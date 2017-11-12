Миф о “бескровном распаде” СССР

Распад Советского Союза в 1991 году не закончился полномасштабной гражданской войной и террором, как это было при его становлении, не было и 12 миллионов погибших, по этой причине многие называют распад СССР "мирным" и "бескровным".

На самом же деле жертвами крушения Советского Союза и последовавших за ним событий стали сотни тысяч человек.

Разгорание межнациональных конфликтов в советских республиках началось почти сразу после начала процесса либерализации, запущенного Горбачевым под кодовым названием "Перестройка". Первой ласточкой стали выступления казахской молодежи в Алма-Ате в декабре 1986 года, почуяв ветер перемен, студенты начали собирать митинг против коммунистической власти. Первый блин вышел комом, но и обошелся без жертв, только телесные повреждения получило около 1700 человек:

Через несколько лет вспыхнул Кавказ — в апреле 1989 года во время оппозиционного митинга в Тбилиси было убито 19 человек, в январе 1990 года в Азербайджане погибло около 150 человек, в феврале 1990 во время беспорядков в Душанбе жертвами стало еще 25 человек:

Летом того же 1990 года этнический конфликт между киргизами и узбеками разгорелся в городе Ош Киргизской ССР, тогда жертвами стали около 1200 человек:

А через полгода нерушимый Союз начал сыпаться, в январе о своем желании выйти из состава СССР заявили прибалтийские республики, это вылилось в вооруженные столкновения в Вильнюсе:

А через неделю в Риге случились знаменитые "Баррикады", в результате конфликта в двух столицах погибло 22 человека:

Примерно в то же время начался осетинский конфликт в Грузии. В декабре 1991 года СССР официально прекратил свое существование, и уже в следующем году начались три затяжные кровопролитные войны, одна в молдавском Приднестровье, вторая в Грузии, третья в Нагорном Карабахе. Все три конфликта тлеют до сих пор, их жертвами по разным оценкам стали от 30 до 40 тысяч человек:

Примерно в то же время в Таджикистане началась гражданская война, пролившаяся чуть менее 5 лет:

В 1993 году в Москве случился конституционный кризис, приведший к штурму Белого дома, тогда в столице погибло еще по меньшей мере 200 человек:

В следующем 1994 году началась Чеченская война, которая в тлеющей стадии продолжается до сих пор, за 23 года жертвами этой войны стали от 100 до 150 тысяч человек, включая потери федеральных сил, боевиков и мирных жителей:

В 2004 году на Украине произошла Оранжевая революция, и стало понятно, что назревает новый этнический конфликт, который и вспыхнул 10 лет спустя во время второго Майдана. За пару месяцев он перерос в полномасштабную войну, жертвами которой уже стали около 10 тысяч человек:

Итого только в вооруженных конфликтах на осколках бывшего СССР погибло по меньшей мере 200 тысяч человек. Но эти цифры покажутся мелочью по сравнению с количеством жертв бандитских разборок, разрухи и нищеты в лихие 1990-е. Крушение государственных институтов и гражданской инфраструктуры привело к резкому падению качества медицинского обслуживания, питания и условий жизни, в мафиозных войнах гибла основа трудового населения страны — мужчины в возрасте 25-40 лет. Если в конце 1980-х в России умирало 1,7 миллиона человек в год, то к середине 1990-х эта цифра увеличилась до 2,3 миллионов человек в год, то есть выросла почти на 600 тысяч.

Жертвами лихих 90-х на гражданке стали несколько миллионов человек, умерших от разгула бандитизма, голода, холода, некачественной и несвоевременной медицинской помощи и других социальных причин.

Распад СССР затронул не только страны теперь уже бывшего Советского Союза, вместе с Союзом рухнул и весь Восточный блок, исчезли с карты такие страны как Чехословакия и Югославия. И если чехи со словаками развелись бескровно, то на осколках бывшей Югославии разгорелась настоящая война, жертвами которой стали около 130 тысяч человек.



На сегодняшний момент можно смело утверждать, что распад СССР стал одной из крупнейших катастроф второй половины XX века, в результате последовавших событий в одних только вооруженных конфликтах погибло в районе 300 тысяч человек, миллионы людей стали жертвами беззакония, бандитизма, крушения системы здравоохранения.

Ни о какой бескровности здесь речи не идет и идти не может.

Источник: nnm.me