Глупость или измена? Война с Советской и Российской историей, “руками” центральных телеканалов и “ливерного сообщества”?!

После признания СССР "преступным государством", будут пересмотрены и итоги нашей победы в Великой Отечественной войне - это "план" российского "ливерого сообщества"???

Фрагмент картины Пьер-Нарсис Герена "Клитемнестра". 1817 год.

До президентских выборов в России остается меньше полугода, в разгаре холодная война. Внешнее давление на страну возрастает, идет постоянная информационная агрессия, военные провокации, дипломатическое давление, ущемление российских СМИ за рубежом. Международному сообществу формируют образ России как беспринципного, безжалостного агрессивного государства. Экономика оставляет желать лучшего.

В этот момент, когда весь Запад объединился против нас, внутри страны запускается целый ряд мощных информационных диверсий. В свет вышли сериалы «Демон революции», «Троцкий», кинофильм «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» и другие фильмы и передачи. Да, это именно диверсии, потому что данные работы не просто художественное или «документальное» кино, а информационный продукт, очерняющий достоинство и историческую память граждан России.

Конечно, можно сказать, что имеет место творческое отступление от реальных событий при сохранении исторической правды, но это не так. За основу этих произведений, под разговор о кропотливом исследовании документов, сознательно берутся грубые фальшивки и исторические мифы. И в открытую говорится, что лидеры русской революции — кровавые палачи. Кинолубку вторят псевдоэксперты, навязывая стране мнение о неполноценности русской истории под видом долго скрываемой правды.

Чтобы не быть голословным, приведу пример - в документальном фильме «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» человек, который считает себя историком, а именно Максим Кузахметов, говоря о Сталине, объясняет мотивы поступков главы государства «местью» и «наслаждением чужими страданиями».

То, что это не исторический подход, объяснять не надо. Но то, что он создает ложный образ одного из сильнейших политиков ХХ века — это факт. С его слов получается, что Сталин был сумасшедший садист. Сталин — сложная фигура, никто с этим не спорит. Но он же не сумасшедший, который ради своего удовольствия мог издеваться и мучить людей!

Такие голословные обвинения — удобный инструмент и рассчитаны на иррациональное восприятие. После такой эмоциональной накачки, под причитания о кровавом тиране, который терзал всех ради удовольствия и наслаждался чужой болью, у зрителя постепенно отключается критическое восприятие информации. Его уводит с территории рассудочной оценки, логики и поиска закономерности событий, в сферу чисто эмоционального восприятия, которая не требует аргументации и доказательств. После этого человек может поверить в любое мошенничество.

Но на этом Кузахметов не останавливается, дальше он говорит, что «Троцкий — такой же [по контексту как и Сталин] преступник против человечества». Вот она — главная идея данного информационного продукта, обоснование того, что СССР создавали кровавые преступники, а значит, и государство с самого начала было преступным.

Следующим шагом после признания СССР преступным государством будет пересмотр итогов нашей победы в Великой Отечественной войне и обоснование того, что фашизм пал жертвой кровавого коммунизма. Наши прадеды и деды — это убийцы несчастных немцев, которые пришли в Россию освободить народ от большевиков.

К тому же, сооружается классическая ловушка: если вы не осуждаете советский период, значит вы поддерживаете террор.

Но это все изначально ложь!

Вот и возникает вопрос: зачем раскалывают российское общество перед выборами? Сначала попытались стравить между собой православных верующих и светское население, раздувая рукотворный конфликт вокруг фильма «Матильда». Теперь общество раскалывают, агрессивно очерняя советский период истории. Исторических деятелей подменяют карикатурными образами, не имеющими ничего общего с реальными фигурами. И все это прикрывается фиговым листком под названием «художественная интерпретация».

Кроме того, война с нашей историей ведется на деньги и руками "некоторых чиновников" нашего же государства.

В период международной осады России, работу по расколу гражданского общества могут вести только предатели или невменяемые люди.

Создатели и участники этих провокационных фильмов наверняка знакомы с результатами социологического исследования АКСИО, в котором участвовали сотни тысяч человек. Напомню, что результаты опроса показали, что более 85% населения страны имеют просоветские взгляды и дорожат советским периодом нашей истории. В этой ситуации проводимая война с российской историей — это открытый плевок в лицо российского общества.