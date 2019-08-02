Главная » Вооруженные силы, События, Творчество

Ты должен врагу навязать свою волю, как только успел отстегнуть парашют! — Клип ко дню ВДВ (ВИДЕО)

04:30. 2 августа 2019 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал:
Ты должен врагу навязать свою волю, как только успел отстегнуть парашют! — Клип ко дню ВДВ (ВИДЕО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило авторское поздравление для военнослужащих Воздушно-десантных войск России.

Новая песня «За ВДВ! Никто кроме нас!» автора-исполнителя Алексея Коркина.

Пусть всем причастным к десанту эта песня будет как поздравление с днем воздушно-десантных войск, днем ВДВ России, который мы с вами отмечаем — 2 августа!

С наступающим праздником, братья-десантники!

Когда твоя жизнь, в условиях боя
Рассчитана лишь на пятнадцать минут
Ты должен успеть навязать свою волю,
Как только успел отстегнуть парашют!
Ты должен врагу навязать свою волю,
Как только успел отстегнуть парашют!

И действуя дерзко, стремительно, смело,
Как учит десант и устав ВДВ,
В любую погоду, ты сделаешь дело,
В любых направленьях на этой земле!
В любую погоду, ты сделаешь дело,
В любых направленьях на этой земле

За это тебя называют десантник,
За это тельняшка, небесный берет
Не каждый в десанте, ребята, романтик,
Но в каждом десант оставляет свой след!
Не каждый в десанте, ребята, романтик,
Но в каждом десант оставляет свой след

И гордость за службу в крылатой пехоте
Наследуют те, кто в десанте сейчас!
За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,
«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»
За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,
«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»

Читайте также: «Если уж не Крым, то хотя бы Донбасс», — Польша в замешательстве от диалога Макрона с Путиным

Источник: https://rusvesna.su/news/1564685443

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... не как некие знания вообще, а только как те ...происходит. Клетка, как единица сознания, пытается навязать свою «волю», своё «...на твою Землю врага, не защитить свою Землю – есть... высоким потенциалом он должен обладать соответствующими характеристиками....
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
...как интеллектуального развития человека, так и противодействия любым стремлением внешних обстоятельств навязать свою волю... «образа врага». «Враг» может ...волей, необходимы будут только знания, чтобы он знал на что он должен воздействовать своей волей...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
... же Западу Путина, как только он появляется в пределах... стремятся под ханжескими лозунгами навязать свою волю «варварам». Заметим, что... единения перед лицом общего врага – объявляются «угрозой мировой...в становление страны также должен быть по достоинству ...
Бэкграунд, выпуск-333 за 11 января 2014
...и любыми средствами, какими это только возможно. А поскольку... мало сил, чтобы навязать свою волю всей стране. Таким образом... перед лицом общего врага. Причем врага такого, который уже...84 страницах, который должен стать программой деятельности католической...
Как нам выиграть понятийную войну за Украину
... выражающие волю Русского народа, веками живущего на своей земле... меч в руки врагам? Вот какой вред может причинить,...русского народа, который должен преодолеть свое разделение и воссоединиться... только от недругов, хотящих нас дезориентировать и навязать свой ...
Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012
... всевозможных меньшинств, стремящихся навязать свою волю большинству россиян, стал ... можно наказывать не только штрафами (как сейчас), но и...самоубийства. Владелец сайта должен удалить опасный контент ...благовидным предлогом борьбы с врагами «истинной церкви». ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)