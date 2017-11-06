Россия за неделю: Ратник-2, космос, самолёты и др. (Время-вперёд! #266)

Обещанная 5 ноября революция не случилась. Вместо неё в России произошло множество хороших и позитивных событий. Некоторые из них – как всегда в нашем недельном обзоре. Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

время-вперёд.рф



Ролик про проект «Север-Юг» от нашей студии: https://youtu.be/y_fkGrc6jyY



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/WBY338i8-Us



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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



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Источник: www.youtube.com