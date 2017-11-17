Сверхточное приводнение «Аполлонов» – ещё одно звено лунного блефа?!

(Как защитник НАСА Ю. Красильников отвечает на вопросы.)

Ю.К. : Данные о точности приводнения «Аполлонов» есть в таблице [2]. Точность – от 0.6 до 3 морских миль, т.е. где-то от 1 до 5.5 км. Точность отечественных аппаратов – дело темное… и сейчас таких данных не видел. Можно лишь сказать, что в "Союзах" того времени компьютеров не было. А аполлоновский компьютер рулил аппаратом на всем протяжении спуска в атмосфере.

Metalеn : Где можно узнать объяснение разницы в точности приземления «Аполлонов» и отечественных спускаемых аппаратов, если она есть, конечно. А то говорят, эта точность отличается на порядок. Спасибо. И заодно, что там с соответствующей точностью СА "Джемини".

Коллега написал мне: « Ю. Красильников [1] привёл данные по точности приводнения «Аполлонов» в сравнении с «Джемини»». Открываем указанную ссылку и читаем постинг известного защитника НАСА Ю.Красильникова, в котором он разъясняет «что есть что» корреспонденту, выступающему под ником «Metalen»:



Про «Джеминаи» – смотрим на [3]: «Джеминай-3» – промах в 111 км (первая проба),4-й – промах 81 км,5-й – промах в 169 км,6-й – 13 км,7-й – 12.2 км,8-й – 2 км,9-й – 0.7 км, 10-й – 6.3 км,11-й – 4.9 км,12-й – 4.8 км. Т.е. вначале были чудеса, но потом пристрелялись, и точность была на уровне «Аполлонов»».

Для многих читателей будет нелишне узнать, а почему вообще Metalen интересуется точностью приводнения кораблей, уже 40 лет как вышедших из употребления? Чтобы ввести в курс дела, приведу сначала отрывок из главы 24 книги [4], на правах автора переработанный с учётом выступления Ю. Красильникова.

По данным НАСА [2], «лунные» «Аполлоны» №№ 8,10-17 приводнились с отклонениями от расчётных точек в 2,5; 2,4; 3; 3,6; 1,8; 1; 1,8; 5,4; и 1,8 км соответственно; в среднем ± 2 км. То есть круг попадания для «Аполлонов» был якобы исключительно мал – 4 км в диаметре.

Наши проверенные «Союзы» даже сейчас, 40 лет спустя совершают посадку раз в десять менее точно илл.1), хотя траектории спуска «Аполлонов» и «Союзов» по своей физической сути одинаковы. Это очень странно.



Правда, защитники любят повторять по каждому поводу миф о безусловном техническом превосходстве Америки, но в отношении пилотируемой космонавтики этот миф выглядит особенно сомнительным.



Дело в том, что так расхваливаемые Ю.Красильниковым «Джемини» и «Аполлоны» оказались бесплодными и наследников не оставили. Отказавшись от них, американцы сделали ставку на челноки.



Сейчас, по многим сообщениям, американцы собираются отказываться от челноков и вновь приступить к созданию космических кораблей. Это говорит о том, что американцы не смогли добиться желаемого результата ни на одном из указанных направлений. Вот и шарахаются от одного к другому. 17 тел погибших американских астронавтов остались на этом извилистом пути (3 – сгорели в «Аполлоне», 14 – погибли при катастрофах двух челноков). По этой печальной статистике американцы в несколько раз «опередили» СССР.

Уникальные достижения и выдающиеся прорывы немногих через некоторое время становятся достоянием многих. То, что 40 лет назад было под силу только сверхдержавам США и СССР, делают уже многие страны. Свои спутники своими ракетами запустили около десятка больших и малых стран. Они же успешно создают ядерное оружие. Когда-то отсталый Китай запустил человека в космос и завалил мировой рынок товарами, создаваемыми на базе новых технологий.



Компьютеризация охватила весь мир – от сложнейших технических систем до прилавков магазинов. Не стояла на месте и советская (ныне российская) ракетно-космическая техника. Советские ракеты попадали в цель с расстояния в тысячи километров не хуже, чем их американские аналоги.



Постоянно совершенствовались корабли «Союз». В настоящее время они – основное транспортное средство для доставки космонавтов на международную космическую станцию.



Но несмотря на все усовершенствования, несмотря на всеобщую компьютеризацию и на богатейший практический опыт более чем 100 посадок [5], «Союзы» почему-то не могут достигнуть той точности посадки, которую НАСА назвала для «Аполлонов».

На самом деле, согласно версии автора книги [4] и работам других скептиков, астронавты «лунных» «Аполлонов» не улетали в космос и соответственно не возвращались на Землю. А цифры точности приводнения специалисты НАСА сфантазировали с расчётом на будущий прогресс.



Эта очередная выдумка понадобилась, чтобы ни у кого не возникало сомнения в абсолютном техническом превосходстве Америки, и, как следствие, в реальности полётов на Луну. Наверное, не один советский специалист подумал: «вот ведь как американцы точно приводняют свои «Аполлоны»! Не зря они смогли высадиться на Луну, а мы нет».



Американцы же, очевидно, рассчитывали, что со временем точность посадки действительно достигнет значения ± 4 км и тогда можно будет сказать: «Вот видите, а мы сажали свои «Аполлоны» с такой точностью ещё 40 лет назад». Однако прогресс в точности посадки так и остановился на цифре примерно в 10 раз большей. Но это стало ясно через десятилетия.

Закончим это введение в тему интересным юмором одного из скептиков [6]:

Вопрос: «Докажите, что Гагарин летал в космос. Вы его там видели? Какие есть тому физические доказательства, которые невозможно было подделать?»

