Памяти Михаила Задорнова – фильм «Вещий Олег. Обретённая быль»

02:30 Наши предки были дикими варварами?03:30 С. Безруков об истории.04:50 Гранты за отсутствие истории.05:50 Валерий Синельников – писатель, ведический психолог.10:01 Трофим о резных наличниках.10:27 Михаил Задорнов в поселении родовых поместий «Славное».10:47 Валерий Синельников о Руси.10:59 Сварожье коло – модель Вселенной наших предков.11:44 Прялки – календари наших предков.13:47 Бани славян и римлян.18:58 Анатолий Клёсов о славянах, живших 5000 лет назад.20:55 Михаил Задорнов про буквицу.25:37 Начало второй серии26:26 Памятник тысячелетия Руси. Где Вещий Олег?28:14 Кем был Вещий Олег?30:30 Александр Назаренко – доктор исторических наук.31:33 Певица Пелагея читает стихи о Вещем Олеге.32:50 Сергей Безруков – Вещий Олег отец родной.37:43 Вольг Святославич, норманны, урмане.40:22 Андрей Сахаров – профессор, доктор исторических наук.45:56 Изборск.48:09 Съёмки в союзе варяжских дружин «Яровит».50:06 Подготовка Вещего Олега для похода.50:46 Начало третьей серии50:46 Что мы знаем о Вещем Олеге? Из Новгорода в Смоленск.1:00:59 Михаил Задорнов испытывает камнеметательное орудие.1:03:12 Дмитрий Певцов о Вещем Олеге.1:13:05 Киев – мать городов русских.1:14:09 882-ой год объединения славян.1:15:17 Сергей Безруков – стихи.1:16:07 Начало четвертой серии1:16:07 Пикирующий сокол. Дмитрий Певцов читает стихи.1:23:53 Хазарский Каганат.1:31:08 Сказания и апокрифы.1:32:25 Славянский тренажёр «правИло».1:33:43 Победа русов над Хазарским Каганатом.1:37:00 2000 ладей Вещего Олега на Царьград.1:41:44 Начало пятой серии1:41:44 Вещий Олег и щит на вратах Царьграда. Руское море.1:43:45 Писатель-историк Лев «Озар Ворон» Прозоров – кто мог плавать по рускому морю?1:54:32 Лидия Грот – кандидат исторических наук. Почему Олега назвали Вещим?1:57:22 Вещий Олег прибил щит на врата Царьграда.2:02:07 Ольга Ладомирова. Сбор урожая в ЭКЦ «Колосвет».2:02:40 Передача власти от Вещего Олега к Игорю.2:03:35 Дмитрий Певцов о смерти Вещего Олега.2:04:34 Андрей Сахаров о конце власти Вещего Олега.2:05:14 Почему есть несколько могил-курганов Вещего Олега и кто их охраняет?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com