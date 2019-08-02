Ты должен врагу навязать свою волю, как только успел отстегнуть парашют! — Клип ко дню ВДВ (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступило авторское поздравление для военнослужащих Воздушно-десантных войск России.
Новая песня «За ВДВ! Никто кроме нас!» автора-исполнителя Алексея Коркина.
Пусть всем причастным к десанту эта песня будет как поздравление с днем воздушно-десантных войск, днем ВДВ России, который мы с вами отмечаем — 2 августа!
С наступающим праздником, братья-десантники!
Когда твоя жизнь, в условиях боя
Рассчитана лишь на пятнадцать минут
Ты должен успеть навязать свою волю,
Как только успел отстегнуть парашют!
Ты должен врагу навязать свою волю,
Как только успел отстегнуть парашют!
И действуя дерзко, стремительно, смело,
Как учит десант и устав ВДВ,
В любую погоду, ты сделаешь дело,
В любых направленьях на этой земле!
В любую погоду, ты сделаешь дело,
В любых направленьях на этой земле
За это тебя называют десантник,
За это тельняшка, небесный берет
Не каждый в десанте, ребята, романтик,
Но в каждом десант оставляет свой след!
Не каждый в десанте, ребята, романтик,
Но в каждом десант оставляет свой след
И гордость за службу в крылатой пехоте
Наследуют те, кто в десанте сейчас!
За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,
«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»
За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,
«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564685443