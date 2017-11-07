Проблема «лишнего веса»: военные эксперты пояснили, почему Запад не может создать конкурента «Армате»

Еще два года назад западные страны наперебой говорили о том, что без труда создадут аналог российскому танку «Армата». Однако после того как в Сирии, Ираке и Йемене «Леопарды» и «Абрамсы» ярко горели на поле боя, эти планы перестали звучать. Как отметили аналитики телеканала «Звезда», за эти два года западная бронетехника пережила тяжелый, даже кризисный период

Танк М1 «Абрамс», который ранее презентовался американским командованием как перспективное вооружение, в США не выпускается: завод «Дейстройтский арсенал», который когда то создавал эти машины, попросту закрылся. Но даже не это решило его судьбу, а слова начальника штаба Сухопутных войск генерал Рэй Одьерно, заявивший, что армия США не заинтересована в дальнейших закупках М1.

Американцы, привыкшие считать себя флагманами в сфере производства технологических и военных новинок, после утраты доверия к «Абрамсам» заявили, что представят новые машины, которые будут превосходить технику на платформе «Арматы», в частности российский танк Т-14. Однако, отмечает «Звезда», в ближайшей перспективе не предвидится выхода американского конкурента российским боевым машинам.

В Европе тоже хотели ответить России созданием танка четвертого поколения. Французы и немцы решили сэкономить и консолидировали усилия. Возможно, у французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann что-то и получится. Однако эксперты в один голос заявляют о том, что на создание проекта и рсчеты потребуется огромное количество денег и времени. По минимальным подсчетам, на создание европейского конкурента танку Т-14 уйдет как минимум 15 лет.