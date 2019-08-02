Ты должен врагу навязать свою волю, как только успел отстегнуть парашют! — Клип ко дню ВДВ (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» поступило авторское поздравление для военнослужащих Воздушно-десантных войск России.

Новая песня «За ВДВ! Никто кроме нас!» автора-исполнителя Алексея Коркина.

Пусть всем причастным к десанту эта песня будет как поздравление с днем воздушно-десантных войск, днем ВДВ России, который мы с вами отмечаем — 2 августа!

С наступающим праздником, братья-десантники!

Когда твоя жизнь, в условиях боя

Рассчитана лишь на пятнадцать минут

Ты должен успеть навязать свою волю,

Как только успел отстегнуть парашют!

Ты должен врагу навязать свою волю,

Как только успел отстегнуть парашют!

И действуя дерзко, стремительно, смело,

Как учит десант и устав ВДВ,

В любую погоду, ты сделаешь дело,

В любых направленьях на этой земле!

В любую погоду, ты сделаешь дело,

В любых направленьях на этой земле

За это тебя называют десантник,

За это тельняшка, небесный берет

Не каждый в десанте, ребята, романтик,

Но в каждом десант оставляет свой след!

Не каждый в десанте, ребята, романтик,

Но в каждом десант оставляет свой след

И гордость за службу в крылатой пехоте

Наследуют те, кто в десанте сейчас!

За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,

«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»

За тех, кто был в стропах, в свободном полёте,

«За ВДВ!», За «Никто кроме нас!»

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