Ответ: «Люди в космос летали, летают и будут летать – это банальное, давным-давно рутинное действие. Скажем, когда-то люди впервые прыгнули в высоту на 1.80. И теперь разрядники в секциях легко это делают на тренировках. И обсуждать те или иные прыжки – даже самые первые – не интересно. Их реальность самоочевидна.

Другое дело, если б я заявил, что взял на тренировке 40 лет назад ровно 3 метра в высоту. Предъявлю одежду, в которой прыгал, загипсованную вмятину в песочной яме, и пару видео – фрагментов. На одной крупным планом перелетаю через планку (землю не видно), на другой падаю в песок.



Причем, никого из чужих при самом прыжке не было. Только сват и брат, которые божатся, что, мол, точно прыгнул! Однако с тех пор выше, чем на 2.00, я уже не прыгал. И все другие спортсмены почему-то не могут приблизиться к той моей "фактической" высоте. Стоит им поднять планку на 2.30, как начинают почти все сбивать. Ну, а их нынешний мировой рекорд (2.45, кажется?) вызывает у меня лишь снисходительный смех. Слабаки! Это и есть высадка на Луну».

Вот какие серьёзные выводы следуют из сопоставления названной точности посадок «Аполлонов» и реальной точности посадок «Союзов». С учётом этого приступим к анализу ответа Ю. Красильникова.

«Точность отечественных аппаратов – дело темное… и сейчас таких данных не видел» – пишет защитник. Между тем, достаточно набрать, например, в «Яндексе» слова «корабль союз точность приземления», чтобы найти ту самую «точность отечественных аппаратов». Так, в [7] указана точность посадки первых «Союзов»: 50-60 км». Автор этой статьи консультировался у специалистов, какова сейчас эта точность. Оказывается она примерно такой и осталась.

Почему же технический прогресс почти не подействовал на точность посадки «Союзов», хотя с компьютерами для управления сейчас ни у кого проблем нет? Дело в том, что точность посадки кораблей определяется не количеством и качеством компьютеров в корабле, а другими факторами.



Например, когда космическая скорость наконец-то гасится за счёт торможения в плотных слоях атмосферы, то включается новый источник неточности. Это спуск на парашютах (илл.2). Если бы парашюты спускаемых аппаратов были бы снабжены пропеллерами или реактивными движками, то этой стадией спуска гипотетически можно было бы управлять.



Но о таком управлении «на всём протяжении спуска в атмосферу» пишет только Ю. Красильников.



А пока что спуском на парашютах управляет только ветер и специалисты думают над тем, как бы уменьшить этот участок спуска.

Так, через 30 лет после полётов первых «Союзов» в 1999 году разработчики нового усовершенствованного «Союза – ТМС» при утверждении эскизного проекта заботились о снижении «высоты ввода в действие парашютных систем для повышения точности приземления» [8].



А разработчики нового российского орбитального корабля «Русь» решили вообще отказаться от парашютов. Он будет совершать посадку с помощью только ракетных двигателей» [9]. И обо всём этом рассказано в Интернете.

Трудно представить, чтобы маститый защитник не умел пользоваться Интернетом. Судя по его активности на форумах, он с ним не расстаётся. Почему же нужную информацию о «Джемини» и «Аполлонах» защитник сообщил, а о «Союзах» – нет? Полуправда, самая эффективная форма лжи.



Потому что если убедить того же Metalеn, что данных по точности посадки «Союзов» нет, то тогда не с чем сравнивать названную точность посадки «Аполлонов» и соответствующие подозрения с НАСА снимаются.



Опытный защитник использует только те данные, которые идут на пользу его подзащитному. И НАСА высоко ценит такую деятельность своих защитников.



Не зря добровольный помощник НАСА Ю. Красильников – «свой человек» на самых престижных лунных сайтах НАСА [10].

Ссылки:

1. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:2105-130#3042 К моменту написания статьи этот постинг был снят с сайта. Коллега помог автору найти этот постинг в кэше гугла. См. прилагаемую ниже иллюстрацию, которую можно легко увеличить на компьютере.



2. http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_18-40_Entry_S…_and_Recovery.htm

3. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/gemini.html

4. Попов А.И. «Американцы на Луне: великий прорыв или космическая афёра?», М., «Вече», 2009., с.с. 5-21, 208, 242-252.

5. http://tvroscosmos.ru/?page=start100

6. http://kasparovchess.crestbook.com/viewtopic.php?pid=306988#p306988

7. В.Е.Гудилин. КК "Союз", "Союз Т", "Союз ТМ" http://www.buran.ru/htm/gud%2023.htm

«При спуске с орбиты эти величины позволяли снизить перегрузки до 3-4 единиц и обеспечить точность посадки в пределах 50-60 км».

8. http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/234/37.shtml Легендарный корабль «Союз». Окончание. С. Шамсутдинов. «Новости космонавтики». № 7, 2002 «Союз ТММ» и «Союз ТМС» – корабли будущего: «должны быть выполнены следующие основные мероприятия: – снижение высоты ввода в действие парашютных систем для повышения точности приземления (15–20 км по радиусу круга суммарного разброса точек посадки)».

9. http://news.mail.ru/society/2521962/

10. http://www.hq.nasa.gov/alsj/frame.html Apollo 11 Image Libs. AS11-40-5940/1 Red-Blue Anaglyph by Yuri Krasilnikov.

Илл.1 – автор, Илл.2 – ap15-S71-41999, http://space.rin.ru/cgi-bin/news.pl?id=153057; http://www.kp.ru/daily/24275/471927/

Попов А.И.,

доктор физико-математических наук