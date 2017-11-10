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Остатки достоинства

18:07. 10 ноября 2017 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:


Сувениры в "Сима-Ленд".

Екатеринбургские пользователи социальных сетей негодуют по поводу появления в ассортименте гипермаркета «Сима-Ленд» сувениров с изображением Генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Они призывают екатеринбуржцев бойкотировать магазин до тех пор, пока товары с изображением советского вождя не будут изъяты из продажи, а руководство не принесет извинений покупателям.
«Друзья, узнав сегодня, что торговый центр Сима-ленд продает подарочные пакетики с фото Сталина, желающего „всем счастья“, решил объявить свою личную гражданскую акцию: „2018 год без Сима-ленд“. Я хочу, чтобы люди, считающие подобные вещи „милыми, невинными шалостями“ поняли, что у граждан еще есть остатки достоинства, есть черта, за которую мы не позволим заходить. Мы помним о том уроне, который нанес сталинизм нашей нации, помним невинные жертвы террора и помним имена виновных палачей. Не настаиваю, но призываю поддержать акцию и не посещать этот торговый центр до тех пор, пока руководство не исправит своей „оплошности“ и не принесет публичных извинений», — написал в Facebook старший преподаватель кафедры социологии УрФУ Дмитрий Трынов.

Его поддержал общественник и политолог Дмитрий Москвин.
«Я никогда не был в этом торговом заведении. И призываю присоединиться к акции Дмитрия всех екатеринбуржцев, кто сохранил еще чувство достоинства и совесть», — заявил он. «В Сима-ленд больше не пойду, скидочную карту выкину в мусор. Хозяева совсем спятили, выставив на витрины товары с изображением главного палача и мерзавца нашей многострадальной страны», — добавил политолог Александр Предеин.
Мнения остальных пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что Сталин — неотъемлемая часть истории России, другие — что упоминание имени кровавого тирана — кощунство по отношению к потомкам репрессированных жителей Советского Союза.

https://www.uralweb.ru/news/society/481404.html – цинк

PS. Поздновато екатеринбургские либералы спохватились. Они бы еще развели истерики по поводу пельменей с портретом Сталина или чехлов для айфона. Куда ни кинь, везде можно нынче на кровавого тирана наткнуться, но почему то именно пакеты со Сталиным стали красной чертой по сохранению либералами остатков достоинства. Трудно в этом случае не вспомнить старую нетленку.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: екатеринбург, либералы, сталин, юмор
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Один комментарий»

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    юстас 10 ноября 2017 в 21:07 Ссылка Пометить
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    “ Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её ! ”

    И.В.Сталин, 1943 г.

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