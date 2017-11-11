26 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья”.



Автор-сказитель – Олег Павлюченко



В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:



- удивительные названия городов на географических картах Причерноморья 16-18 веков, передающие иной образ этих мест

- связь Руси и Царьграда

- следы высоких технологий допотопного времени

- язык народов Причерноморья



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 26 октября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com