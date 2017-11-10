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Памяти Михаила Задорнова – фильм «Вещий Олег. Обретённая быль»

23:27. 10 ноября 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:


02:30 Наши предки были дикими варварами?
03:30 С. Безруков об истории.
04:50 Гранты за отсутствие истории.
05:50 Валерий Синельников – писатель, ведический психолог.
10:01 Трофим о резных наличниках.
10:27 Михаил Задорнов в поселении родовых поместий «Славное».
10:47 Валерий Синельников о Руси.
10:59 Сварожье коло – модель Вселенной наших предков.
11:44 Прялки – календари наших предков.
13:47 Бани славян и римлян.
18:58 Анатолий Клёсов о славянах, живших 5000 лет назад.
20:55 Михаил Задорнов про буквицу.


25:37 Начало второй серии

26:26 Памятник тысячелетия Руси. Где Вещий Олег?
28:14 Кем был Вещий Олег?
30:30 Александр Назаренко – доктор исторических наук.
31:33 Певица Пелагея читает стихи о Вещем Олеге.
32:50 Сергей Безруков – Вещий Олег отец родной.
37:43 Вольг Святославич, норманны, урмане.
40:22 Андрей Сахаров – профессор, доктор исторических наук.
45:56 Изборск.
48:09 Съёмки в союзе варяжских дружин «Яровит».
50:06 Подготовка Вещего Олега для похода.

50:46 Начало третьей серии

50:46 Что мы знаем о Вещем Олеге? Из Новгорода в Смоленск.
1:00:59 Михаил Задорнов испытывает камнеметательное орудие.
1:03:12 Дмитрий Певцов о Вещем Олеге.
1:13:05 Киев – мать городов русских.
1:14:09 882-ой год объединения славян.
1:15:17 Сергей Безруков – стихи.

1:16:07 Начало четвертой серии

1:16:07 Пикирующий сокол. Дмитрий Певцов читает стихи.
1:23:53 Хазарский Каганат.
1:31:08 Сказания и апокрифы.
1:32:25 Славянский тренажёр «правИло».
1:33:43 Победа русов над Хазарским Каганатом.
1:37:00 2000 ладей Вещего Олега на Царьград.

1:41:44 Начало пятой серии

1:41:44 Вещий Олег и щит на вратах Царьграда. Руское море.
1:43:45 Писатель-историк Лев «Озар Ворон» Прозоров – кто мог плавать по рускому морю?
1:54:32 Лидия Грот – кандидат исторических наук. Почему Олега назвали Вещим?
1:57:22 Вещий Олег прибил щит на врата Царьграда.
2:02:07 Ольга Ладомирова. Сбор урожая в ЭКЦ «Колосвет».
2:02:40 Передача власти от Вещего Олега к Игорю.
2:03:35 Дмитрий Певцов о смерти Вещего Олега.
2:04:34 Андрей Сахаров о конце власти Вещего Олега.
2:05:14 Почему есть несколько могил-курганов Вещего Олега и кто их охраняет?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, Задорнов, фильм
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