Теракты в Крыму раскрыты

В этом сомневаются информированные наблюдатели и эксперты, высказавшие своё мнение в разговорах с Царьградом.

"Содрогнулась вся Алушта…"

Известный в России политический обозреватель, хорошо ориентирующийся в реалиях на украинском направлении русской и мировой политики, Михаил Онуфриенко так описывает со слов свидетелей и очевидцев, что произошло.

"По словам местных жителей, взрыв был такой, что "содрогнулась вся Алушта", погас, а потом включился свет, сработали сигнализации машин, а "небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет, - рассказал он. - Местное отделение ФСБ выдвинулось по тревоге в Виноградное, где находится газораспределительная станция".

Однако позже, отметил Онуфриенко, местные власти – явно они – стали публиковать в соцсетях успокаивающие сообщения. Так, взрыв на ЛЭП объяснили последствием замыкания на подстанции Крымэнерго. А аварийное выключение газоснабжения – тем же замыканием на подстанции.

"Но убедительными эти сообщения я бы не назвал", - резюмировал эксперт.

Позднее кошку всё-таки решили назвать кошкой – после того как пользователи соцсетей стали открыто смеяться на официальной версией и выкладывать фотографии, с мягко говоря, явными следами взрыва ЛЭП. После этого Национальный антитеррористический комитете (НАК) признал: в качестве одной из версий повреждения газопровода на Южном берегу Крыма рассматривается диверсия.

Кто стоит за очередным терактом?

Ряд обозревателей тут же заподозрили, что за этими террористическими акциями стоит Киев. Больше, мол, просто некому. Особенно на фоне того, что засланные из Украины диверсанты уже пытались совершить нечто подобное, а агенты и склады с оружием и взрывчаткой обнаруживаются и нейтрализуются регулярно.

Для чего это нужно Киеву? Да, военной пользы от подобных диверсий практически нет. Но это – всегда хороший инфоповод ещё и ещё раз для привлечения внимания к Крыму. Вот, мол, смотрите, обстановка на полуострове крайне нестабильна, а патриоты Украины ведут неустанную борьбу за свободу. Таким образом в мировом общественном мнении создаётся полезная для Киева картинка обстановки в Крыму.

Понятно, отчего крымские власти неохотно признают факты диверсий в Крыму. В самом деле – зачем помогать врагу добиваться его целей? Зачем делать то, чего он хочет, - шуметь и признавать тем самым действительно нестабильность внутренней обстановки в регионе. Никакой рекламы!

Однако у многих вызывает сомнение кажущаяся безнаказанность провокаторов и диверсантов. Если о теракте молчат, значит, поощряют к его повторению, - такова логика таких рассуждений. А если вспомнить всю широту украинских действий против России и Донбасса, которые никак не караются Москвою, то многие не только представители широкой общественности, но и вполне информированные эксперты высказывают в последнее время всё чаще сомнения в продуктивности такой стратегии со стороны Кремля.

Газопровод в поселке Виноградное городского округа Алушта, где на газораспределительной станции произошел взрыв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Всё не так просто

Всё действительно не так просто, убеждён Михаил Онуфрриенко.

С одной стороны, да, на украинском направлении Москва вынуждена вести весьма осмотрительную и тонкую политику. От неё в Киеве и в Вашингтоне только и ждут какой-нибудь ошибки, позволяющей обвинить в обострении положения, а лучше – даже в развязывании войны. А России не только не нужно этого – более того, в её интересах, как ни парадоксально, поддержание стабильности нынешнего режима в Киеве. Ибо на кону – главный приз: не втягивание России в не обещающую выгод борьбу за Украину, за то, чтобы подвесить её гирею себе на шею, а кроме него – несколько поощрительных. В частности, довершение строительства обходных газопроводов, дабы не зависеть от Киева в этом отношении, развёртывание собственной системы финансовых расчётов, чтобы не зависеть от Вашингтона, решение проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности и ряд других программ.

Но не всё так просто и с участием Киева в нынешних терактах, указывает ещё один известный политический обозреватель, весьма глубоко понимающий крымскую и вообще украинскую тематику Юрий Першиков. По его мнению, за терактами стоит запрещённая в России организация "Меджлис", а к активным действиям её подтолкнуло освобождение и передача Турции меджлисовских главарей Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Ильми Умеров. Фото: www.globallookpress.com

"Если называть вещи своими именами, то и Чийгоз, и Умеров были не сказать, что заложниками - мы не Израиль, который эффективно работает как раз с использованием заложников, - но полезным сдерживающим фактором, пока находились за решёткой, - подчеркнул эксперт. - Потому что они контролировали самый радикальный клан меджлисовских экстремистов – бахчисарайский. А теперь они на свободе и могут активно координировать действия своих соучастников".

Меджлис неоднороден сам по себе, подчеркнул Першиков. Но высока степень доверия, которое оказывается именно бахчисарайцам. Все лидеры меджлиса селились именно в этом районе. Тут так называемая татарская Рублёвка в 7-м микрорайоне. Тут же колоссальный пласт туристического бизнеса - начиная от незаконных шалманов на Ай-Петри и заканчивая практически единоличной эксплуатацией возможностей бахчисарайского историко-культурного заповедника – естественно, теневым сектором. Именно бахчисарайцы стояли - как наиболее близкие к Симферополю - в переброске боевиков на штурм Верховного совета перед началом крымской весны, напомнил политический обозреватель, сам принимавший участие в крымских событиях весны 2014 года.

"Горы тоже доставляли проблемы спецслужбам. В горных посёлках у мечетей формировали общины салафитского толка, - напомнил Першиков. - Но так называемый бахчисарайсмий клан специализируется именно на силовых акциях. Это очень хорошо подготовленная на деньги Запада группа - готовили их на юге, в том числе на оккупированной территории Кипра".

Ахтем Чийгоз. Фото: www.globallookpress.com

Это шоу под очередной грант

Как эксперт Юрий Першиков согласен с мыслью, что основной целью нынешнего преступления было "формирование информповодов и яркой картинки". "Диверсия прежде всего была адресована Западу как демонстрация возможностей экстремистов. Это шоу под очередной грант", - констатировал он.

Есть ли угроза повторения подобных терактов? Разумеется, убеждён эксперт. Более того, возможно, в этот момент экстремисты и докладывают наверх, что это не опасно. Что снова можно создавать картинки.

Что же до фигуры умолчания по поводу теракта, то, по мнению этого информированного наблюдателя, она будет сохраняться. "К сожалению, в крымской политике сегодня разумные действия спецслужб блокируются политическими интересами, - отметил Юрий Першиков. - Причём интересами чиновников далеко не русских – тех, что именно тут выстраивали национальную политику при Украине и кто очень хорошо кормился за этот счёт".

Но есть и поводы для оптимизма, считает этот информированный эксперт. "Больше знают, чем говорят, - указал Першиков. - На мой взгляд, всё уже давно раскрыто. Об этом может свидетельствовать и то, что очень быстро запустили переезды на границе с Украиной. Потому что понимают, что это не украинская диверсия. Но об этом узнаем потом"…

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https://tsargrad.tv/articles/terakty-v-krymu-raskryty_94372