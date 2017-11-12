Кому на самом деле принадлежит на Тибете перевал Конгка Ла на плато Ладакх - Китаю / Индии? Нет...



Политическое Эссе на тему статьи "Правительство Индии сотрудничает с инопланетянами": http://sam-celitel.ru/news/pravitelstvo_indii_sotrudnichaet_s_inoplanetjanami/2015-10-05-7649

По басне Крылова "Алкид": http://mamaschool.ru/basni/basnya-alkid

Строки из басни:

"Однажды проходя меж скал и меж стремнин Опасною стезей и тесной,

Увидел на пути свернувшись, будто ёж Лежит, чуть видное, не знает, что такое.

Он раздавить его хотел пятой. И что ж?

Оно раздулося и стало боле вдвое.

От гневу вспыхнув, тут Алкид Тяжелой палицей своей его разит.

Глядит - Оно страшней становится лишь с виду: Толстеет, бухнет и растет, Заслоняет солнца свет И заслоняет путь собою весь Алкиду.

Он бросил палицу и перед чудом сим Стал в удивленье недвижим."

Что особенного в перевале Конгка Ла Тибета, который не могут контролировать ни Индия, ни Китай, где даже не ясно - на чьей территории он располагается. Хотя плато Ладакх как бы принадлежит Индии, или ... оно всё же принадлежит Тибету...

Само это место находится в Гималайских Горах, где близость Кайласа уже предполагает нечто необычное. К примеру, база Галактической Федерации Света из звёздной системы Сириуса, от куда прибыли к нам Скандинавы / Нордики, которые заключили летом 2012 года Соглашение с Россией / с Путиным на помощь нам в Противостоянии. Или база Людей с Внутреннего Мира Земли - Агарты, которые пришли к нам в наш Верхний Мир весной 2012 года, хотя не исключено, что они всегда жили на перевале Конгка Ла на плато Ладакх.

Само это место настолько приметное, что "инопланетная база" наверняка существовала там не только до 2012 года, а точнее до 1949 года, когда китайская армия захватила Тибет, а много-много ранее.

Уверена, что китайские солдаты много интересного обнаружили на Тибете, в его секретных пещерах,и в тибетских монастырях...

Тибет служил Хранилищем Древних Знаний Прошлого нашей Земли, поэтому логично предположить, что в его монастырях и секретных пещерах хранились технологии древних - атлантов к примеру. Ведь не зря же в 40 годы прошлого столетия Гитлер снаряжал экспедиции на Тибет, как это делал и Сталин в те же годы, потому что оба они охотились за технологиями атлантов. Ведь Великая Отечественная Война 1941-1945 годов планировалась ими заранее, где победителем мог являться тот, у кого оружие окажется лучше и мощнее.

Сейчас, когда в нашем мире с октября 2015 года началось открытое Противостояние между Россией и США в Сирии, выявляется та же расстановка военных преимуществ. Где у России явное преобладание в военных действиях благодаря лучшему уникальному оружию изготовленному по инопланетным технологиям с Сириуса, с которым Россия заключила Соглашение летом 2012 года.

Но в то время 40 годов прошлого века, ни Гитлер, ни Сталин не помышляли захватить Тибет, который был тогда Духовным Центром Мира, поэтому своей армии он никогда не имел.

По этой причине Китаю не составило труда захватить Тибет с 1949 по 1951 годы. В следствии чего, Далай-Лама - Великий Духовный Учитель Мира, и всё тибетское правительство в полном составе покинули Тибет перебравшись в Индию / в Дхарамсалу, где теперь находится резиденция Далай-Ламы, и заседает тибетское правительство. А как следствие, Духовным Центром нашего мира стал Непал переняв эту эстафету от Тибета.

Именно с тех самых пор, когда произошёл захват Тибета Китаем в 50 годы прошлого столетия, Далай-Лама, вот уже 60 лет не оставляет надежды вернуть ему его прежний суверенитет. До сего момента китайское правительство не шло на уступки, как и не удовлетворяло Просьбу Далай-Ламы о Свободе Тибета. Хотя Китай, а по факту Мировое Правительство уже взяли с его секретных пещер и тибетский монастырей всё, что смогли там найти за всё это время своей оккупации Тибета...

Что же нашла китайская армия на Тибете после его захвата в 50 годы прошлого столетия...

Не удивлюсь, если китайские солдаты не смогли в те годы с 1949 по 1951, захватить перевал Конгка Ла на плато Ладакх, как не могут они и сейчас проникнуть в это место. А всё потому, что его контролируют живые люди - инопланетяне или Люди с Внутреннего Мира Земли. Они не древние люди в сомати, как были в тех Пещерах, что были распечатаны китайской армией при большой смертности её солдат, где дорогой ценой Китаю обошлись Знания Древних с тех секретных пещер.

