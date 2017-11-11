Следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья
26 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Следы допотопной цивилизации Северного Причерноморья”.
Автор-сказитель – Олег Павлюченко
В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:
- удивительные названия городов на географических картах Причерноморья 16-18 веков, передающие иной образ этих мест
- связь Руси и Царьграда
- следы высоких технологий допотопного времени
- язык народов Причерноморья
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 26 октября 2017 в 20 часов по Москве.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Источник: www.youtube.com