Европа полгода скрывала результаты опроса жителей Крыма

Накануне немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований решил опубликовать данные своего опроса, который был проведен в Крыму более шести месяцев назад.

По мнению некоторых специалистов, такая долгая задержка была вызвана тем, что немецкие специалисты неоднократно проверяли полученные данные, а также проводили уточняющие мероприятия, подтверждающие подлинность полученной информации.

В итоге, как говорится в опубликованных данных, почти 79% жителей полуострова проголосовали бы сейчас за вхождение в состав России, если бы проводился повторный референдум. При этом своём мнение на противоположное, судя по статистике, изменили бы лишь 2,4% крымчан.

Ко всему прочему, 62,7% ответили, что считают домом то место, где они сейчас живут. Об Украине подобное заявили лишь 0,9% опрошенных.

Судя по официальному комментарию, больше всего немецких исследователей поразили ответы респондентов, рассказывающие о сложности поездок в другие регионы Украины с крымским паспортом. Так, 93% крымчан описали возникшие проблемы, так как Киев наделил статусом «нерезидента» даже тех жителей Крыма, которые сохранили гражданство Украины.

Источник: nnm.me