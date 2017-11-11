10 русских блюд, наводящих ужас на западных соседей
1. Холодец
В Америке и многих странах Европы желе – это исключительно десертное блюдо. Они с ужасом смотрят на то, как мы кладем туда мясо, рыбу. А если вдобавок сказать, что нужно холодец еще сверху горчичкой или хреном приправить, так это вообще зарубежных гурманов вводит в ступор. Поэтому наш любимый холодец и заливная рыба у иностранцев не то что не вызывает аппетита, они даже смотреть на него не готовы.
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2. Квашеная капуста
На западе в принципе классическую белокочанную капусту особо не жалуют, а чтобы ее заквасить с уксусом да сахарком – так это даже и в голову не придет. Да, они не понимают, как хорошо идет такая капусточка, а еще с картошечкой и котлеткой под рюмочку водочки.
3. Селедка под шубой
Наверное, без этого салата у нас не обходится ни один новогодний стол, а вот американцы недоумевают, как можно наложить на селедку столько слоев вареных овощей и быть довольными.
4. Блины с соленой начинкой
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5. Винегрет
6. Гречка
7. Чай
Несмотря на то, что этот напиток считается самым любимым в Англии, а родина чайных плантаций – Индия, у нас чай употребляют больше, чем в других странах мира. Даже англичане в основном пьют его только за завтраком и полдником, а в Европе и Америке предпочтут чаю кофе. И только у нас есть выражение «чаи гонять», которое отражает то, на сколько много в нашей жизни этого напитка.
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8. Таранька
Сушеная и вяленая рыба для американцев – это попросту сырая рыба, так как не прошла никакой термической обработки, поэтому они даже кусочка в рот не положат. Да и европейцы не жалуют рыбу в таком виде. Однако у нас это самая любимая и подходящая закуска к пиву. Натуральный продукт все же лучше чипсов.
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9. Солянка
Это вкуснейшее горячее блюдо из нескольких видов мяса и колбасы некоторые иностранцы называют очень обидным выражением «мусорный суп». Почему-то заграничные гости считают, что в это блюдо русские набрасывают все, что попадется под руку, лишь бы пожирнее и посытнее накормить гостя.
10. Окрошка
Почему-то холодный суп гаспачо ни у кого не вызывает сомнений и вопросов, а вот нашу окрошку европейцы не жалуют. Больше всего в блюде их пугает квас, который не понятен им на вкус. Кстати, американцы даже называют его слабоалкогольным напитком. Интересно, что бы они сказали по пробовав "казачью окрошку"? Даже русского человека бросает в дрожь от этой вполне здоровой еды...:
PS: Мне кажеться, что такое отношение иностранцев к "Русской кухне" из за обилия стереотипов касающихся русских людей в обще, плюс пропагада, которая тоже не добавляет популярности нашей кухни и почти полное отсутствие англоязычных каналов о "Русской кухне". А ведь на западе любят смотреть каналы про жратву так по чему же не транслировать такие передачи и на англоязычный мир?
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