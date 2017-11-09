Россия, выборы-2018: долг платежом красен, или захлопнем дверь перед вредителями!

Обстановка перед президентскими выборами 2018 года становится все более напряженной. Поднялась вся либеральная тина, активизировались сторонники Запада внутри России, выдвигаются на пост главы государства такие персонажи, что цирк отдыхает, да и западные политики приложили свою руку к формированию определенных умонастроений среди россиян за рубежом. В интересное время мы живем, и стоит задуматься о мерах противодействия всей этой информационной шумихе в СМИ и соцсетях.

В Совете Федерации задумались… Глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета России Андрей Климов сообщил, что до конца года предстоит проработать конкретные законодательные предложения, ограничивающие участие иностранных наблюдателей на президентских выборах в следующем году. Желающим покричать на тему отсутствия открытости выборов напомнят о том, как западные страны не допускали на свои выборы российских наблюдателей. Долг платежом красен!

Пока проходят закрытые рабочие совещания, обсуждаются различные предложения. Давно пора инициировать подобную работу на уровне сенаторов, чтобы остудить горячие головы на Западе. Россияне порядком подустали от той несправедливости, которую проявляют по отношению к российским дипломатам правительства западных стран. Раз нам поставлен запрет, значит, и наш ответ должен быть полностью соразмерным и своевременным. Все жалобы иностранные дипломаты могут оставить себе.

Главное, чтобы работу сенаторов не саботировали в Госдуме или правительстве. Задумка уж больно хороша. Сенаторы намерены дать в законе определение, что значит «вмешательство в суверенные дела России» и разработать критерии для начала проведения полноценного парламентского расследования. Кроме того, наложить запрет для участия в выборном процессе в качестве доверенных лиц кандидатов на высокие выборные должности лицам, что имеют двойное гражданство, а также закрепить в законе понятия «нежелательного сотрудничества/нежелательной деятельности» с иностранными организациями и физлицами.

Другими словами, поставить под запрет любые попытки превратить Россию в жалкий образец «заморского рая», лишив местечковых либералов и западных любителей наживы возможностей взять нашу страну под свой контроль.

Идея, повторюсь, замечательная, главное, чтобы именно в таком контексте она прошла рассмотрение в нижней палате парламента и в правительстве. Западные страны давно должны были получить удар под дых своим амбициям и осознать, что в России обойдутся без их вони и жалких советов.

Во время проведения в России региональных и муниципальных выборов 10 сентября были отмечены случаи иностранного вмешательства, в том числе и финансирования Западом ряда общественных организаций и физлица, проведение иностранными дипломатами опроса населения в регионах путем найма россиян с этой целью. Деньги поступал через НКО, аффилированные с Конгрессом и правительством США.

Незадолго до начала региональных выборов в Россию по легальным каналам из-за рубежа поступило порядка 500 млн. долларов для пополнения бюджета НКО. В некоторых организациях доля зарубежного финансирования даже достигала 90%.

Американское руководство явно не смущало вмешательство в дела суверенной России, пока они играют в расследования якобы российского вмешательства в свои выборы. И чем ближе президентские выборы, тем активнее работа иностранцев на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье. Пора бы им всем прижать хвост и взять под контроль.

Американцы не дураки в плане развала суверенных государств, как бы нам не хотелось выставить их в духе Задорнова «ну, тупые…». Ума на гадости им хватает. В Госдепе прекрасно понимают, что при нынешней власти в России им никогда не решить задачи по федерализации нашей страны по своим лекалам, а именно: оторвать периферию от центра.

Прогонки майданов и репетиции «революций» показали их неэффективность и слаженность работы силовиков, поэтому им приходится акцентировать внимание на «мягкой силе»: формирование общественного мнения, работа со СМИ, промывка мозгов школьникам и студентам, да и местным властям в регионах, желающим получить больше власти на своем уровне. Поэтому необходимо действовать жестко. Поставить крест на любых попытках Запада оказать влияние на выборы в России: хороший пинок они давно заслужили.