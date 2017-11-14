Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, События

Тридцать сребреников не на пользу пошли тебе… Украина

15:52. 14 ноября 2017 Просмотров - 263 Нет комментариев Опубликовал:

ан укр

Украина не утратила надежды на вступление в состав Евросоюза. Это стало бы окончательной победой новой украинской власти, пытающейся убедить население страны, что все было не зря. Не зря убивали на евромайдане, терпели коррупцию и разгул олигархов. Не зря превратили родину в подобие европейской помойки и уничтожали своих же граждан на Донбассе. Не зря…

В Европе же не торопятся принимать новых членов в свой якобы дружный и сплоченный коллектив, из которого уже когти рвет Великобритания и еще парочка других стран посматривает в сторону выхода. Проблем у Брюсселя много: с финансами, с санкциями, с необходимостью модернизировать свою инфраструктуру. Украина этого не видит. Зачем Киеву знать об этом?

Главное, получить желанный билетик на вход и заявить, что украинцы «Це Европа». Потому и продолжает настойчиво теребить европейских политиков, требуя создать Украине хорошую репутацию среди граждан стран ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призывает ради этого «промыть мозги» украинцам и европейцам «хорошими и даже скучными» новостями о Незалежной. Цель – они должны активно поддерживать евроинтеграцию. При создании позитивного имиджа Украины процесс ускорится.

И это уже интересно. Где Европа найдет хорошие и тем более скучные новости об Украине, когда там такой цирк новая власть устроила?

Цены на газ для населения выросли в шесть раз, среднегодовой доход обычной украинской семьи в два раза упал. АТО не закончилось, люди гибнут, да еще несут небоевые потери, уходя на тот свет из-за алкоголизма, ужасного питания или безумных сослуживцев. Власть в Киеве же постоянно требует денег, вооружения, военной техники, санкций против России.

Проще вообще не освещать ситуацию на Украине, чем пытаться найти «скучные» новости. И ведь при этом Брюссель требует, что украинские власти выполняли и дальше соглашение об ассоциации в рамках программы «Восточное партнерство». И насколько же коротка память украинских партийных функционеров, проглотивших в начале осени оскорбление Юнкера и польского представителя, что просто диву даешься.

Петр Порошенко на радостях, что заявлял?

А что услышал в ответ от «европейских товарищей»?

По этому поводу уже высказались и украинский политолог, и нардеп Евгений Мураев, отметившие нежелание Брюсселя признавать Украину равной себе:

Как видите, бесполезно промывать мозги украинцам и европейцам, когда видные политики в Евросоюзе не желают признавать Украину равноценной им державой. Какой общий путь? Европа всегда считала, что на Востоке туземцы, варвары и дикари. И неважно, что сами никогда не могли похвастаться уровнем цивилизации и приверженностью к истинной демократии. Главное, они верят в этот бред и смотрят на остальных свысока.

Украина через предательство России ничего не выиграла на Западе. Проигрыш очевиден. И речь идет не только о том, что «светлое будущее» по европейским лекалам не стало реальностью. Просто на лжи будущего не построить.

Метки: Война на Украина, евросоюз / сша / украина, новости / россия / украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
... же деле властители соседней страны, пользуясь благоприятной для них геополитической конъюнктурой... вот так - именно из корысти. Тридцать сребреников или, там, «бочка варенья да... кончились деньги, сыновья славных отцов пошли на преступление. После этой статьи...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...назад сулили не каких-нибудь тридцать сребреников, а целых полтора миллиарда... была включена радиостанция и пошла трансляция на весь мир... технологий похоже не пошло нам на пользу. Просто жизнь все...из фильма «гладиатор».Все тридцать лет моего правления Рим ...
КАК ЛИБЕРАЛЫ МАНИПУЛИРУЮТ НАМИ. ЧАСТЬ 1.
...фискальной платы в 30 сребреников, чтобы создать полновесный христианский.... Здесь сознательн­о пошли на поистине богоборчес­кое...не ссылаясь на Фрейда) пользовались в своей эффективной пропаганде ...миру либеральной экономики. Сто тридцать три года западные, и...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
... счет ничего, кроме тридцати сребреников, приведут Украину к союзу ...лет как в буквальном смысле пошла по рукам. Как известно..., что арендатор фактически землей пользуется, а договор не заключил... Армагеддона уже через двадцать-тридцать лет.Цитата: из ежегодного...
Кто и почему убил Линкольна и Александра II
..., что Соединенные Штаты пошли на самое постыдное деяние...Бенедита Арнольда за «30 сребреников».Давайте обратимся к заявлению...окончательным, чтобы извлечь максимальную пользу. Личность Линкольна не ...-редактор газеты «Таймс» «Тридцать лет спустя»).Да. Это было...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>