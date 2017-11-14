Тридцать сребреников не на пользу пошли тебе… Украина

Украина не утратила надежды на вступление в состав Евросоюза. Это стало бы окончательной победой новой украинской власти, пытающейся убедить население страны, что все было не зря. Не зря убивали на евромайдане, терпели коррупцию и разгул олигархов. Не зря превратили родину в подобие европейской помойки и уничтожали своих же граждан на Донбассе. Не зря…

В Европе же не торопятся принимать новых членов в свой якобы дружный и сплоченный коллектив, из которого уже когти рвет Великобритания и еще парочка других стран посматривает в сторону выхода. Проблем у Брюсселя много: с финансами, с санкциями, с необходимостью модернизировать свою инфраструктуру. Украина этого не видит. Зачем Киеву знать об этом?

Главное, получить желанный билетик на вход и заявить, что украинцы «Це Европа». Потому и продолжает настойчиво теребить европейских политиков, требуя создать Украине хорошую репутацию среди граждан стран ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призывает ради этого «промыть мозги» украинцам и европейцам «хорошими и даже скучными» новостями о Незалежной. Цель – они должны активно поддерживать евроинтеграцию. При создании позитивного имиджа Украины процесс ускорится.

И это уже интересно. Где Европа найдет хорошие и тем более скучные новости об Украине, когда там такой цирк новая власть устроила?

Цены на газ для населения выросли в шесть раз, среднегодовой доход обычной украинской семьи в два раза упал. АТО не закончилось, люди гибнут, да еще несут небоевые потери, уходя на тот свет из-за алкоголизма, ужасного питания или безумных сослуживцев. Власть в Киеве же постоянно требует денег, вооружения, военной техники, санкций против России.

Проще вообще не освещать ситуацию на Украине, чем пытаться найти «скучные» новости. И ведь при этом Брюссель требует, что украинские власти выполняли и дальше соглашение об ассоциации в рамках программы «Восточное партнерство». И насколько же коротка память украинских партийных функционеров, проглотивших в начале осени оскорбление Юнкера и польского представителя, что просто диву даешься.

Петр Порошенко на радостях, что заявлял?

А что услышал в ответ от «европейских товарищей»?

По этому поводу уже высказались и украинский политолог, и нардеп Евгений Мураев, отметившие нежелание Брюсселя признавать Украину равной себе:

Как видите, бесполезно промывать мозги украинцам и европейцам, когда видные политики в Евросоюзе не желают признавать Украину равноценной им державой. Какой общий путь? Европа всегда считала, что на Востоке туземцы, варвары и дикари. И неважно, что сами никогда не могли похвастаться уровнем цивилизации и приверженностью к истинной демократии. Главное, они верят в этот бред и смотрят на остальных свысока.

Украина через предательство России ничего не выиграла на Западе. Проигрыш очевиден. И речь идет не только о том, что «светлое будущее» по европейским лекалам не стало реальностью. Просто на лжи будущего не построить.