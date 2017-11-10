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«Запад, привет»: Россия осваивает невиданное оружие

22:01. 10 ноября 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

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Такого в западных странах мало кто мог ожидать. В Российской Федерации полным ходом идет процесс по освоению невиданных ранее образцов вооружения. Совершенные изобретения обладают невероятными возможностями.
 
Новая госпрограмма вооружений предполагает широкое внедрение высокоточного и гиперзвукового оружия, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
 
«Мы сейчас концентрируемся на разработке новой государственной программы развития вооружений до 2025 года. Ее принципиальным моментом является совершенствование и широкое внедрение высокоточного оружия. Оружия, основанного на новых физических принципах — таких, как гиперзвук», — рассказал Бондарев.
 
В 2016 году о создании военных систем, использующих ранее не применявшиеся в оружии технологии, заявили в концерне «Радиоэлектронные технологии». Там рассказали об СВЧ-пушках, способных незримо, бесшумно и точечно выжигать вражеские электронные устройства. Таким оружием будут оснащены ударные беспилотники шестого поколения. А замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал о принятых на вооружение боевых лазерах.
 
«Мощный военно-промышленный потенциал России успешно реализуется. Уникальных новшеств у нас достаточно много», — отметил сенатор.
 
В зависимости от принципа действия боевые системы на новых физических принципах подразделяются на лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие. Его образцы были продемонстрированы в закрытой части форума «Армия-2016».
 
Похоже, в России собрались передать привет Западу. Причем приветствие больше похоже на предупреждение – не стоит напрашиваться.
Метки: ВПК России
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