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Следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья

09:50. 11 ноября 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

26 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья”.

Автор-сказитель – Олег Павлюченко

В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:

- удивительные названия городов на географических картах Причерноморья 16-18 веков, передающие иной образ этих мест
- связь Руси и Царьграда
- следы высоких технологий допотопного времени
- язык народов Причерноморья

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 26 октября 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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