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Нестандартное мышление

11:21. 8 ноября 2017 Просмотров - 509 Нет комментариев Опубликовал:

Война застала Василия в 30-летнем возрасте. Здоровый и крепкий мужчина, идеально управляющий многими видами транспорта (работал инструктором по автовождению), увлекающийся боксом, гиревыми упражнениями и бегом на короткие дистанции, естественно, не ждал повестки, а пошел на фронт добровольно.

О своих тренировках в полевых условиях он не раз рассказывал своему внуку, но сегодня пойдет речь о том, как Василий уже в начале войны умудрился получить свою первую медаль за нестандартное мышление, которое позже еще не раз спасало ему жизнь.

Кстати, многими годами позже внук спросил его, почему дед хранит столько медалей в простой картонной коробке в старинном буфете. Ответ деда заинтересовал его своей необычностью:

— Гордость, обедающая тщеславием, получает на ужин презрение, — спокойно сказал дед.

В июле 1941 года в одном из лесов Смоленской области Василий двигался по лесу в сторону расположения своих. Почему Василий иногда оказывался в таких вылазках это отдельная история.

Смотря под ноги, стараясь не наступать на сухие ветки, одновременно вглядываясь в окружающее пространство и прислушиваясь, он услышал отдаленные звуки, напоминающие всплески воды. Минут через 15 он аккуратно приблизился к лесному озеру и стал оценивать обстановку.

Опытным взглядом сразу отметил немецкий дизельный грузовик «Опель-Блиц 6700А» (на фото справа), с закрытым тентом. На водительском сидении с раскрытой дверцей сидел и курил шофер, еще один немец с автоматом прохаживался вдоль грузовика.

Метров через 20 на берегу озера шалашиком стояли немецкие автоматы и около 7-8 человек купались в озере. По крайней мере столько постоянно ныряющих и фыркающих голов насчитал Василий.

Мысли ретироваться даже не возникло, так как анализирующий ум Василия за полминуты оценил обстановку, предусмотрел форс-мажор (например, в закрытом тентом кузове могли быть еще немцы или кто-то из них отошел в кусты), наметил план действий и приступил к реализации.

Несколько метров до ближайших кустов он прополз и остановился, чтобы перед броском, который надо было сделать на открытом пространстве до машины, еще раз оценить обстановку.

И сделал это вовремя, так как на берег из-за кустов вышли еще двое автоматчиков, но к счастью повернулись лицом к купающимся и закурили, перекидываясь фразами на немецком.

Отступать было поздно, Василий подождал, пока немец, шагающий около грузовика, повернулся к нему спиной, рванулся из кустов, за секунды преодолев расстояние до машины, вонзил нож под правую лопатку немца, одновременно левой рукой зажав ему рот. Бесшумно положил немца на землю, вытащил нож и шагнул к кабине.

Вскочил на подножку и полоснул по горлу водителю. Все происходило в абсолютной тишине и пока играло на руку Василию. Толкнув убитого немца на соседнее сидение, Василий пробрался с той стороны грузовика, которая была не видна купающимся, заодно передвинув первого убитого за колеса, чтобы со стороны озера его тоже не было заметно.

Заглянув в грузовик, он понял, что удача снова на его стороне, так как там никого не было, только в темноте виднелись несколько крупных деревянных ящиков.

Вернувшись к кабине, Василий убедился, что ключи в замке зажигания и… приготовился себя обнаружить. Достал гранату, выдернул предохранительную чеку, зажав спусковой рычаг. Задержал дыхание, размахнулся и бросил гранату через грузовик в сторону озера.

За оставшиеся 3-4 секунды до взрыва, он вскочил в кабину и крутанул ключ в замке зажигания. В шуме взрыва он все равно услышал, что мотор не завелся. Выжав левой ногой сцепление, правой несколько раз ударил ногой в педаль газа, продолжая вращать ключ.

Двигатель кашлянул, но все-таки взревел, и Василий рванул вперед сразу со второй передачи. И тут прямо по кабине застучали пули. Когда он уже переключался на третью, одна из пуль почти попала в висок, оставив рваную касательную рану на лбу. В адреналиновом состоянии боль не чувствовалась, а кровь заливавшую лицо и глаза, Василий периодически стирал рукавом гимнастерки.

… Когда он приехал в расположение к своим, то только только два момента спасли его от советстких пуль. Со слов сослуживцев вид был устрашающий — по дороге мчался немецкий грузовик без лобового стекла, а за рулем сидел человек, у которого голова и грудь были залиты кровью, но на нем была советская гимнастерка, и человек очень громко кричал отборным русским матом, который поставил в тупик охрану, но зато спас жизнь Василию.

Охрана на всякий случай прострелила колеса, а когда подбежали ближе, все узнали Василия. Что было в ящиках до сих пор остается загадкой, так как командир залез в грузовик, затем выставил охрану, запретив кому-либо приближаться к грузу. Через 2 часа приехали сотрудники полковой разведки и забрали грузовик. Еще через месяц после всех разборок Василия наградили первой медалью.

Еще было несколько интересных случаев во время войны, которые показывают силу не только духа, но и мощь спортивной подготовки, которая наряду с острым мышлением помогла Василию успешно пройти все испытания и многому научить своего внука Вадима в мирной жизни.

А в 1945 году Василий вместе со всеми застал победу в Берлине. Затем вернулся в родной город и снова устроился в автошколу, регулярно продолжая свои тренировки.

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Великая память и уважение всем людям, воевавшим с фашизмом и отдавшим свою жизнь за возможность жить их детям в мирное время.

Пост посвящается Василию Андреевичу Бойченкову (на фото крайний справа)!

Источник

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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