Смею надеяться, что древние люди в сомати сами допустили китайских солдат в свои Пещеры, чтобы они ещё тогда - в 50 годы прошлого века, взяли там то, что сохранялось в них тысячелетиями для использования Сегодня в открытом Противостоянии с Силами Тьмы / Мировым Правительством. Ведь не зря же Китай в сентябре 2015 года продемонстрировал у обоих берегов США, при контроле кораблей России, своё новое оружие созданное им по инопланетным технологиям. Ибо вот уже 70 лет за Спиной у США Стоит Мировое Правительство учиняя свои тёмные дела по всему нашему миру.

Для изготовления подобного оружия у Китая было три пути развития: технологии Древних из секретных пещер Тибета; сотрудничество с инопланетянами - с Галактической Федерацией Света, вне Соглашения России с Нордиками / Скандинавами из Системы Сириуса летом 2012 года; Договор с Агартой - цивилизацией из Внутреннего Мира Земли.

Нельзя исключать, что Россия могла поделиться с Китаем своими инопланетными технологиями. Но...

В связи с различной природой нового оружия Китая и нового оружия России, демонстрация которого состоялась в октябре 2015 года, можно заключить разность их источников. В связи с чем остаётся, что технологиями для нового китайского оружия служат: Древние Знания Атлантов или Внутренний Мир Земли, ибо на Тибете имеются многие выходы из подземных туннелей Древних, которые связывают наш мир с Агартой. В следствии чего, Оружие Китая хоть и могло иметь два пути его изготовления, но нельзя исключать единую природу его технологий, ибо сам Внутренний Мир Земли пользуется древними технологиями атлантов.

Напрашивается два вывода, которые дополняют друг друга:

Китайские учёные только сейчас смогли подобраться к изготовлению оружия благодаря тому, что китайская армия смогла найти в Секретных Пещерах Тибета и в его монастырях. Или произошло доступное для Китая сотрудничество благодаря той "инопланетной базе" Внутреннего Мира Земли, которая издавна располагалась в Гималайских Горах на плато Ладакх. Но при этом только Тибет, как Сокровищница Знаний Прошлого, мог быть Хранителем этого места на перевале Конгка Ла, где лишь специальные люди - Хранители могли иметь доступ в это запретное место.

Не исключено, что Китай мог использовать Хранителей таких Мест для своих целей. Но это было явно сделано с разрешения истинных хозяев перевала Конгка Ла, которые вступили в переговоры и с Китаем, и с Индией...

Что же дали Индии и Китаю Переговоры с "инопланетной базой" расположенной на перевале Конгка Ла плато Ладакх, которое принадлежит Тибету...

Китай точно имеет с этого сотрудничества древние технологии Атлантов для изготовления оружия, которое им было продемонстрировано у обоих берегов США в сентябре 2015 года. А даны эти технологии были за тем, чтобы Китай смог поддержать Россию в открытом Противостоянии с Силами Тьмы / Мировым Правительством. Ибо в этом Сейчас заинтересованы все Силы Света: инопланетные - Галактическая Федерация Света, с Внутреннего Мира Земли - с Агарты, и наш Земной Альянс, а также Россия и те страны мира, которые поддерживают её политику в мире.

Что имеет Индия от переговоров с Людьми Внутреннего Мира Земли, пока не ясно, потому что они явно затянулись по не известной причине... Хотя не исключено, что наш мир ожидает сюрприз из тех, что преподнёс нам всем Китай, когда продемонстрировал своё новое оружие, изготовленное по "инопланетным" / древним технологиям в сентябре 2015 года.

Ясно одно: Какими бы не были Переговоры между Индией с Внутренним Миром Земли, база которых находится на перевале Конгка Ла, но выиграют от этого Силы Света Земного Альянса, а также Россия и Китай, которые несут всем странам нашего мира Свободу, хотя и через открытое Противостояние. Но ...

Для того, чтобы Китай на самом деле доказал свою Светлую Волю, как он это делает Сейчас совместно с Россией, где они даруют Свободу тем странам мира, которые были порабощены Силами Тьмы / США, за которым Стоит Мировое Правительство, Китай обязан вернуть Тибету его суверенитет. Ибо в те годы - с 1949 по 1951, китайское правительство поступило так же, как делало США с непокорными странами Азии - она их оккупировала, поэтому в них годами шли военные действия.

После обретения Тибетом Свободы перевал Конгка Ла на плато Ладакх снова станет его собственностью, как это было ранее - ещё до его захвата китайскими войсками в 50 годы прошлого века. Ибо сделано так было потому, что Китаю, а в частности Мировому Правительству, которое Стояло за всеми действиями китайских солдат на Тибете, в то время были необходимы древние технологии Прошлого нашей Земли, которые они получили. Теперь Китаю - китайскому правительству, осталось Вернуть Свободу Тибету, чтобы Домой вернулись Далай-Лама - Великий Духовный Учитель Мира, и всё тибетское правительство в полном составе, дабы Тибет вновь стал не только Духовным Центром Мира, но и Хранителем Знаний Древних нашей планеты, как оно было ранее в Прошлом нашей Земли.

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

http://narada-budda.ru/politika/786-komu-na-samom-dele-prinadlezhit-na-tibete-pereval-kongka-la-na-plato-ladakh-kitayu-indii-net.html