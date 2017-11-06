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Россия за неделю: Ратник-2, космос, самолёты и др. (Время-вперёд! #266)

09:33. 6 ноября 2017 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

Обещанная 5 ноября революция не случилась. Вместо неё в России произошло множество хороших и позитивных событий. Некоторые из них – как всегда в нашем недельном обзоре. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
время-вперёд.рф

Ролик про проект «Север-Юг» от нашей студии: https://youtu.be/y_fkGrc6jyY

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/WBY338i8-Us

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
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(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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