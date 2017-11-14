Глупость или измена? Война с Советской и Российской историей, “руками” центральных телеканалов и “ливерного сообщества”?!
После признания СССР "преступным государством", будут пересмотрены и итоги нашей победы в Великой Отечественной войне - это "план" российского "ливерого сообщества"???
До президентских выборов в России остается меньше полугода, в разгаре холодная война. Внешнее давление на страну возрастает, идет постоянная информационная агрессия, военные провокации, дипломатическое давление, ущемление российских СМИ за рубежом. Международному сообществу формируют образ России как беспринципного, безжалостного агрессивного государства. Экономика оставляет желать лучшего.
В этот момент, когда весь Запад объединился против нас, внутри страны запускается целый ряд мощных информационных диверсий. В свет вышли сериалы «Демон революции», «Троцкий», кинофильм «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» и другие фильмы и передачи. Да, это именно диверсии, потому что данные работы не просто художественное или «документальное» кино, а информационный продукт, очерняющий достоинство и историческую память граждан России.
Конечно, можно сказать, что имеет место творческое отступление от реальных событий при сохранении исторической правды, но это не так. За основу этих произведений, под разговор о кропотливом исследовании документов, сознательно берутся грубые фальшивки и исторические мифы. И в открытую говорится, что лидеры русской революции — кровавые палачи. Кинолубку вторят псевдоэксперты, навязывая стране мнение о неполноценности русской истории под видом долго скрываемой правды.
Чтобы не быть голословным, приведу пример - в документальном фильме «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» человек, который считает себя историком, а именно Максим Кузахметов, говоря о Сталине, объясняет мотивы поступков главы государства «местью» и «наслаждением чужими страданиями».
То, что это не исторический подход, объяснять не надо. Но то, что он создает ложный образ одного из сильнейших политиков ХХ века — это факт. С его слов получается, что Сталин был сумасшедший садист. Сталин — сложная фигура, никто с этим не спорит. Но он же не сумасшедший, который ради своего удовольствия мог издеваться и мучить людей!
Такие голословные обвинения — удобный инструмент и рассчитаны на иррациональное восприятие. После такой эмоциональной накачки, под причитания о кровавом тиране, который терзал всех ради удовольствия и наслаждался чужой болью, у зрителя постепенно отключается критическое восприятие информации. Его уводит с территории рассудочной оценки, логики и поиска закономерности событий, в сферу чисто эмоционального восприятия, которая не требует аргументации и доказательств. После этого человек может поверить в любое мошенничество.
Но на этом Кузахметов не останавливается, дальше он говорит, что «Троцкий — такой же [по контексту как и Сталин] преступник против человечества». Вот она — главная идея данного информационного продукта, обоснование того, что СССР создавали кровавые преступники, а значит, и государство с самого начала было преступным.
Следующим шагом после признания СССР преступным государством будет пересмотр итогов нашей победы в Великой Отечественной войне и обоснование того, что фашизм пал жертвой кровавого коммунизма. Наши прадеды и деды — это убийцы несчастных немцев, которые пришли в Россию освободить народ от большевиков.
К тому же, сооружается классическая ловушка: если вы не осуждаете советский период, значит вы поддерживаете террор.
Но это все изначально ложь!
Вот и возникает вопрос: зачем раскалывают российское общество перед выборами? Сначала попытались стравить между собой православных верующих и светское население, раздувая рукотворный конфликт вокруг фильма «Матильда». Теперь общество раскалывают, агрессивно очерняя советский период истории. Исторических деятелей подменяют карикатурными образами, не имеющими ничего общего с реальными фигурами. И все это прикрывается фиговым листком под названием «художественная интерпретация».
Кроме того, война с нашей историей ведется на деньги и руками "некоторых чиновников" нашего же государства.
В период международной осады России, работу по расколу гражданского общества могут вести только предатели или невменяемые люди.
Создатели и участники этих провокационных фильмов наверняка знакомы с результатами социологического исследования АКСИО, в котором участвовали сотни тысяч человек. Напомню, что результаты опроса показали, что более 85% населения страны имеют просоветские взгляды и дорожат советским периодом нашей истории. В этой ситуации проводимая война с российской историей — это открытый плевок в лицо российского общества.
И "в догонку", по этой "теме" ...
"Ливерные рогатые, парнокопытные из семейства полорогих" призывают бойкотировать компанию «Сима-Ленд» из-за сувениров со Сталиным.
