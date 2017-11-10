Крым: клип “Вояж” и воспоминания о Задорнове

Жизнь на полуострове если и не кипит, то рутиной точно не отличается. Помимо международного ажиотажа, идущего постепенно на спад после присоединения Крыма к России, хватает и «внутрироссийских» новостей, и событий местного масштаба. Сегодня же, по моему личному мнению, вызывают интерес новости о выходе нового клипа группы «Ленинград» с упоминанием о Крыме и воспоминания крымчан о Михаиле Задорнове.

Вояж, такой вояж…

Группа Сергея Шнурова «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Вояж», уже успевший набрать более двух миллионов просмотров, причем всего лишь за сутки. В нем упоминался крымский курорт – Евпатория, который музыкант считает общедоступным местом отдыха.

Главную роль в клипе сыграл российский актер Александр Паль. Режиссер -Илья Найшуллер, ранее снявший ролик на песню Шнурова «Кольщик». Сюжет незамысловатый: главный герой ограбил банк и теперь отдыхает с девушками в клубах, вспоминая преступление и ожидая правоохранителей.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории, поблагодарил группу «Ленинград» за упоминание города в своей новой песне.

Михаил Задорнов в сердцах крымчан…

Крымчане сегодня вспомнили все, что говорил известный сатирик о полуострове. Сюда он любил приезжать на отдых и с гастролями. Никогда не лукавил и открыто заявлял, что Крым российский.

«Крым всегда окультуривался и прихорашивался именно русскими и татарами. Конечно, и украинцами тоже, но в меньшей степени. Подавляющее большинство людей в Крыму говорят и думают на русском языке. Значит, Крым русский! Более того, именно русские защищали его много раз от врагов. И от турок, и от англичан, и от немцев».

За время украинского владычества Крым как центр культуры был просто уничтожен, разграблен, унижен. Но теперь это время в прошлом. На нем поставлен «жирный черный крест», по словам Задорнова.

Крымчане отвечали писателю взаимностью. И после его безвременной смерти, как могли, почтили его память. Так, на заборе в Симферополе появилась надпись с известным выражением Михаила Задорнова «Тупые американцы». Да, смахивает на вандализм, но в основе все же лежит чувство, а не желание сделать что-то мерзкое. Значит, не вандализм, а граффити.

Две новости, два события, которые наглядно показали, что Крым давно уже часть России. Наша земля, наши соотечественники. Пора бы российским либералам, западным политикам и киевским фантазерам перестать мечтать о его возвращении… Пустое это дело.