ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПРОХОРЕНКО

«Вызываю огонь на себя»,-

Прозвучало под небом Пальмиры.

Будто саблей по сердцу рубя,

Обреченный молил командира:

«Запросите атаку ракет

В точку, где окружен я врагами:

Обложили, мне выхода нет,

Я стеснен, словно пруд берегами».

«Уходи,- говорил командир,-

Отодвинься в зеленую зону…».

«Не могу,- полетело в эфир,-

На исходе вода и патроны.

Я зажат в террористов кольце,

Проскользнуть не позволят бандиты…

Есть, конечно, спасенье в свинце,

Но собой не хочу быть убитым.

Командир, пусть отправится в ад

Этих мерзких игиловцев свора:

Не смущаясь, просите ребят,

Чтоб ударили с воздуха скоро.

Не жалейте меня – я готов

Умереть в нашей праведной битве;

Пусть получит ракетный улов

Эта банда в смертельной ловитве.

Позаботьтесь о близких моих,

Расскажите, что я не сломался,

Что в неравном бою не затих,

Не был трусом и храбро сражался.

Передайте, что я их люблю

И вернусь к ним когда-нибудь птицей,

И тогда пусть они журавлю

Поднесут из колодца водицы.

Я и к Вам, командир, прилечу

В день семнадцатый нового марта,

Чтобы Вы не забыли свечу

Посвятить обладателю «фарта».

А сейчас попросите ребят

На меня навести огнемёты.

Вызываю огонь на себя.

Я уверен, меня Вы поймёте».

Было что-то великое в нем,

В героическом этом инсайте,

Что не гибнет под ярым огнем

И не меркнет в последнем «Прощайте!».

Продолжало сжиматься кольцо,

Дух солдата был стоек в зените,

Только мысль омрачала лицо:

«Что ж вы, братцы, так долго летите».

Пронеслось перед взором село

Городки в золотом Оренбуржье,

Где так здорово снегом мело,

Где весна предвкушается в стуже;

Где отец выводил на поля

Свой бойцовский, натруженный трактор,

И зерном отвечала земля,

Провожая машины по тракту;

Где варила со свёклой борщи

Бесконечно любимая мама

И учила, что могут клещи

Попадаться и в виде бальзама;

Где супруга его на сносях

Ежедневно глядит на дорогу,

Измеряя разлуку в часах

И молясь за любимого Богу;

Где восторженно братик Иван

Примерял офицерскую форму

И друзьям говорил: «Мой братан

Помогает ракетному шторму!».

Находясь на пороге конца

Своего бытия в этом мире,

Прохоренко просил у Творца,

Чтобы мир воцарился в Пальмире,

Чтобы не было больше войны

На планете и ныне, и присно,

Чтобы споры решали сыны

Не оружием, но компромиссно.

А кольцо все сужали враги,

Им казалось, оно без изъяна,

Но отправили в ад на круги

Их атакой с небес россияне.

Над сирийской землей, не спеша,

Поднималась к заоблачным далям

Волевого солдата душа,

Неподвластная всем орбиталям.

В этот миг в оренбургском селе

Защемило у матери сердце,

И посыпались звезды во мгле

На порезы Отечества перцем.

Оренбургский простой паренёк

Не чета тем, кто рад отсидеться

Иль бежать от судьбы наутёк:

Он готовился к подвигу с детства.

На таких беззаветных бойцах

И стоит вековая Россия,

Где потомки находят в отцах

Неизбывную ратную силу.

Будут новости, время долбя,

Громоздить из беспамятства груды,

Но того, кто огонь на себя

Вызывал, никогда не забудут.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