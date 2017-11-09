Первый день нового мира. Андрей Фурсов
14:14. 9 ноября 2017 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Почему Великий Октябрь – это центральное событие эпохи Модерна, который начался в 1789-м году и в 1991-м закончился?
Как 1917-й вытекает из логики развития русской истории. В чём должна заключаться наша стратегия, чтобы с наименьшими потерями пройти мировой кризис, который будет только нарастать.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai