Насекомые обладают чертами характера

Некоторые жуки представляются агрессивными, а другие — застенчивыми; некоторые любят открытое пространство, другие же прячутся в стенах. Учёные до сих пор занимаются изучением личности насекомых: в частности, их интересует вопрос, могут ли насекомые одного вида обладать разным темпераментом.В прошлом году группа исследователей из Университета Иллинойса изучила стремление к новизне у пчёл. Они обнаружили, что пчёлы, обычно ищущие новые улья, также имели склонность к разведке новых мест для добывания пищи. Это предполагает, что конкретные особи «запрограммированы» посредством генетических или каких-либо других факторов таким образом, что проявляют склонность к исследованиям и путешествиям.Эникё Гиурис, биолог из Университета Дебрецена в Венгрии, использовала в своём исследовании серию поведенческих тестов для определения трёх черт личности: эксплоративности (страсти к исследованию и познанию чего-то нового), смелости и активности. Она положила по жуку в открытые флаконы и поместила их в центр круговой арены 60-ти см в диаметре. Самые смелые жуки быстро покинули флаконы, в то время как самые робкие оставались внутри почти по десять минут.После того, как жуки покинули флаконы, их стремление двигаться в разных направлениях и исследовать новые объекты служило показателем эксплоративности. Гиурис заявляет, что результаты исследования свидетельствуют о существовании индивидуальных различий между особями одного вида жуков. Кроме того, учёные обнаружили, что насекомые в течение продолжительного времени вели себя последовательно.

Источник: 2planeta.ru