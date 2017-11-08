X-51A vs “Циркон”

Сравнивать между собой наработки России, США и других стран в области гиперзвукового оружия стоит с крайней осторожностью, так как их подавляющая часть прикрыта завесой секретности, и по поводу реально достигнутых результатов есть только отрывочные сведения, отмечает эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Прототип гиперзвуковой ракеты X-51A, по мнению National Interest, пока демонстрирует нестабильную работу

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Эволюция гиперзвукового оружия

Гиперзвуковые летательные аппараты приобретут широкое распространение после 2030 года, заявил американским журналистам куратор научных разработок в ВВС США Джеффри Захариас. Эволюцию гиперзвукового оружия он видит следующим образом: в 20-х годах будут приняты на вооружение отдельные модели гиперзвуковых ракет и беспилотников.

Десятилетие спустя производство скоростных разведывательных беспилотников уже будет поставлено на поток. А в 40-е годы 21 века появятся гиперзвуковые платформы, с которых военные смогут запускать различные типы летательных аппаратов. Примерно к этому же моменту появятся и многоразовые беспилотники-разведчики.

«В целом такие сроки выглядят достаточно реалистично. Если посмотреть нынешние американские наработки, то стоит выделить, например экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат X-43, который по программе «Hyper-X» создают НАСА вместе с военными. Или программу гиперзвукового летательного аппарата Falcon HTV-2, который ведет DAPRA совместно с ВВС США. То есть уже реализуются вполне конкретные проекты, речь не идет о чем-то далеком и фантастическом», - комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Из российских проектов в этой области наш собеседник выделяет российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», которая может быть принята на вооружении уже в 2018 году. В свою очередь авторитетный американский журнал National Interest считает, что Россия даже опережает США в разработке гиперзвукового оружия.

У России и Китая с высокой вероятностью гиперзвуковое оружие будет уже к 2020 году wikipedia.org / Allocer/CC BY-SA 3.0

Работы по гиперзвуку в РФ и США

Помимо «Циркона», который очень близок к серии, издание выделяет крылатые ракеты воздушного базирования Х-32, которым не хватает до гиперзвуковых скоростей совсем немного, а также глайдер для межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», известный как «объект 4202» или Ю-71. Об американском глайдере Advanced Hypersonic Weapon информации практически нет, а вот прототип гиперзвуковой ракеты X-51A, по мнению издания, пока демонстрирует нестабильную работу.

«Сравнивать между собой наработки России, США и других стран в области гиперзвукового оружия стоит с крайней осторожностью, так как все наработки являются секретными, а по поводу реально достигнутых результатов есть только отрывочные сведения, причем они иногда могут выглядеть противоречиво в информационном пространстве. Не стоит забывать и про множество сопутствующих проблем, связанных не только с достижением гиперзвуковой скорости, но и с успешным наведением этой системы.

Для того, чтобы наработки в этой области можно было бы назвать оружием, та же ракета должна не просто быстро летать, но и поражать цели. Отдельная проблема связана с экономикой технологии, потому что гиперзвуковые летательные аппараты совершенно точно будут дороже, чем дозвуковые и сверхзвуковые ударные средства, так как в их конструкции используются более технологичные материалы. Хотя многие работы по гиперзвуку ведутся еще с 70-80-х годов прошлого века, внедрить их мешает, в том числе и дороговизна технологии», - отмечает Сергей Денисенцев.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, у России и Китая с высокой вероятностью гиперзвуковое оружие будет уже к 2020 году, в то время как у США оно появится только между 2030 и 2035 годами....

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https://rueconomics.ru/287143-x-51a-vs-cirkon-sravnivat-giperzvukovoe-oruzhie-rf-i-ssha-stoit-s-ostorozhnostyu#from_copy