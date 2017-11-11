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10 русских блюд, наводящих ужас на западных соседей

13:36. 11 ноября 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:
Речь в нашей статье пойдет о странном отношении западных гостей к некоторым традиционным русским блюдам, которые у нас весьма распространены и любимы.Вкусовые пристрастия в странах СНГ очень похожи, поэтому в Украине, России и Белоруссии на столе можно встретить одни и те же любимые блюда. Но вот если говорить о европейцах и американцах, то здесь мы уже сталкиваемся с разными понятиями о вкусах и еде.
 

1. Холодец

Холодец

В Америке и многих странах Европы желе – это исключительно десертное блюдо. Они с ужасом смотрят на то, как мы кладем туда мясо, рыбу. А если вдобавок сказать, что нужно холодец еще сверху горчичкой или хреном приправить, так это вообще зарубежных гурманов вводит в ступор. Поэтому наш любимый холодец и заливная рыба у иностранцев не то что не вызывает аппетита, они даже смотреть на него не готовы.

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2. Квашеная капуста

Квашенная капуста

На западе в принципе классическую белокочанную капусту особо не жалуют, а чтобы ее заквасить с уксусом да сахарком – так это даже и в голову не придет. Да, они не понимают, как хорошо идет такая капусточка, а еще с картошечкой и котлеткой под рюмочку водочки.

3. Селедка под шубой

Сельдь подшубой

Наверное, без этого салата у нас не обходится ни один новогодний стол, а вот американцы недоумевают, как можно наложить на селедку столько слоев вареных овощей и быть довольными.

4. Блины с соленой начинкой


 

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Блины с соленой начинкой
Ведь только у нас в блины могу закрутить любую начинку. Особенно любимые варианты – с мясом, грибами, ветчиной, семгой или красной икрой. А вот для иностранцев блинчик, в привычном понимании – это сладкий десерт, который может подаваться исключительно с джемом или другим сладким соусом. Поэтому если к вам приехал гость из-за границы, вы ему, шутки ради, можете подать приправленный сметаной блинчик с икрой, а после первого съеденного им кусочка посмотрите на его реакцию и изумленное лицо. Ха-ха! Он, однозначно, ожидал почувствовать сладкий вкус, а вместо сметаны – взбитые сливки.
 

5. Винегрет

Винигрет

Салат из вареных овощей и маринованного горошка удивляет многих иностранцев, так как под названием «винегрет» они привыкли видеть соус на основе оливкового масла, которым обычно заправляют греческий салат. Однако для нас – это самое вкусное и полезное овощное блюдо
 

6. Гречка

Гречка

В основном только в странах СНГ едят гречку в виде каш. В других странах о ней либо не знают вообще, либо готовят совершенно по-другому. В Латинской Америке, например, из нее делают прохладительный напиток, а точнее из воды, в которой варилась гречка, а вот саму кашу выбрасывают. Странные какие-то...
 

7. Чай

Чай

Несмотря на то, что этот напиток считается самым любимым в Англии, а родина чайных плантаций – Индия, у нас чай употребляют больше, чем в других странах мира. Даже англичане в основном пьют его только за завтраком и полдником, а в Европе и Америке предпочтут чаю кофе. И только у нас есть выражение «чаи гонять», которое отражает то, на сколько много в нашей жизни этого напитка.

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8. Таранька

Таранька

Сушеная и вяленая рыба для американцев – это попросту сырая рыба, так как не прошла никакой термической обработки, поэтому они даже кусочка в рот не положат. Да и европейцы не жалуют рыбу в таком виде. Однако у нас это самая любимая и подходящая закуска к пиву. Натуральный продукт все же лучше чипсов.

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9. Солянка

Солянка

Это вкуснейшее горячее блюдо из нескольких видов мяса и колбасы некоторые иностранцы называют очень обидным выражением «мусорный суп». Почему-то заграничные гости считают, что в это блюдо русские набрасывают все, что попадется под руку, лишь бы пожирнее и посытнее накормить гостя.

10. Окрошка

Окрошка

Почему-то холодный суп гаспачо ни у кого не вызывает сомнений и вопросов, а вот нашу окрошку европейцы не жалуют. Больше всего в блюде их пугает квас, который не понятен им на вкус. Кстати, американцы даже называют его слабоалкогольным напитком. Интересно, что бы они сказали по пробовав "казачью окрошку"? Даже русского человека бросает в дрожь от этой вполне здоровой еды...:

PS: Мне кажеться, что такое отношение иностранцев к "Русской кухне" из за обилия стереотипов касающихся русских людей в обще, плюс пропагада, которая тоже не добавляет популярности нашей кухни и почти полное отсутствие англоязычных каналов о "Русской кухне". А ведь на западе любят смотреть каналы про жратву так по чему же не транслировать такие передачи и на англоязычный мир?

 

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