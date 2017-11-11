Выделенные Польше миллиарды не дают Киеву спокойно спать

Журналистка Янина Соколовская заявила, что США никак не влияют на управление Украиной. По ее мнению, страна идет своим путем и не собирается танцевать перед Западом из-за денег. В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, по мнению которого только внешнее управление может повлиять на ход событий на Украине.

«У нас нет внешнего управления, — заявила Соколовская в эфире ток-шоу. — Любое внешнее управление накладывается на фактор украинской махновщины и казачины. Мы это видим регулярно. Как бы американцы не пытались рулить этой ситуацией, возникают украинские внутренние течения, которые ведут Украину по ее украинскому пути. Не получается у них внешнее управление, потому что США пытаются управлять интересно: без денег и одними рекомендациями. А так ничего не выйдет».

Так Соколовская прокомментировала недавнее заявление одного из «певцов» майдана, журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона.

«Только внешнее управление, причем не из Европы — у нее своя головная боль, а из Америки, сможет изменить ситуацию на Украине. Мы не в состоянии сами разобраться».