальному комментарию, больше всего немецких исследователей поразили ответы респондентов, рассказывающие о сложности поездок в другие регионы Украины с крымским паспортом. Так, 93% крымчан описали возникшие проблемы, так как Киев наделил статусом «нерезидента» даже тех жителей Крыма, которые сохранили гражданство Украины.

Источник: nnm.me

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