- Екатеринбургские пользователи социальных сетей негодуют по поводу появления в ассортименте гипермаркета «Сима-Ленд» сувениров с изображением Генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Они призывают екатеринбуржцев бойкотировать магазин до тех пор, пока товары с изображением советского вождя не будут изъяты из продажи, а руководство не принесет извинений покупателям.
«Друзья, узнав сегодня, что торговый центр Сима-ленд продает подарочные пакетики с фото Сталина, желающего "всем счастья“, решил объявить свою личную гражданскую акцию: „2018 год без Сима-ленд“. Я хочу, чтобы люди, считающие подобные вещи „милыми, невинными шалостями“ поняли, что у граждан еще есть остатки достоинства, есть черта, за которую мы не позволим заходить. Мы помним о том уроне, который нанес сталинизм нашей нации, помним невинные жертвы террора и помним имена виновных палачей. Не настаиваю, но призываю поддержать акцию и не посещать этот торговый центр до тех пор, пока руководство не исправит своей „оплошности“ и не принесет публичных извинений», — написал в Facebook старший преподаватель кафедры социологии УрФУ Дмитрий Трынов.
Его поддержал общественник и политолог Дмитрий Москвин. «Я никогда не был в этом торговом заведении. И призываю присоединиться к акции Дмитрия всех екатеринбуржцев, кто сохранил еще чувство достоинства и совесть», — заявил он.
«В Сима-ленд больше не пойду, скидочную карту выкину в мусор. Хозяева совсем спятили, выставив на витрины товары с изображением главного палача и мерзавца нашей многострадальной страны», — добавил политолог Александр Предеин.
https://www.uralweb.ru/news/society/481404.html
Три либеральных поца не пойдут в крупнейшую оптовую компанию региона?! Граждане насмотрелись на "гражданские акции" нацистов на Украине и воспылали жаждой десоветизации. Ну ну. Убрать из продажи и извиниться ))) Там только из-за чистоты воздуха в торговых залах прирастет покупателей втрое.
А в целом - Сима-Ленд контора не просто мощная, там еще и люди с правильными понятиями. И дело вовсе не в Сталине, дело в целом в отношении к истории и России.
Сима Ленд - респект!
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http://rossaprimavera.ru/article/56f32998
http://zergulio.livejournal.com/5391597.html
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Всё правильно !
Вся эта информационная война по-барабану критически мыслящим людям.
Даже я ,будучи молодым человеком , раскусил брехню Солженицина на раз ! Логически. Только мудаки не знают , что в СССР была плановая экономика и что каждый лагерь– это производственная единица , до которой доводился ПЛАН ! Невыполнение которого грозило администрации лагеря в военное время расстрелом ! А пиzдун Солженицин пишет , что зэков продержали ночь раздетыми на морозе и заморозили ! А ПЛАН кто делал ???!!! Администрация ? И таких нестыковок на каждой странице по три штуки.
А другие пиzдуны , типа Шаламова , пишут про цингу и стройки на костях !
В СССР перед войной было 180 млн. населения против 450 млн. тогдашнего гитлеровского евросоюза . Почти 1 к 3 ! Сталин прекрасно знал , что война будет , поэтому ускоренно к ней готовился.Каждый человек был на счету . А пишут чушь про цингу и голод в лагерях те , кто тяжелее стакана ничего в руках не держал. Механизации тогда не было , всё надо было делать вручную . Это тяжёлая работа , требующая больших физических усилий. А без калорийной пищи такое НЕВОЗМОЖНО ! Поэкспериментируйте и выкопайте один кубометр земли не евши. Тогда и будете рассуждать , кто построил 14000 промышленных объектов перед войной , господа либералы .
К сожалению , современная молодёжь “знает” историю из сериалов и критически мыслить не умеет.
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Ваши возмущения сПРАВЕДливы, а я возмущаюсь – почему “СИМА-ЛЕНД”? никогда не не скажу – уважение (респект по франц) никому, кто уничтожает русский язык!!! Вот с этого начинается предательство РОДины, а вы не замечаете, да еще и идете на поводу – сима-ленд, респект и проч. Давайте начнем с себя – мы русские во всем: языке, одежде, поведении, повседневной жизни; равняйтесь на нас!
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У подобных лакеев только одно на уме – как бы лизнуть получше, чтобы выслужиться.